Jensen Huang en tournée en Europe : entre business, lobbying et investissements

À Paris le 13 octobre, Jensen Huang a annoncé des investissements dans Doctolib, Genesis AI, Pigment et Entalpic, avant de poursuivre sa tournée européenne. Ce déplacement s’inscrit dans une stratégie mondiale qui associe diplomatie industrielle, financement et développement commercial. De Riyad à Séoul, le patron de Nvidia propose aux États les moyens de construire leur IA, tout en préparant les débouchés de son groupe. L’Europe constitue une nouvelle étape de cette méthode, où les ambitions de souveraineté rencontrent une offre technologique américaine.

Quatre entreprises, quatre usages : assister les soignants, donner davantage d’autonomie aux robots, préparer les décisions d’entreprise et concevoir des matériaux. Devant les dirigeants de la frenchtech triés sur le volet et les représentants du gouvernement réunis à Paris, Jensen Huang a présenté un portefeuille qui donne un contenu concret à son discours sur la prochaine étape de l’intelligence artificielle.

« C’est le début de l’IA en Europe », affirme le cofondateur et président-directeur général de Nvidia. Son déplacement doit également le conduire à Londres, Stockholm et Berlin, où il prendra la parole le 21 octobre lors de la GTC. La visite parisienne s’est prolongée par une rencontre avec Emmanuel Macron à l’Élysée, consacrée notamment aux investissements, aux modèles ouverts et à la sécurité de l’IA.

Cette séquence parisienne prolonge une stratégie menée à l’échelle mondiale : rencontrer les responsables publics, s’appuyer sur des partenaires locaux, financer certains usages et fournir les technologies nécessaires à leur développement. Jensen Huang pratique une diplomatie industrielle où la promesse de progrès national accompagne la préparation de marchés pour Nvidia. Son art du commerce international tient à cette articulation entre les priorités des gouvernements et les intérêts de son entreprise.

De Riyad à Séoul une même diplomatie industrielle

Le précédent saoudien donne la mesure de cette stratégie. En mai 2025, Nvidia et HUMAIN, filiale du fonds souverain Public Investment Fund, ont annoncé un partenariat prévoyant jusqu’à 500 mégawatts d’infrastructures d’IA sur cinq ans, avec une première phase de 18 000 GPU Grace Blackwell. Le projet associait capacités de calcul, modèles, logiciels industriels et formation. La diversification économique du royaume offrait ainsi un cadre politique à un vaste programme d’équipement.

Quelques mois plus tard, au sommet de l’APEC d’octobre 2025, Nvidia a annoncé avec la Corée du Sud un déploiement prévu de plus de 260 000 GPU, associant le gouvernement, Samsung, SK Group, Hyundai et NAVER. La capacité nationale de calcul devait accompagner les modèles coréens, la production industrielle et la conduite autonome. Ces annonces portaient sur des déploiements à venir, et non sur un parc intégralement livré.

Le rapprochement avec l’Europe éclaire la méthode de Jensen Huang : partir d’une ambition nationale, réunir les acteurs capables de la financer et de l’exploiter, puis proposer les technologies nécessaires à sa réalisation. En Arabie saoudite, l’argument est la diversification ; en Corée, la puissance manufacturière ; en Europe, la souveraineté et la compétitivité industrielle. Les interlocuteurs changent, mais les équipements, les réseaux et les logiciels de Nvidia occupent une place centrale dans les projets proposés.

Cette diplomatie commerciale se joue aussi entre Washington et Pékin. Dans un compte rendu publié par Nvidia en juillet 2025, le groupe décrivait les rencontres de Jensen Huang avec Donald Trump et des responsables américains, puis avec des représentants du gouvernement et de l’industrie en Chine, alors qu’il sollicitait de nouvelles licences pour vendre ses GPU H20. À Washington, le dirigeant défendait le leadership technologique américain ; à Pékin, les gains de productivité permis par l’IA. Il expliquait également vouloir faire fonctionner les modèles civils au mieux sur les technologies américaines, pour « encourager les nations du monde entier à choisir l’Amérique ».

Le savoir-faire du dirigeant consiste à faire coïncider des intérêts qui ne se recouvrent qu’en partie. Les gouvernements cherchent des capacités locales, les industriels des gains de productivité, et Nvidia des clients durables pour ses plateformes. Les partenariats donnent à chacun un rôle et des retombées à défendre. Cette proximité avec les pouvoirs publics peut faciliter les affaires, mais les licences à l’exportation rappellent que l’accès aux marchés reste soumis à des décisions politiques.

