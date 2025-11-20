La revanche du B2C dans la cybersécurité : pourquoi le “consumer cyber” redevient un marché à forte croissance
Pendant une décennie, le marché de la cybersécurité grand public a été considéré comme une verticale en fin de cycle. Les solutions antivirus vieillissantes, la faible différenciation fonctionnelle et un taux de renouvellement stagnante en avaient fait un segment de marché secondaire, loin derrière la dynamique du B2B et des infrastructures critiques, mais la remontée récente des menaces individuelles bouleverse cet équilibre.
En 2024, les consommateurs américains ont perdu 12,5 milliards de dollars à cause de fraudes en ligne, en hausse de 25 % par rapport à l’année précédente. Surtout, 73 % des utilisateurs affirment avoir été ciblés par une tentative d’attaque ou de phishing. La menace se déplace vers l’individu avec la multiplication d’usurpation d’identité, faux sites institutionnels créés par IA, deepfakes vocaux, détournements d’IBAN ou fraude aux portefeuilles numériques. Dans cet environnement, l’utilisateur final devient la nouvelle surface d’attaque et donc un marché prioritaire.
Encore aujourd’hui, la startup israélienne Guardio, presque exclusivement orientée B2C, vient de boucler un tour de 80 millions de dollars portant à 120 millions de dollars son financement, sur un segment que l’on pensait verrouillé par Norton, McAfee ou Avast. En réalité, l’écosystème historique n’a pas suivi l’évolution des menaces avec des solutions qui ont peu innové, tandis que les attaquants ont changé d’échelle, dopés par les outils génératifs.
L’irruption de l’IA renforce encore la dynamique, avec des plateformes de création automatisée, de plus en plus capables de générer des sites entiers, des emails ou des interfaces bancaires factices, qui facilitent la production industrielle de contenus frauduleux. Protéger l’utilisateur ne consiste plus à vérifier l’intégrité d’un fichier ou bloquer un lien mais identifier des copies parfaites de services officiels créées en quelques secondes.
La convergence entre protection d’identité, sécurisation des paiements, navigation sûre et monitoring comportemental ouvre la voie à des plateformes intégrées. Pour les investisseurs, le B2C de la cybersécurité est un marché reconfiguré par l’IA, tiré par une demande massive et encore peu adressée.
Aura (États-Unis) : plateforme grand public de protection intégrée (identité, appareils, vie privée), levée de 140 millions de dollars en Série G en 2025, valorisation autour de 1,6 Md$, forte traction auprès des familles.
Guardio (Israël) : acteur 100 % consumer cyber, spécialisé dans la détection de faux sites et la fraude individuelle, levée de 80 millions de dollars après trois ans de croissance >100 % ARR.
Cocoon (Royaume-Uni) : protection premium pour individus à forte exposition (HVI), combinant sécurisation des appareils, audit de risque personnel (OSINT, dark web) et conseil cyber sur mesure pour familles et dirigeants.
Lookout (États-Unis) : protection mobile personnelle (malware, phishing, fuite de données), forte traction historique sur Android.
Malwarebytes (États-Unis) : acteur grand public historique, en repositionnement vers la protection multi-appareils et vie privée ; base utilisateurs massive.
Avira (Allemagne) : protection grand public (antivirus + confidentialité), un des rares acteurs européens B2C avec distribution mondiale.
Proton VPN (Suisse) : VPN grand public axé confidentialité, basé sur l’infrastructure sécurisée de Proton, proposant chiffrement avancé, absence de logs, et un réseau mondial optimisé pour la vie privée plutôt que la performance brute.
Proton Mail (Suisse) : service d’email chiffré de bout en bout, conçu pour protéger les communications personnelles, pionnier du modèle “privacy-first”, hébergé en Suisse et financé par abonnements plutôt que par la publicité.
