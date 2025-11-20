EDTECHLE CLUB FRENCHWEB

EDUMAPPER veut coacher les jeunes dans leurs choix d'orientation dans le supérieur

20/11/2025
Face à un système où 56 % des jeunes regrettent leur choix d’orientation et plus d’un tiers décrochent dès la première année d’université, Edumapper veut s’imposer comme un véritable coach d’orientation pour les lycéens. Fondé par Sébastien de Lafond, Jordan Sanial et Julien Cheyssial, le service ambitionne d’accompagner les élèves bien en amont de Parcoursup, dès la classe de seconde, jusqu’à la formulation des vœux.

Nous recevons cette semaine dans l’émission Le Club Sébastien de Lafond.

La plateforme recense près de 27 000 formations post-bac et met l’accent sur la transparence : chances d’admission selon les notes, les spécialités et le lycée d’origine, trajectoires réelles des diplômés, taux d’insertion, débouchés par filière. L’objectif est de permettre aux élèves de choisir lucidement, sans subir le calendrier ni la mécanique de tri de Parcoursup.

Edumapper évolue vers un mode “coach”, avec un parcours personnalisé : modules pour mieux se connaître, exploration des univers professionnels, sélection de formations cohérentes avec le profil, calculs de probabilités d’admission, puis construction et optimisation des vœux. La plateforme est gratuite pour les jeunes, l’entreprise se finançant via des outils d’analytics et de visibilité proposés aux établissements, sans influer sur les recommandations faites aux étudiants.

La startup a levé 5 millions d’euros auprès d’Eurazeo, Daphni, Kima Ventures et plusieurs business angels pour développer son socle data et ses briques d’IA, appelées à jouer un rôle clé dans la personnalisation et la qualité du conseil.

