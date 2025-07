DEFENSE TECH: Une asymétrie persistante entre Europe de l’Ouest attentiste et Europe de l’Est proactive

Alors que les annonces de hausse des budgets de défense européens se succèdent depuis l’invasion de l’Ukraine, une fracture structurelle se creuse entre deux approches, avec à l’Ouest, une prudence technocratique parfois entravée par les traditions stratégiques, et à l’Est, une mobilisation accélérée, qui s’impose du fait de l’urgence géopolitique. Si l’Europe parle d’une seule voix à Bruxelles, elle n’investit ni au même rythme ni avec la même vision.

Depuis 2022, l’Europe de l’Est s’est imposée comme l’épicentre d’un réarmement pragmatique et assumé. La Pologne a porté son budget de défense à près de 4 % du PIB, a multiplié les commandes à l’étranger, et restructure son industrie autour d’un objectif de construire une dissuasion crédible à court terme. Loin des réflexes d’intégration industrielle ou des appels à l’autonomie stratégique, Varsovie achète vite, massivement, et sans tabou technologique. En Lettonie, en Estonie ou en Lituanie, la dynamique est similaire, ces pays coopèrent étroitement avec les États-Unis, testent des systèmes en conditions réelles, intègrent des startups comme Helsing dans leurs programmes, et privilégient l’interopérabilité directe avec l’OTAN.

L’Europe de l’Ouest, elle, avance à pas comptés. La France affiche une Loi de programmation militaire ambitieuse, mais peine à industrialiser sa réponse face aux ruptures technologiques observées sur le front ukrainien. Le SCAF (Système de Combat Aérien du Futur), co-développé avec l’Allemagne et l’Espagne, reste symptomatique de cette inertie avec des délais glissants, des arbitrages techniques interminables, et une incapacité chronique à sortir d’un cadre pensé pour le temps de paix. L’Allemagne, malgré l’annonce d’un fonds spécial de 100 milliards d’euros, voit l’essentiel de ses crédits absorbés par des programmes existants. La réorientation vers des capacités modernes (drones, guerre électronique, logiciels tactiques) reste marginale, et la dynamique industrielle est encore largement captée par les grands groupes historiques, au détriment de l’agilité technologique.

Cette divergence révèle une différence profonde de perception du risque. À l’Est, la guerre est tangible, frontalière, immédiate tandis qu’à l’Ouest, elle reste abstraite, lointaine, parfois traitée sous l’angle budgétaire plus que stratégique. Là où Tallinn ou Vilnius intègrent déjà des doctrines de guerre distribuée et des technologies à bas coût, Paris et Berlin continuent de privilégier les systèmes d’armes “exquis”, au cycle de développement long et coûteux.

Il en résulte une tension croissante dans la gouvernance industrielle européenne. L’écosystème de défense qui émerge ne se limite plus au triangle Paris / Berlin / Rome. Varsovie capte l’attention des industriels sud-coréens, américains et israéliens, et les États baltes deviennent des terrains d’expérimentation pour les nouveaux entrants, qu’ils soient californiens ou britanniques. Le capital-risque anglo-saxon, jusque-là frileux sur la défense européenne, commence à s’intéresser aux startups issues de la zone Est, à mesure que les budgets s’ouvrent et que les doctrines se clarifient.

Ce réalignement soulève une question déterminante, l’Europe de l’Ouest peut-elle encore prétendre piloter la stratégie de défense du continent si elle ne transforme pas radicalement ses mécanismes d’investissement, ses critères d’achat, et son tempo politique ? Car derrière les annonces de 5 % du PIB consacrés à la défense d’ici 2035, c’est une autre dynamique qui se joue et celle d’une Europe de l’Est qui, en se montrant plus réactive, plus alignée sur les réalités opérationnelles, pourrait bien devenir le nouveau centre de gravité industriel de la défense européenne.