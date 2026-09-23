Avec Septeo Legal, SEPTEO veut passer de la gestion des cabinets à la production juridique

En rapprochant ses logiciels métiers, les contenus de Lexbase et des fonctions d’intelligence artificielle, Septeo veut devenir l’environnement dans lequel les avocats préparent leur travail juridique. Derrière Septeo Legal se dessine une évolution stratégique : utiliser sa présence dans les cabinets pour intervenir davantage dans la recherche, l’analyse et la rédaction. Une ambition dont la valeur dépendra moins du nombre de technologies réunies que de leur capacité à fonctionner ensemble.

Préparer un acte ne consiste pas seulement à rédiger un texte, il faut retrouver les documents du client, distinguer les versions, reconstituer les faits, rechercher les références pertinentes, adapter les clauses et vérifier la cohérence de l’ensemble. Une intelligence artificielle capable de produire un premier document ne prend en charge qu’une partie de ce travail, pour intervenir plus largement, elle doit pouvoir accéder au dossier et aux sources, tout en laissant au professionnel les moyens de contrôler ce qu’elle propose.

Après avoir annoncé, le 3 septembre 2026, l’acquisition finalisée de Lexbase, le groupe prépare le lancement de Septeo Legal, prévu en octobre. Une offre qui doit réunir le pilotage du cabinet, la recherche documentaire, la rédaction assistée et l’analyse juridique par l’IA.

Septeo cherche à rapprocher le logiciel qui organise l’activité du cabinet de celui dans lequel se prépare la prestation vendue au client.

De l’organisation des dossiers à la préparation des actes

Septeo ne découvre pas la production documentaire, Secib couvre déjà la gestion des dossiers, les documents, les temps et la facturation, mais aussi la fusion d’actes et de courriers. Son offre Brain présente, de son côté, des fonctions d’analyse de pièces, de reconstitution chronologique des faits et de génération documentaire.

Le changement se situe dans la profondeur de l’intervention, car renseigner automatiquement un modèle à partir des coordonnées d’un client n’est pas la même opération que préparer un projet d’acte en tenant compte des pièces, des échanges et des références applicables. La première automatise une séquence définie, quand la seconde exige de sélectionner des informations, de les rapprocher et de proposer une rédaction adaptée au contexte.

Pour Septeo, l’enjeu consiste d’abord à rendre exploitables par l’intelligence artificielle des informations réparties entre les outils du cabinet : pièces des dossiers, courriels, données clients ou échéances. Il ne s’agit pas seulement de réunir des fonctions dans une même interface, mais de permettre à l’IA de retrouver les éléments pertinents, de les relier au dossier concerné et de les utiliser dans le respect des autorisations d’accès.

À cette matière propre au cabinet s’ajoutent les sources juridiques de Lexbase. Le rapprochement doit permettre d’articuler les faits et les documents d’une affaire avec les textes, les décisions et les analyses nécessaires à son traitement. La valeur recherchée ne réside donc pas dans la seule accumulation de données, mais dans leur organisation et dans la possibilité de mobiliser les bonnes informations pour préparer un travail vérifiable.

Le passage de la gestion à la production juridique repose sur cette articulation, ainsi avant de devenir un environnement de rédaction et d’analyse, Septeo Legal doit rendre les informations du cabinet et les connaissances juridiques utilisables ensemble.

Lexbase fait entrer les sources de droit dans la production

L’acquisition de Lexbase apporte une composante essentielle à cette stratégie, Septeo entend mobiliser ses textes, décisions, ouvrages et analyses doctrinales directement dans la préparation des actes. Le groupe montpelliérain décrit un projet documentaire dont les fondements seraient reliés à des références consultables, permettant à l’avocat d’en examiner l’origine et la pertinence.

La documentation cesse alors d’être seulement une ressource consultée avant la rédaction. Elle devient une matière utilisée pendant la production, à laquelle le professionnel doit pouvoir revenir pour vérifier une proposition. Pour l’éditeur, l’intérêt tient autant à l’organisation de ces liens qu’au volume des contenus disponibles.

Cette logique éclaire aussi sur la différence entre posséder une ressource documentaire et y accéder par partenariat. Réunir les équipes éditoriales et logicielles peut faciliter la coordination des développements, l’évolution des interfaces et les conditions d’accès aux contenus. Encore faut-il que cette proximité capitalistique se traduise dans le produit.

L’arrivée de ComeOnLaw dans Septeo s’inscrit dans cet assemblage, Lexbase commercialise déjà cette solution pour la rédaction, l’analyse contractuelle, l’interrogation de documents et la comparaison de dossiers, avec des réponses appuyées sur ses sources.

La qualité des dossiers devient un enjeu technologique

Les sources de droit ne constituent cependant qu’une partie des informations nécessaires. Pour préparer un document adapté à une affaire, l’outil doit aussi travailler avec les éléments propres au client.

Septeo annonce une architecture de recherche augmentée par génération, ou RAG, destinée à interroger les dossiers, documents, courriels et données de gestion du cabinet. Le groupe présente également Synlex, un agent chargé de collecter, renommer et classer les pièces.

La différence est importante entre soumettre un fichier à une IA et lui permettre de retrouver les informations pertinentes dans un dossier. Dans un cas contractuel, par exemple, il faudrait distinguer un brouillon de la version signée, repérer un avenant et identifier une instruction récente du client. Une rédaction convaincante fondée sur la mauvaise version resterait un mauvais résultat.

La performance se joue donc avant la génération du texte. Ainsi, le classement des pièces, la qualité des métadonnées, la gestion des versions et les droits d’accès deviennent des conditions de fonctionnement de l’assistant. Ces tâches sont déterminantes dès que plusieurs personnes travaillent sur des dossiers complexes.