Dans cette feuille de route mondiale, la tournée européenne consolide un marché disposant d’industriels, de chercheurs, de capitaux et de programmes publics de calcul. Les investissements dans les startups viennent compléter ce travail : ils soutiennent les usages qui pourront remplir les infrastructures. Jensen Huang relie ainsi la conversation avec les gouvernements à celle avec les entrepreneurs, en préparant simultanément les capacités de production et leurs futurs clients.

Le capital accompagne les futurs usages de Nvidia

Les investissements annoncés à Paris couvrent des entreprises dont les activités dépassent la fabrication des grands modèles conversationnels. Genesis AI développe une infrastructure d’IA pour la robotique, Pigment intègre l’IA à la planification financière et opérationnelle, et Entalpic l’applique à la découverte de molécules et de matériaux.

Doctolib apporte, de son côté, une implantation dans les métiers de la santé. La société veut accélérer ses recrutements, ses modèles et ses assistants pour les soignants et les patients. Elle précise que la participation de Nvidia est minoritaire, sans siège au conseil d’administration ni droit de gouvernance.

Le capital accompagne ici des produits destinés à trouver leur place dans les cabinets médicaux, les directions financières, les laboratoires et les ateliers. Leur développement peut accroître les besoins de calcul, et pour Nvidia, ouvrir des marchés où ses équipements et ses logiciels constituent une partie des moyens de production.

Huang revendique 8 milliards de dollars investis dans les startups européennes sur les douze derniers mois et annonce 2 milliards supplémentaires à dévoiler dans les prochains jours. Certaines opérations sont documentées, dont les 2 milliards apportés à Nebius en mars. Toutefois, les contributions individuelles de Nvidia restent confidentielles dans plusieurs tours, notamment ceux de Nscale et de Mistral AI, et les informations publiques ne permettent pas de reconstituer intégralement ce total. L’investissement dans une entreprise européenne ne garantit pas davantage une dépense sur le continent : le partenariat avec Nebius comprend des projets aux États-Unis.

Les participations et acquisitions de Nvidia à ancrage européen Sélection d’opérations publiques au 14 octobre 2026 · Montants en dollars américains Participations de Nvidia et de NVentures Entreprise et ancrage Opération publique repère Apport de Nvidia Doctolib France · Santé Entrée minoritaire annoncée le 13 octobre 2026, sans siège au conseil. Non communiqué Genesis AI France / États-Unis · Robotique Investissement annoncé le 13 octobre 2026. Non communiqué Pigment France · Planification d’entreprise Investissement annoncé le 13 octobre 2026. Non communiqué Entalpic France · Chimie et matériaux Investissement annoncé le 13 octobre 2026. Non communiqué Mistral AI France · Modèles d’IA Participation à la série D annoncée en septembre 2026. Non communiqué Nebius Pays-Bas · Cloud pour l’IA Investissement annoncé en mars 2026 et reçu au premier trimestre. 2 milliards $ Nscale Royaume-Uni · Cloud pour l’IA Participation à la série C de mars 2026 et au financement convertible de septembre 2026. Non communiqué Nokia Finlande · Télécommunications Investissement annoncé en octobre 2025, représentant 2,9 % du capital à l’entrée. 1 milliard $ Wayve Royaume-Uni · Conduite autonome Investisseur de la série C de 2024, puis de la série D de février 2026. Non communiqué Synthesia Royaume-Uni · Vidéo générative NVentures participe à la série E annoncée en janvier 2026. Non communiqué PhysicsX Royaume-Uni · Simulation industrielle NVentures rejoint le financement en novembre 2025 ; Nvidia figure dans la série C de juin 2026. Non communiqué Alice & Bob France · Calcul quantique NVentures participe à l’extension de série B annoncée en mai 2026. Non communiqué Gradium France / États-Unis · IA vocale Nvidia rejoint l’extension du financement annoncée en juillet 2026. Non communiqué Acquisitions et accord de rachat Entreprise et ancrage Date et statut Prix annoncé Icera Royaume-Uni · Modems mobiles Acquisition finalisée en juin 2011. 367 millions $ Bright Computing Origine néerlandaise / implantation américaine · Gestion de clusters de calcul Acquisition finalisée en janvier 2022. Non communiqué Hugging Face Fondée par des Français, société américaine · Plateforme de modèles ouverts Accord signé en septembre 2026. Clôture attendue au premier semestre 2027, sous conditions, dont les autorisations réglementaires. Environ 11,9 milliards $ aux actionnaires ; jusqu’à 1 milliard $ de rétention pour les salariés. Les montants indiqués correspondent aux apports de Nvidia lorsqu’ils sont publiés, et non aux montants totaux des tours de financement. Cette sélection mêle des participations récentes et des acquisitions historiques ; elle ne constitue pas une ventilation des 8 milliards de dollars revendiqués par Jensen Huang. Sources des participations : annonces parisiennes, Mistral AI, Nebius, Nscale, Nokia, Wayve, Synthesia, PhysicsX, Alice & Bob, Gradium. Sources des acquisitions : Icera, Bright Computing, accord Hugging Face.

