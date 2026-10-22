LEGORA, NABLA, ABRIDGE : les ressorts de l’hypercroissance d’une nouvelle génération de startups

Legora, Pigment, Nabla, Abridge : une nouvelle génération de startups progresse à une vitesse inédite, attirant clients et investisseurs. Leur développement repose sur de nouveaux usages, des moyens financiers importants et, pour de nombreuses entreprises clientes, la crainte de passer à côté de la révolution IA. Pour comprendre cette accélération, il faut regarder ce qu’elles vendent, comment elles se déploient et ce qui reste de leurs revenus une fois le service rendu.

Legora vient d’annoncer une levée d’environ 490 millions d’euros, pour une valorisation de 7,83 milliards d’euros. La startup affirme avoir ajouté une nouvelle tranche d’environ 89 millions d’euros à ses revenus récurrents annualisés en moins de six mois, portant cet indicateur au-delà de 178 millions d’euros.

Un besoin précis facilite le premier achat

Legora aide les juristes à rechercher, analyser et rédiger. Nabla et Abridge préparent des comptes rendus médicaux à partir des consultations. Pigment permet aux directions financières de construire leurs budgets et leurs prévisions, avec des fonctions d’IA qui enrichissent un logiciel déjà établi.

Les performances sont probantes, un essai randomisé publié dans NEJM AI en novembre 2025, mené auprès de 238 médecins répartis entre deux outils et un groupe témoin, a observé avec Nabla une réduction de 9,5 % du temps de rédaction par note par rapport au groupe témoin.

Quatre trajectoires, des indicateurs différents Legora : plus de 178 millions d’euros de revenus récurrents annualisés annoncés en octobre 2026.

plus de 178 millions d’euros de revenus récurrents annualisés annoncés en octobre 2026. Pigment : des revenus récurrents annualisés doublés sur un an, selon son annonce d’octobre 2026.

des revenus récurrents annualisés doublés sur un an, selon son annonce d’octobre 2026. Nabla : un chiffre d’affaires multiplié par cinq en six mois, selon les données publiées lors de sa levée de juin 2025.

un chiffre d’affaires multiplié par cinq en six mois, selon les données publiées lors de sa levée de juin 2025. Abridge : plus de 300 systèmes de santé déployés, selon l’entreprise en juin 2026. Ces chiffres déclarés portent sur des périodes et des mesures différentes : revenus, rythme de croissance et déploiements ne sont pas directement comparables. Sources : annonces de Pigment, de Nabla et d’Abridge.

La croissance se poursuit chez les clients déjà conquis

Signer de nouveaux clients n’est qu’une partie de l’équation. Un déploiement peut commencer dans une équipe, puis s’étendre à d’autres services, le contrat peut grandir avec le nombre d’utilisateurs et les fonctions achetées.

Dès avril 2024, Pigment indiquait que plus de 90 % de ses clients utilisaient la plateforme dans plusieurs départements, notamment la finance, les ventes et les ressources humaines.

Dans le droit, Legora a annoncé en septembre 2025 son déploiement dans les 30 bureaux de Linklaters, victime de son succès, deux mois plus tard, le cabinet annonçait une équipe de 20 juristes spécialisés dans l’IA, chargés d’accompagner les pratiques.

L’intégration aux logiciels existants facilite cette progression. Nabla, qui annonçait plus de 190 organisations de santé clientes en juillet 2026, indique notamment s’intégrer aux dossiers médicaux Epic et Oracle Cerner. L’outil s’insère dans le travail des équipes, un enjeu central de son développement dans les établissements de santé.

Des produits plus larges pour des contrats plus importants

Les éditeurs cherchent aussi à couvrir davantage de travail. Chez Nabla, la rédaction s’étend à la dictée et au codage médical, qui consiste à traduire les informations du dossier en codes utilisés notamment pour la facturation. Legora mise sur des agents capables d’enchaîner plusieurs actions, de la recherche à la préparation d’un document.

Pigment fournit un indicateur d’usage plus précis que le seul nombre de clients : en octobre 2026, l’entreprise affirme que 84 % de ses comptes utilisent l’IA chaque semaine. Son Modeler Agent construit des modèles de planification à partir d’instructions en langage courant. L’exécution de cycles complets de planification reste, elle, une étape annoncée de sa feuille de route.