Et c’est aussi là que l’intégration au logiciel métier pourrait prendre sa valeur, à condition de préserver correctement les liens entre documents, parties et affaires, elle peut éviter de reconstruire le contexte à chaque demande. À l’inverse, connecter une IA à un ensemble documentaire mal organisé risque surtout d’accélérer l’exploitation d’informations ambiguës.

Une clientèle déjà équipée, une adoption encore à construire

Septeo compterait près de 40 000 avocats utilisateurs en France, une base idéale pour déployer sa solution. Septeo promet d’ailleurs que ses clients pourront accéder à Septeo Legal sans migration de données ; reste à savoir combien adopteront ces nouveaux usages.

Les concurrents convergent vers le même poste de travail

La stratégie de Septeo s’inscrit dans un mouvement concurrentiel à l’actualité soutenue. Le 3 septembre 2026, RELX, propriétaire de LexisNexis, a également annoncé la finalisation de l’acquisition de Doctrine. L’opération renforce son offre d’outils de recherche, d’analyse et de rédaction juridiques.

Wolters Kluwer a, pour sa part, annoncé en mai l’intégration de Libra, son environnement d’IA juridique, avec Kleos, son logiciel de gestion de cabinets. Le dispositif était initialement prévu aux Pays-Bas, en Belgique, en Allemagne et en Italie, avec l’objectif de rapprocher recherche, analyse et traitement des dossiers.

Tous convergent, les acteurs de l’information juridique développent leur présence dans les outils de production, tandis que les éditeurs métiers renforcent leur accès aux contenus et à l’IA. Et tous cherchent à réduire la distance entre la recherche d’une information et son utilisation dans un dossier.

Cela étant, cette convergence ne rend pas les offres équivalentes. Les juridictions couvertes, les fonctions disponibles et la profondeur des intégrations restent à comparer. Elle interdit toutefois de considérer le seul assemblage logiciel, contenu, IA comme une différenciation suffisante.

Pour Septeo, la question sera simple : quelles opérations un avocat pourra-t-il réaliser plus simplement dans son environnement qu’en combinant plusieurs solutions ?

Une nouvelle équation économique pour l’éditeur et le cabinet

En intervenant davantage dans la préparation des prestations, l’éditeur peut chercher à élargir la valeur commerciale de son offre. Documentation, rédaction assistée, analyse et automatisation ouvrent plusieurs possibilités de tarification : abonnement enrichi, options ou consommation. Le modèle détaillé de Septeo Legal devra préciser comment ces fonctions seront commercialisées.

La question ne se limite pas au revenu supplémentaire que pourrait obtenir l’éditeur, elle porte aussi sur la manière dont le cabinet valorisera un éventuel gain de temps.

Sur une prestation au forfait, réduire le temps nécessaire à la préparation peut améliorer la marge, à qualité constante. Dans une activité facturée au temps passé, l’effet dépend davantage de la capacité à traiter d’autres dossiers, à consacrer plus de temps au conseil ou à faire évoluer la présentation de la prestation. Le même gain technique peut donc produire des conséquences économiques différentes.

La vérification fait partie de la production

Plus Septeo se rapproche de la préparation du travail juridique, plus le contrôle des résultats devient une composante du produit. Le groupe insiste sur la possibilité de consulter les références utilisées et sur le maintien de la validation par l’avocat. Sa présentation de Septeo Legal distingue ainsi le projet d’acte généré du document définitif, que le professionnel doit relire et adapter.

L’existence d’une référence ne suffit pourtant pas à rendre une proposition pertinente, d’autant qu’une décision peut être correctement citée, mais mal appliquée au cas traité. De la même manière, un document peut être cohérent dans sa forme tout en omettant une pièce importante. La qualité doit donc être appréciée à plusieurs niveaux : choix des informations, compréhension de leur portée et possibilité de retracer leur utilisation.

L’interface devient, dans cette perspective, aussi importante que la génération. L’avocat doit pouvoir retrouver les documents mobilisés, distinguer les faits extraits des propositions de rédaction et identifier les éléments qui nécessitent un arbitrage.

La confidentialité appelle la même précision, Brain mentionne notamment un cloisonnement des données par cabinet, l’absence de réutilisation pour entraîner des modèles et une validation humaine avant un envoi externe.

L’intégration sera le véritable test

Avec l’entrée de stp.one dans le groupe en 2026, Septeo a également élargi son périmètre européen dans les logiciels juridiques. Cette expansion renforce l’importance d’une question industrielle : comment transformer un portefeuille de produits en un environnement cohérent ?

Une intégration commerciale peut réunir les offres sous un contrat et un interlocuteur, quand une intégration opérationnelle suppose davantage : synchroniser les informations, maintenir les droits d’accès, conserver les versions et éviter de refaire manuellement le travail entre deux applications.

Septeo met en avant le protocole MCP pour connecter Septeo Legal à d’autres outils. Cette ouverture devra être appréciée dans les usages. Toutefois pouvoir connecter une application ne dit pas encore quelles informations circuleront, quelles actions sont permises ni dans quelles conditions une composante pourra être remplacée.

Pour les cabinets, l’intérêt d’une offre intégrée dépendra ainsi de deux qualités parfois difficiles à concilier : la simplicité au quotidien et la liberté de faire évoluer leurs choix.

Septeo Legal se mesurera finalement sur un dossier complet, depuis l’arrivée des pièces jusqu’au document validé. Si l’avocat doit encore exporter les fichiers, rétablir le contexte, vérifier séparément les références et réimporter le résultat, l’unification restera partielle. Si ces étapes deviennent réellement continues et contrôlables, le logiciel pourra prendre une place plus importante dans la préparation de la prestation.