Une nouvelle industrie exige des bâtiments et de l’électricité

La vision de Huang repose sur un changement d’échelle. L’IA devient, dans son raisonnement, une activité industrielle dont les capacités doivent être construites, alimentées et exploitées. Les « usines d’IA » réunissent des équipements de calcul, des réseaux et des logiciels pour entraîner les modèles et les faire fonctionner à grande échelle.

« Aujourd’hui, la demande est largement supérieure à l’offre », explique le dirigeant. Il envisage un équilibre futur à cinq, sept ou dix ans, et estime que celui-ci ne sera pas atteint dans les prochaines années. L’énergie, les travaux et les délais de construction constituent, à ses yeux, des limites naturelles au rythme d’expansion.

Ce raisonnement donne aux États une place centrale. Les installations dépendent du foncier, des réseaux électriques, des autorisations et de capitaux mobilisés sur plusieurs années. Le fournisseur de puces doit donc dialoguer avec ceux qui organisent les conditions matérielles de leur utilisation.

L’Agence internationale de l’énergie décrit ces obstacles et estime que la consommation électrique mondiale des centres de données pourrait passer de 485 TWh en 2025 à 950 TWh en 2030. Cette projection couvre l’ensemble des data centers. Elle montre l’ampleur du chantier énergétique qui accompagne l’expansion de l’IA.

La tournée suit le calendrier des grands projets européens

Le discours parisien prolonge une stratégie déjà engagée. En juin 2025, Nvidia avait présenté à VivaTech un ensemble de partenariats européens, autour des infrastructures, des modèles et des applications industrielles. Mistral AI, des fournisseurs de cloud et des opérateurs télécoms occupaient déjà une place dans ce déploiement.

Certaines installations sont désormais opérationnelles. Deutsche Telekom a mis en service son Industrial AI Cloud à Munich en février 2026, avec près de 10 000 GPU Nvidia Blackwell. L’opérateur cite des utilisateurs comme Agile Robots et PhysicsX, dans la robotique et la simulation industrielle.

La tournée intervient aussi pendant la préparation des giga-fabriques européennes. L’appel lancé par la Commission, ouvert jusqu’au 12 novembre, prévoit de soutenir jusqu’à sept projets. Le dispositif envisage jusqu’à 10 milliards d’euros de financements publics et au moins 20 milliards d’investissements privés, avec des décisions attendues début 2027.

La Commission a signé des lettres d’intention avec Nvidia, AMD et Qualcomm pour faciliter l’accès aux équipements. Les fournisseurs se positionnent donc pendant que les consortiums préparent leurs projets. Pour Huang, rencontrer les responsables publics et les industriels permet de rapprocher les ambitions politiques des solutions commerciales de son groupe.

La souveraineté devient un argument commercial

Le dirigeant présente les modèles ouverts comme une possibilité pour l’Europe de « sauter une étape ». Les entreprises peuvent adapter les systèmes à leurs langues, à leurs données et à leurs métiers, puis organiser leur exploitation selon les droits accordés par les licences et les moyens dont elles disposent.

Cette proposition rejoint une préoccupation concrète : conserver la maîtrise des informations sensibles et du fonctionnement des services. Doctolib affirme ainsi que ses données de santé restent hébergées en Europe et qu’aucun investisseur ou partenaire n’y a accès. Mistral AI construit également une offre associant modèles, calcul et applications, pour vendre aux entreprises cette capacité de contrôle.

