Massive Dynamic lève 3 millions d’euros pour déployer un marketing piloté par agents IA

Peut-on piloter des millions d’euros de budget marketing sans lever le petit doigt ? C’est le pari de Massive Dynamic. Derrière ce nom emprunté à la science-fiction, une réalité industrielle en train de s’installer celle d’un marketing « agentique », orchestré par des agents d’intelligence artificielle. La startup parisienne lève 3 millions d’euros pour accélérer le développement d’une suite logicielle conçue pour automatiser l’ensemble des opérations de marketing digital.

En lieu et place de plateformes de gestion manuelle, Massive Dynamic propose une architecture reposant sur deux niveaux, un assistant généraliste capable d’ingérer le contexte publicitaire en temps réel, et des agents spécialisés, chacun dédié à une tâche spécifique comme l’optimisation des enchères ou le déploiement créatif.

L’objectif est de libérer les équipes marketing des 80 % de tâches purement opérationnelles pour les recentrer sur la stratégie et la création. « Nous transformons les équipes de marketing digital qui gèrent des dizaines de millions de dépenses en équipes capables d’orchestrer efficacement des centaines de millions« , explique Trystan Chabert, co-fondateur et CEO de Massive Dynamic.

Cette vision répond à une urgence largement partagée dans les directions marketing. La multiplication des canaux, des formats, des datas et des règles locales fait peser une charge opérationnelle croissante sur les équipes. Même avec des outils existants, le pilotage reste souvent artisanal : fichiers Excel, routines manuelles, arbitrages empiriques. Massive Dynamic veut automatiser ces frictions pour rendre scalables des stratégies complexes, sur plusieurs marchés à la fois.

Sia Houchangnia, Partner chez Seedcamp, y voit une rupture structurelle : « Le passage d’opérations marketing manuelles à un pilotage agentique représente une opportunité générationnelle. La vision de Massive Dynamic qui combine intelligence artificielle généraliste et expertise métier pointue est la bonne approche pour capter cette transformation profonde du marché. »

La startup, qui cible des annonceurs sophistiqués avec plusieurs dizaines de millions d’euros de budget publicitaire répartis sur des canaux internationaux, affirme avoir déjà déployé sa technologie auprès d’un petit groupe de partenaires pilotes. L’ambition est de bâtir une infrastructure « IA-first », conçue pour le média buying global, et non comme une surcouche d’automatisation sur un logiciel existant.

Massive Dynamic boucle un tour de table de 3 millions d’euros en pré-amorçage auprès de SEEDCAMP (lead), FOUNDERS FUTURE, KIMA VENTURES, TINY SUPERCOMPUTER INVESTMENT COMPANY, PURPLE, OPRTRS CLUB et NEW RENAISSANCE VENTURES. La société a été fondée en 2025 à Paris par TRYSTAN CHABERT (ex-Voodoo) et GUILLAUME LE ROY (ex-Qonto), respectivement CEO et CTO.