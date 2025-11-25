L’actualité des fonds d’investissement: Day One Capital, Keen Venture Partners, Balnord, Rubio Impact Ventures, GHO Capital

Day One Capital lève 45 millions d’euros pour renforcer l’early-stage en Europe centrale

Day One Capital lance un nouveau fonds de 45 millions d’euros pour financer les startups early-stage en Europe centrale et orientale.

Le VC hongrois, fondé en 2012, poursuit sa montée en puissance après deux premières générations de fonds totalisant 38 millions d’euros et plusieurs exits significatifs, dont AImotive, Tresorit et Webshippy.

Le véhicule financera une vingtaine de sociétés en B2B software et technologies à fort potentiel, avec des tickets allant de 500 000 à 2,5 millions d’euros.

Deux premiers investissements ont été réalisés avec des partenaires britanniques et néerlandais, et deux prochains seront co-menés avec des fonds allemands.

Keen lève plus de 150 millions d’euros pour lancer le plus grand fonds DefenceTech d’Europe

Keen Venture Partners annonce le premier closing de son European Defence & Security Tech Fund, qui dépasse 150 millions d’euros et devient le plus important fonds DefenceTech européen.

Le fonds reçoit un engagement de 40 millions d’euros du Fonds européen d’investissement, ainsi qu’un apport équivalent du fonds de pension PME. TNO et ABN AMRO rejoignent également le tour.

Keen prévoit d’investir entre 1 et 10 millions d’euros dans plus de 25 entreprises, de la cybersécurité aux systèmes autonomes.

Balnord dépasse les 70 millions d’euros et vise 100 millions pour financer la réindustrialisation DeepTech de la région baltique

Balnord dépasse son objectif initial de 70 millions d’euros et vise désormais 100 millions d’euros d’ici mi-2026, soutenu par l’EIF, PFR Ventures et plusieurs investisseurs privés sur trois continents.

Le fonds se positionne au cœur de la réindustrialisation européenne, avec une stratégie axée sur les technologies dual-use et l’industrie avancée dans la région baltique.

Rubio Impact Ventures lève plus de 70 millions d’euros pour son troisième fonds à impact

Rubio Impact Ventures annonce un premier closing de plus de 70 millions d’euros pour son Fonds III, dédié aux solutions climat et inclusion sociale.

Le véhicule réunit l’EIF, Invest-NL, ING, NN Social Innovation Fund, plusieurs organisations régionales néerlandaises et de nombreux entrepreneurs et family offices.

Cette levée porte les encours de Rubio à 220 millions d’euros. Le fonds, fondé en 2015, indexe 100 % de son carried interest sur des résultats d’impact vérifiés.

GHO Capital boucle un fonds de 2,5 milliards d’euros pour accélérer l’investissement en santé

GHO Capital annonce le final close de son quatrième fonds, doté de plus de 2,5 milliards d’euros, consolidant sa position d’acteur majeur du private equity européen spécialisé dans la santé.

Plus de 30 nouveaux investisseurs institutionnels rejoignent les LPs historiques, portant les actifs sous gestion de GHO à près de 9 milliards d’euros.

Sofinnova boucle un nouveau fonds life sciences

Sofinnova Partners annonce la clôture de Sofinnova Capital XI, un fonds life sciences de 650 millions d’euros.

Le véhicule attire une base diversifiée d’investisseurs institutionnels internationaux, dont le British Business Bank, engagé à hauteur de 30 millions d’euros dans le cadre du Life Sciences Sector Plan britannique.