Consolidation dans les achats publics, Silex et Ordiges bâtissent une plateforme hybride

Le marché des solutions achats pour le secteur public poursuit sa mutation. L’acquisition de Silex par le Groupe Ordiges en est l’une des dernières illustrations. En unissant une startup centrée sur la donnée et un éditeur installé depuis plus de 40 ans, les deux acteurs entendent créer une plateforme intégrée, capable de couvrir l’ensemble du cycle achat, de la formulation du besoin au suivi d’exécution des marchés. Cette opération intervient dans un contexte où les attentes vis-à-vis des outils achats ne cessent de croître : transparence, performance, responsabilité et, désormais, capacité à exploiter la donnée en continu.

Silex s’est imposée au cours de la dernière décennie comme l’une des figures montantes de la GovTech française, en repensant le sourcing à l’aune des données. Son moteur d’intelligence artificielle permet d’exploiter en temps réel les bases fournisseurs, d’identifier les meilleurs partenaires potentiels et d’anticiper les signaux faibles du marché. Ce positionnement, très axé sur la décision, complète la logique de dématérialisation et de pilotage opérationnel historique d’Ordiges. L’éditeur franco-belge équipe déjà plus de 350 clients dans trois pays et se distingue par une suite logicielle respectant les exigences réglementaires du secteur public, tant sur le plan fonctionnel que juridique.

Depuis 2019, les deux entreprises collaboraient sur des projets communs, notamment avec l’AP-HP et plusieurs collectivités territoriales. L’intégration de Silex permettra désormais de proposer une offre unique sur le marché, capable de traiter le processus achat de bout en bout, tout en y injectant de la donnée intelligente à chaque étape. Le Groupe indique que les technologies de Silex renforceront notamment les phases de sourcing et de suivi des fournisseurs, deux maillons de plus en plus stratégiques pour les acheteurs publics, en particulier dans une logique d’achats responsables.

L’intégration des équipes de Silex, dont les fondateurs Nicolas Bridey et Quentin Fournela rejoignent la direction du Groupe, vise à préserver l’agilité de la startup tout en l’adossant à une structure plus robuste. Ordiges annonce une phase de croissance accélérée, avec des recrutements prévus dans les équipes commerciales et technologiques. En 2025, l’éditeur vise une progression de 10 % de son chiffre d’affaires, tout en maintenant un haut niveau d’investissement en R&D (30 % du revenu).

Cette opération s’inscrit dans une dynamique plus large de consolidation du marché des solutions achats pour le secteur public, marquée ces dernières années par les acquisitions de Per Angusta par SpendHQ ou la montée en puissance de WeProc sur des segments plus spécialisés. La capacité à marier innovation technologique, conformité réglementaire et couverture fonctionnelle devient un facteur de différenciation clé, à l’heure où les administrations cherchent à moderniser leurs outils tout en justifiant de leur efficience.