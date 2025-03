Connaissez vous Entalpic : l’IA générative au service de la chimie durable?

Entalpic, pionnier de l’IA appliquée aux matériaux, intègre le WE INNOVATE 500

Lauréate du classement WE INNOVATE 500 en 2025, Entalpic s’impose en 27ᵉ position. Cette startup spécialisée dans l’intelligence artificielle appliquée à la science des matériaux a connu une croissance rapide dès sa création, avec l’ambition de réunir une équipe d’une quinzaine d’experts issus des meilleures institutions en IA, chimie et science des matériaux.

Son champ d’action couvre l’industrie chimique, un secteur stratégique pesant plusieurs milliers de milliards d’euros, dont les infrastructures et procédés ont peu évolué depuis des décennies. Or, cette inertie freine l’intégration d’innovations conciliant performance économique et durabilité. L’exemple le plus frappant reste le procédé Haber-Bosch, essentiel à la production d’ammoniac pour les engrais, qui représente à lui seul plus de 1 % des émissions mondiales de CO₂.

L’IA au service de la chimie durable

Entalpic veut réinventer la découverte et l’optimisation des molécules industrielles. Sa plateforme repose sur des technologies avancées telles que les grands modèles de langage (LLM), l’apprentissage actif (Active Learning) et les réseaux neuronaux de graphes (GNN). Objectif : accélérer la conception de nouveaux matériaux et identifier des alternatives aux processus polluants.

En exploitant des données issues de simulations quantiques, d’expériences en laboratoire, de brevets et de publications scientifiques, Entalpic automatise l’exploration et la validation de nouvelles formulations chimiques. Une approche qui vise à réduire le temps et les coûts de développement tout en garantissant la reproductibilité des matériaux.

Aujourd’hui, la startup explore des solutions dans des domaines clés comme les batteries stationnaires, l’hydrogène, le méthanol, l’ammoniaque et les biocarburants. Son modèle repose sur une approche partenariale et de codéveloppement avec des industriels spécialisés dans la production de matériaux et de produits chimiques.

Une équipe fondatrice d’experts à l’ADN académique fort

Entalpic est portée par trois cofondateurs aux profils complémentaires :

Mathieu Galtier (CEO) : ex-Chief Data & Platform Officer d’ Owkin , diplômé des Mines de Paris , titulaire d’un doctorat en machine learning réalisé entre l’INRIA, l’ENS et Oxford .

: ex-Chief Data & Platform Officer d’ , diplômé des , titulaire d’un doctorat en réalisé entre . Victor Schmidt (CTO) : diplômé de l’École Polytechnique et de UCL , il a réalisé un doctorat à Mila sur l’application du machine learning au changement climatique.

: diplômé de , il a réalisé un doctorat à sur l’application du au changement climatique. Alexandre Duval (CSO) : docteur en machine learning appliqué aux matériaux (CentraleSupélec, Inria), il a travaillé chez Amazon sur les modèles de langage à grande échelle.

En début d’année, Entalpic a intégré le programme startup de Mila à Montréal et ambitionne de structurer un écosystème IA & matériaux.

Un amorçage mené par Breega, Cathay et Felicis

La startup a rapidement suscité l’intérêt des investisseurs. Breega, Cathay Innovation et Felicis ont mené un tour d’amorçage de 8,5 millions d’euros, aux côtés de business angels comme Yoshua Bengio (Prix Turing, fondateur de Mila) et Gilles Wainrib (cofondateur d’Owkin).

Pour en savoir plus vous pouvez suivre le webinar le 18 mars à 11H avec Mathieu Galtier, CEO d’Entalpic, organisé par France Chimie.