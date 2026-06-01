Lourde condamnation pour SPLIIIT, qui découvre les limites de l’économie du partage
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Cet article a été mis à jour à 16h46.
Le timing est cruel, au moment où Spliiit préparait son expansion dans trois nouveaux pays européens, lançait une application mobile et affichait pour la première fois des résultats financiers positifs, la startup française a reçu un rappel brutal de la réalité de l’économie des plateformes.
Fondée par Jonathan Lalinec, Spliiit s’est développée autour d’une intuition simple : de nombreux abonnements numériques sont sous-utilisés. Qu’il s’agisse de plateformes de streaming, de services musicaux, de logiciels, d’outils de cybersécurité ou encore de médias, les offres multi-utilisateurs sont souvent exploitées bien en dessous de leur capacité maximale. Spliiit s’est donné pour mission de connecter les utilisateurs afin de mutualiser ces coûts.
Le 29 mai, le tribunal judiciaire de Paris l’a condamnée à verser près de 800 000 euros à … Pour lire la suite de cet article sur FW MEDIA pro, cliquez ici
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