L’exploitation locale apporte une autonomie opérationnelle, mais les équipements et les logiciels créent leurs propres dépendances. Leur disponibilité, leur maintenance, leur prix et le coût d’un changement de fournisseur comptent dans la maîtrise réelle du service. Un modèle adaptable doit encore pouvoir fonctionner dans des conditions techniques et économiques soutenables.

Le marché européen conserve des possibilités de diversification. Le jour même de la visite parisienne, Scaleway a annoncé un supercalculateur équipé de puces AMD en Suède, ainsi qu’un nouveau site de calcul utilisant Nvidia à Copenhague. L’opérateur français compose son infrastructure avec plusieurs fournisseurs. Pour les clients européens, la capacité à choisir et à déplacer leurs usages constituera une dimension de leur autonomie.

La pénurie ne garantit pas le rendement des investissements

L’optimisme de Jensen Huang répond aussi aux interrogations financières du secteur. Le manque actuel de capacités peut justifier de nouvelles installations, mais leur rentabilité dépendra de l’utilisation des machines, des revenus des services et des charges de financement.

Un besoin de calcul devient un marché lorsque les clients peuvent payer un prix couvrant les coûts. Entre les démonstrations d’IA et les usages facturés à grande échelle, les entreprises doivent encore prouver la fiabilité des produits, leur utilité et les gains obtenus.

La relation entre Nvidia et son écosystème rend cette question particulièrement sensible. Le groupe investit dans certaines entreprises qui utilisent ses technologies, et leur développement peut soutenir ses ventes. Cette proximité ne démontre pas une demande artificielle ; elle lie toutefois une partie de la stratégie d’investissement du fournisseur à la réussite commerciale de ses partenaires.

Dans son rapport financier au 26 juillet 2026, Nvidia explique que ses investissements visent notamment à développer son écosystème et à renforcer sa position concurrentielle. Le groupe décrit également des engagements de capacité et des garanties, dont les résultats dépendent de la performance des clients et partenaires concernés. Le financement constitue ainsi un outil de développement commercial, avec une exposition à leur trajectoire.

Rassurer les entreprises et peser sur les règles

Sur la sécurité, Jensen Huang défend une réponse technique : « Faire progresser les capacités et faire progresser la sécurité ne sont pas des objectifs contradictoires. » Cette position accompagne un besoin des entreprises, qui doivent pouvoir encadrer les actions confiées à des agents autonomes.

Le 28 septembre, Nvidia a présenté Open Agent Safety Platform, associant OpenShell et Sentry. OpenShell encadre l’exécution et les permissions des agents, tandis que Sentry ajoute une surveillance indépendante sur les équipements BlueField-4. Nvidia présente ce dispositif comme un moyen de contenir les actions qui dépassent les limites autorisées. Ces protections apportent une réponse opérationnelle sans établir que tous les risques sont résolus.

Le plaidoyer réglementaire suit la même volonté de faciliter le déploiement. « Il faut penser à l’IA comme un transistor. Vous ne réglementez pas un transistor en soi, mais bien son utilisation dans différents produits », avance Huang. L’analogie privilégie une régulation des usages, tandis que l’AI Act prévoit aussi des obligations pour les fournisseurs de modèles à usage général, notamment en matière de documentation et de droit d’auteur.

Le lobbying européen complète cette diplomatie industrielle. Les accords avec les gouvernements et les industriels préparent les capacités de calcul ; le plaidoyer sur la sécurité et la régulation vise les conditions dans lesquelles elles seront utilisées. Nvidia se positionne ainsi sur les équipements, sur leur financement et sur les règles susceptibles d’accélérer ou de ralentir leur adoption.

Huang reconnaît également la nécessité de travailler avec les communautés qui accueillent les centres de données. Les bénéfices locaux, l’accès à l’électricité et l’acceptabilité des installations conditionnent leur développement. Les limites à l’expansion sont aussi politiques et sociales.

À Berlin, le discours du 21 octobre donnera une nouvelle étape à cette tournée, avec des annonces susceptibles de préciser les partenaires et les moyens engagés. À l’échelle mondiale, Huang transforme les ambitions nationales d’IA en coalitions industrielles, puis en débouchés pour Nvidia. Pour l’Europe, la portée de cette diplomatie commerciale se lira dans les centres effectivement raccordés, les services utilisés et les revenus conservés par ses entreprises. Le savoir-faire du visiteur est de construire un marché mondial à partir de projets nationaux ; celui de ses hôtes sera de faire de ces équipements une puissance économique qu’ils maîtrisent durablement.