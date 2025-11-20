FINTECHIN THE LOOP

KARD : la faillite qui laisse des milliers de familles sans accès à leurs fonds

📩 Pour nous contacter: redaction@fw.media

20/11/2025
1 minute de lecture

La liquidation judiciaire de Kard, prononcée en septembre, provoque une situation inattendue pour des milliers de familles avec des comptes aujourd’hui gelés, sans aucune information claire sur la récupération des fonds. La néobanque, positionnée sur le segment des adolescents, n’aurait pas communiqué publiquement au-delà d’un email envoyé le 29 septembre, et aucun message n’aurait été diffusé dans l’application, ni aucun suivi n’a été assuré sur le statut des dépôts.

Dans les faits, les retraits étaient possibles jusqu’au 11 novembre, avec une date limite officielle fixée au 16 novembre. Pourtant, les alertes dans l’app n’auraient été activées que le 19 novembre, soit après la fenêtre permettant aux clients de récupérer leur argent. Ce décalage a pris de court de nombreuses familles, dont certaines découvrent aujourd’hui que l’accès au compte de leur enfant est suspendu.

L’affaire pose la question de la transparence dans les services financiers destinés aux mineurs. Les comptes jeunes, souvent utilisés comme première introduction à la gestion budgétaire, supposent un devoir d’information renforcé. L’absence de communication proactive de Kard crée un risque réputationnel pour l’ensemble des néobanques, dans un contexte où la confiance constitue un élément central de leur adoption.

Cet épisode rappelle les limites du modèle des fintechs et l’importance d’un protocole clair en cas de défaillance. Pour les familles concernées, l’enjeu reste désormais la récupération des fonds, dans une procédure de liquidation complexe et peu connue du grand public.

Suivez nous:
Les derniers articles par LA REDACTION DE FW.MEDIA (tout voir)
Tags
20/11/2025
1 minute de lecture
Attirez les meilleurs profils de la tech : publiez vos offres sur le jobboard de FRENCHWEB.FR
© Copyright 2008 / 2025, DECODE MEDIA, The Innovation Media Company. All Rights Reserved
Bouton retour en haut de la page
KARD : la faillite qui laisse des milliers de familles sans accès à leurs fonds
Yann LECUN
Yann LeCun quitte Meta, et lance sa startup dans l’Advanced Machine Intelligence (AMI)
Pierre Moscovici, Président de la Cour des Comptes
L’État à la traîne : la Cour des comptes dénonce l’échec de l’adoption de l’IA dans l’administration
Connaissez-vous Ramp ? La fintech américaine qui redéfinit le spend management grâce aux agents IA
Niklas Zennström, CEO d'ATOMICO
Faute de racheter ses champions technologiques, l’Europe voit la valeur qu’elle développe partir ailleurs
GEMINI3, le vrai moat de GOOGLE dans l’IA ce sont ses 8 milliards d’utilisateurs
Connaissez-vous SUNO, l’IA musicale qui transforme les auditeurs en créateurs ?