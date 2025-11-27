BIG TECHIN THE LOOP

Le DSA passe son crash-test : SHEIN devient le cas d’école de la régulation européenne

27/11/2025
La décision de la Commission européenne d’engager une procédure officielle visant Shein marque une étape structurante dans la mise en œuvre du Digital Services Act. Pour Bruxelles, la plateforme chinoise devient le premier véritable cas d’application « grandeur nature » du volet répressif du règlement, conçu pour contraindre les Very Large Online Platforms à démontrer qu’elles maîtrisent leurs chaînes de valeur, leurs algorithmes et leurs mécanismes de modération.

La séquence a été déclenchée par les alertes répétées des autorités françaises, qui ont documenté la présence de produits illégaux, d’articles dangereux ou interdits, ainsi que d’objets explicitement prohibés comme des sex dolls enfantines et certaines armes. Ces signalements ont convaincu la Commission qu’il existait un risque systémique pour les consommateurs européens, ouvrant la voie à une demande d’informations approfondies, assortie de l’obligation pour Shein de transmettre documents internes, procédures et preuves de conformité.

Le DSA impose aux plateformes de cette taille une diligence renforcée à savoir cartographier leurs risques, déployer des mesures de mitigation, assurer une protection effective des mineurs, prévenir la circulation de produits illégaux et démontrer l’efficacité de leurs mécanismes de contrôle. Autant d’obligations difficiles à concilier avec un modèle « ultra-fast marketplace » fondé sur des dizaines de milliers de fournisseurs atomisés, un flux continu de nouveaux produits et une externalisation massive de la production.

La suite dépendra de la réponse de la plateforme. Si les éléments transmis sont jugés insuffisants, la Commission pourra ouvrir une enquête formelle, susceptible de déboucher sur des sanctions pouvant atteindre 6 % du chiffre d’affaires mondial de Shein. Cette perspective place la plateforme face à un risque réglementaire majeur, dans une période où elle prépare une introduction en bourse et cherche à consolider son implantation européenne.

L’affaire Shein monte d’un cran et devient un test politique et technique pour l’Europe.

