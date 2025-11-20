La revanche du B2C dans la cybersécurité : pourquoi le “consumer cyber” redevient un marché à forte croissance

Pendant une décennie, le marché de la cybersécurité grand public a été considéré comme une verticale en fin de cycle. Les solutions antivirus vieillissantes, la faible différenciation fonctionnelle et un taux de renouvellement stagnante en avaient fait un segment de marché secondaire, loin derrière la dynamique du B2B et des infrastructures critiques, mais la remontée récente des menaces individuelles bouleverse cet équilibre.

En 2024, les consommateurs américains ont perdu 12,5 milliards de dollars à cause de fraudes en ligne, en hausse de 25 % par rapport à l’année précédente. Surtout, 73 % des utilisateurs affirment avoir été ciblés par une tentative d’attaque ou de phishing. La menace se déplace vers l’individu avec la multiplication d’usurpation d’identité, faux sites institutionnels créés par IA, deepfakes vocaux, détournements d’IBAN ou fraude aux portefeuilles numériques. Dans cet environnement, l’utilisateur final devient la nouvelle surface d’attaque et donc un marché prioritaire.

Encore aujourd’hui, la startup israélienne Guardio, presque exclusivement orientée B2C, vient de boucler un tour de 80 millions de dollars portant à 120 millions de dollars son financement, sur un segment que l’on pensait verrouillé par Norton, McAfee ou Avast. En réalité, l’écosystème historique n’a pas suivi l’évolution des menaces avec des solutions qui ont peu innové, tandis que les attaquants ont changé d’échelle, dopés par les outils génératifs.

L’irruption de l’IA renforce encore la dynamique, avec des plateformes de création automatisée, de plus en plus capables de générer des sites entiers, des emails ou des interfaces bancaires factices, qui facilitent la production industrielle de contenus frauduleux. Protéger l’utilisateur ne consiste plus à vérifier l’intégrité d’un fichier ou bloquer un lien mais identifier des copies parfaites de services officiels créées en quelques secondes.

La convergence entre protection d’identité, sécurisation des paiements, navigation sûre et monitoring comportemental ouvre la voie à des plateformes intégrées. Pour les investisseurs, le B2C de la cybersécurité est un marché reconfiguré par l’IA, tiré par une demande massive et encore peu adressée.