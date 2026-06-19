L’Europe veut reprendre la main sur son espace satellitaire

L’Union européenne n’a jamais autant parlé de souveraineté spatiale, et la proposition de réserver une partie des fréquences satellitaires aux opérateurs européens marque un changement de doctrine. Longtemps concentrée sur l’accès à l’espace, l’Europe cherche désormais à contrôler les infrastructures orbitales qui transporteront les communications, les données et une partie croissante de l’économie numérique.

La réaction de SpaceX montre que l’enjeu dépasse largement une question de spectre radio. Derrière la bataille autour de la bande 2 GHz se joue un affrontement sur le contrôle des futures autoroutes numériques mondiales.

Lorsque la Commission européenne a proposé au printemps de réserver une partie de cette bande de fréquences aux opérateurs européens de satellites, la mesure est apparue comme un ajustement réglementaire parmi d’autres. Quelques semaines plus tard, SpaceX dénonçait officiellement le projet auprès des autorités européennes, estimant qu’il risquait de freiner le développement des services satellitaires directs vers les smartphones et de créer des interférences susceptibles d’affecter certains services critiques.

L’intensité de la réaction américaine révèle l’importance du sujet, car derrière le débat technique sur les fréquences se dessine une réalité nouvelle : l’espace est en train de devenir une couche essentielle de l’économie numérique mondiale, et l’Europe ne veut plus dépendre exclusivement d’acteurs étrangers pour l’exploiter.

Starlink a transformé le satellite en infrastructure stratégique

La puissance spatiale se mesurait jusqu’à récemment à la capacité de lancer des fusées, de placer des satellites en orbite ou de conduire des missions scientifiques.

Avec plusieurs milliers de satellites en orbite basse et des millions d’utilisateurs répartis dans des dizaines de pays, SpaceX a démontré qu’une constellation pouvait devenir une infrastructure numérique globale. Le satellite n’est plus uniquement un outil de communication ou d’observation. Il devient un réseau.

Cette évolution a pris une dimension particulière avec la guerre en Ukraine. Lorsque les infrastructures terrestres ont été endommagées ou détruites, Starlink a assuré une continuité de service que peu d’acteurs étaient capables d’offrir. Les communications militaires, gouvernementales et civiles ont reposé en partie sur un réseau contrôlé par une entreprise privée américaine.

L’événement a constitué un électrochoc dans plusieurs capitales européennes, pour la première fois, une infrastructure numérique essentielle au fonctionnement d’un État européen en temps de guerre dépendait directement des décisions d’une société étrangère.

Le sujet est alors devenu emminement politique.

Une dépendance qui rappelle celle du cloud

Cette prise de conscience intervient alors que l’Union européenne tente déjà de réduire plusieurs dépendances jugées stratégiques.

Le débat sur les semi-conducteurs a conduit au Chips Act, celui sur le cloud a alimenté les réflexions autour des infrastructures souveraines. L’intelligence artificielle soulève aujourd’hui les mêmes interrogations concernant les modèles, les centres de calcul et les données.

L’espace rejoint désormais cette liste, et pour Bruxelles, la question n’est pas de savoir si SpaceX est un partenaire fiable aujourd’hui, mais consiste à déterminer si l’Europe souhaite que ses futures infrastructures critiques reposent principalement sur des acteurs dont les centres de décision se trouvent à Washington ou en Californie.

Cette interrogation devient d’autant plus importante que les constellations satellitaires ne servent plus uniquement à fournir de la connectivité dans des zones isolées. Elles transportent désormais des données industrielles, des communications gouvernementales, des applications de défense, des services d’urgence et demain une partie des échanges entre objets connectés, véhicules autonomes et systèmes d’intelligence artificielle distribués.

À mesure que cette couche orbitale gagne en importance, la dépendance devient de facto un sujet de souveraineté.

La bataille des fréquences masque une bataille industrielle

La controverse actuelle porte officiellement sur la bande 2 GHz, cette fréquence est particulièrement stratégique pour le développement des services dits direct-to-device, qui permettent à un smartphone de communiquer directement avec un satellite sans passer par une infrastructure terrestre traditionnelle.

Pour les industriels du secteur, il s’agit de l’un des marchés les plus prometteurs de la prochaine décennie, la capacité de connecter directement des milliards de terminaux aux constellations satellitaires pourrait redessiner une partie du marché mondial des télécommunications.

L’Europe sait qu’elle ne peut pas reproduire en quelques années l’avance accumulée par SpaceX, et veut agir sur l’accès au marché européen.

La logique est comparable à celle observée dans les semi-conducteurs ou dans certaines politiques industrielles énergétiques. Il ne s’agit pas seulement de protéger des acteurs existants, mais de créer les conditions permettant à de futurs champions européens d’émerger.

Cette approche est précisément ce que critique SpaceX lorsqu’elle estime que la proposition européenne privilégie le pays d’origine des opérateurs plutôt que les considérations économiques ou techniques.

Pour la Commission, il s’agit au contraire d’un instrument légitime de souveraineté industrielle.

Derrière cette bataille se profile IRIS²

Le débat sur les fréquences ne peut être compris indépendamment des ambitions spatiales européennes.

L’Union européenne a lancé le programme IRIS² avec l’objectif de disposer d’une constellation capable de fournir des communications sécurisées aux États membres, aux administrations, aux opérateurs critiques et aux entreprises. Ce projet vise d’assurer une capacité souveraine dans un domaine devenu stratégique.

Mais pour exister durablement, une constellation européenne devra s’appuyer sur un écosystème industriel solide, sur des opérateurs compétitifs et sur un marché suffisamment attractif pour justifier les investissements nécessaires.

Les décisions prises aujourd’hui sur les fréquences participent directement à la construction de cet environnement.

La bataille autour de la bande 2 GHz n’est probablement que le premier épisode visible de cette transformation. La réponse de Washington ne saurait tarder et pourrait mettre en place des mesures de réciprocité si l’Europe favorise excessivement ses propres opérateurs. Un nouveau front dans la bataille pour la souveraineté s’ouvre dans la spacetech.