Sa levée de 223 millions d’euros doit soutenir ces développements et son expansion internationale. Pour tous ces éditeurs, couvrir davantage de tâches ouvre la possibilité de contrats plus importants. Encore faut-il que les nouvelles fonctions apportent une valeur suffisante pour être achetées.

Les indicateurs derrière l’hypercroissance L’adoption récurrente : la proportion des utilisateurs ou des comptes qui utilisent régulièrement le produit. Les deux périmètres doivent être distingués. La rétention nette des revenus (NRR) : l’évolution des revenus des mêmes clients, extensions, réductions et départs compris. Une NRR de 120 % signifie une hausse de 20 %, sans compter les nouveaux clients. Le coût par tâche validée : le coût nécessaire pour fournir un résultat exploitable, calcul informatique et interventions humaines compris. Ces mesures complètent l’ARR, les revenus récurrents annualisés. Les données citées ici ne permettent pas de comparer les quatre entreprises sur l’ensemble de ces critères.

Le capital accélère la course et concentre les moyens

Les levées financent les recrutements, les équipes commerciales et l’implantation à l’étranger. Chez Legora, les États-Unis sont devenus le premier marché en revenus, après l’ouverture d’un premier bureau au printemps 2025. L’entreprise élargit également sa clientèle : les directions juridiques représentaient plus de 40 % de ses nouveaux clients au troisième trimestre 2026.

Ces perspectives attirent des investisseurs capables d’accompagner des tours importants. Atreides Management mène le nouveau financement de Legora, auquel participent notamment Fidelity et Capital Group. Chez Pigment, le tour est conduit par le Scaleup Europe Fund, géré par EQT. Autant dire que les cartes sont rebattues chez les investisseurs

Le financement des fonds se concentre lui aussi : les véhicules d’au moins 445 millions d’euros ont capté 78,1 % des capitaux collectés sur cette période, tout en ne représentant que 6 % des fonds clôturés. Les nouveaux gestionnaires et les fonds de taille intermédiaire doivent faire évoluer dans un environnement qui les interroge sur comment rester présent dans les entreprises les plus recherchées lorsque leurs besoins de financement changent aussi vite d’échelle ?

Transformer l’accélération en avance durable

La course actuelle se joue aussi contre le temps. Les nouveaux entrants bénéficient d’une fenêtre favorable : les entreprises explorent les usages de l’IA, ouvrent des budgets et choisissent leurs fournisseurs, tandis que les éditeurs historiques adaptent leurs produits. Pour les startups, l’enjeu est de prendre position pendant cette phase de réorganisation du marché.

Cette fenêtre est déjà disputée. Dans le droit, Thomson Reuters a lancé en août 2026 une nouvelle génération de CoCounsel Legal, qui réunit recherche, analyse et rédaction. Les acteurs installés peuvent s’appuyer sur leurs contenus, leurs relations commerciales et leur présence dans les organisations pour proposer ces nouvelles fonctions à des clients déjà équipés.

En France, Septeo Legal illustre ce déplacement de la gestion des cabinets vers la production juridique. Après l’acquisition de Lexbase annoncée en septembre 2026, le groupe veut rapprocher ses logiciels métiers, les contenus juridiques et les fonctions de recherche, d’analyse et de rédaction par l’IA. Pour un cabinet déjà client, la décision peut alors porter sur l’activation de fonctions supplémentaires dans son environnement existant, plutôt que sur l’adoption d’un nouvel outil.

Dans ce contexte, les levées permettent de financer plusieurs fronts à la fois : recruter, développer les produits, ouvrir des marchés et accompagner les déploiements. L’objectif commercial est de devenir un fournisseur installé avant que les offres concurrentes ne se rapprochent. Un outil intégré aux logiciels du client, utilisé par plusieurs équipes et inscrit dans leurs habitudes peut être plus difficile à remplacer.

Pour Legora, Pigment, Nabla et Abridge, le pari consiste donc à transformer les conditions favorables du moment en une avance durable. La fidélité des clients et la maîtrise des coûts diront ce que vaut cette avance. Les capitaux levés doivent, d’ici là, leur permettre de gagner assez de terrain pour résister au rattrapage des acteurs historiques.