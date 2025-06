Nabla lève 65 millions d’euros pour transformer l’IA médicale en infrastructure clinique

La startup franco-américaine Nabla vient de franchir un cap stratégique avec une levée de 70 millions de dollars (environ 65 millions d’euros) en série C. Ce financement, mené par HV Capital avec la participation de Highland Europe, DST Global, Cathay Innovation et le Build Collective de Tony Fadell, marque une accélération vers une intelligence artificielle véritablement intégrée aux systèmes de soin.

Nabla ne se limite plus à alléger la tâche documentaire des soignants. L’entreprise vise désormais à instaurer une infrastructure logicielle agentique, capable de comprendre les contextes cliniques, d’exécuter des commandes dans les EHR (dossiers médicaux électroniques), de coder en temps réel, et de soutenir les décisions médicales. Son assistant, déjà utilisé par 85 000 cliniciens et plus de 130 établissements aux États-Unis, s’étend à de nouveaux cas d’usage : soins intensifs, environnements infirmiers, pédiatrie, santé mentale, et bientôt établissements hospitaliers en milieu rural.

« Nous allons encore plus loin dans les workflows cliniques tout en continuant à proposer un assistant hautement personnalisable qui fonctionne dans toutes les spécialités », déclare Alex Lebrun, cofondateur et CEO. « Les cliniciens font déjà confiance à notre précision et à notre rapidité. Ce financement nous permet d’amplifier cet impact en intégrant un soutien intelligent directement dans la prestation de soins. Nous envisageons un avenir où l’IA ne se contente pas de documenter les soins, mais agit en faveur de leur efficacité, en exécutant des actions dans des environnements complexes. »

L’ambition est de faire de Nabla une plateforme agentique adaptative, capable de traiter en continu plus de 30 milliards de tokens par mois, en s’appuyant sur un LLM propriétaire, spécifiquement entraîné sur des données cliniques. L’entreprise annonce trois évolutions majeures :

Un agent proactif de codage , avec des fonctions renforcées pour l’ICD-10, les HCC et MCC, et des alertes en temps réel sur la conformité des codes de consultation.

, avec des fonctions renforcées pour l’ICD-10, les HCC et MCC, et des alertes en temps réel sur la conformité des codes de consultation. Un agent contextuel , apte à utiliser les données historiques pour générer des résumés cliniques, pré-renseigner les dossiers et exécuter des ordres dans l’EHR.

, apte à utiliser les données historiques pour générer des résumés cliniques, pré-renseigner les dossiers et exécuter des ordres dans l’EHR. Un agent de soin paramédical, conçu pour les infirmiers et les personnels de première ligne, en cours de déploiement dans les hôpitaux généraux.

Dans un secteur en pleine structuration, Nabla fait face à plusieurs concurrents directs. Nuance (racheté par Microsoft pour près de 20 milliards de dollars) domine aujourd’hui les grands comptes hospitaliers avec sa solution Dragon Ambient eXperience, mais reste centré sur la transcription et l’intégration Microsoft. Abridge, soutenu par Spark Capital, met l’accent sur la restitution structurée dans l’EHR mais n’offre pas encore de capacités agentiques. Suki AI, également bien implanté chez les médecins généralistes, privilégie l’interface vocale et la simplicité d’usage. Tous partagent un socle technologique génératif, mais Nabla se distingue en misant sur une approche proactive : exécution d’actions, personnalisation clinique avancée, multilinguisme, et interopérabilité étendue (Epic, Cerner, Athena, NextGen…).

L’efficacité documentée par les partenaires hospitaliers est significative, selon des études conduites par University of Iowa Health Care et Denver Health, Nabla permet de réduire de moitié le temps de documentation, tout en contribuant à une amélioration de 15 points de la satisfaction patient. Ces résultats s’accompagnent d’une croissance rapide, Nabla a multiplié par cinq son chiffre d’affaires en six mois.

Alexander Joel-Carbonell, associé chez HV Capital, souligne : « Ce que Alex, Delphine et Martin ont construit est tout simplement remarquable. J’ai rarement vu une technologie se déployer aussi vite, susciter autant de confiance, et offrir une telle précision. Plus de 130 institutions de premier plan s’appuient aujourd’hui sur Nabla. C’est une preuve de leur capacité à conjuguer excellence technologique et empathie envers les cliniciens. »

Cette dynamique s’appuie également sur un modèle de déploiement agile. Nabla propose une intégration fluide avec les grands EHR du marché (Epic, Cerner, athenahealth, etc.) et adopte un modèle “privacy-first”, gage de conformité dans un environnement réglementaire sensible. L’entreprise se distingue aussi par son implication dans la gouvernance de l’IA en santé, via son engagement au sein de la Coalition for Health AI.

Dr James Blum, Chief Health Information Officer à l’Université de l’Iowa, témoigne : « Nous n’avons jamais vu une technologie adoptée de cette manière dans notre organisation. Le déploiement a été rapide, les cliniciens l’ont immédiatement prise en main, et ce qui frappe tout autant que la technologie, c’est la relation. Nabla écoute, s’adapte et construit avec nous. Ce type de partenariat change réellement les choses. »

Nabla a été fondée par Alex Lebrun (CEO), Delphine Groll (COO) et Martin Raison (CTO). Son équipe inclut également le Dr Ed Lee (Chief Medical Officer, ancien CIO de The Permanente Federation) et bénéficie du soutien d’experts comme Yann LeCun (Meta) et Tony Fadell (Build Collective). Avec cette levée de 70 millions de dollars (soit environ 65 millions d’euros), la société porte son financement total à 120 millions de dollars. Nabla est basée à New York et compte parmi ses clients CVS Health, Children’s Hospital Los Angeles, Carle Health, Denver Health et University of Iowa Health Care.