KARD : la faillite qui laisse des milliers de familles sans accès à leurs fonds

La liquidation judiciaire de Kard, prononcée en septembre, provoque une situation inattendue pour des milliers de familles avec des comptes aujourd’hui gelés, sans aucune information claire sur la récupération des fonds. La néobanque, positionnée sur le segment des adolescents, n’aurait pas communiqué publiquement au-delà d’un email envoyé le 29 septembre, et aucun message n’aurait été diffusé dans l’application, ni aucun suivi n’a été assuré sur le statut des dépôts.

Dans les faits, les retraits étaient possibles jusqu’au 11 novembre, avec une date limite officielle fixée au 16 novembre. Pourtant, les alertes dans l’app n’auraient été activées que le 19 novembre, soit après la fenêtre permettant aux clients de récupérer leur argent. Ce décalage a pris de court de nombreuses familles, dont certaines découvrent aujourd’hui que l’accès au compte de leur enfant est suspendu.

L’affaire pose la question de la transparence dans les services financiers destinés aux mineurs. Les comptes jeunes, souvent utilisés comme première introduction à la gestion budgétaire, supposent un devoir d’information renforcé. L’absence de communication proactive de Kard crée un risque réputationnel pour l’ensemble des néobanques, dans un contexte où la confiance constitue un élément central de leur adoption.

Cet épisode rappelle les limites du modèle des fintechs et l’importance d’un protocole clair en cas de défaillance. Pour les familles concernées, l’enjeu reste désormais la récupération des fonds, dans une procédure de liquidation complexe et peu connue du grand public.