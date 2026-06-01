Avec Anthropic, OpenAI et SpaceX, Wall Street s’apprête à vivre son plus grand cycle technologique depuis Internet

Pendant plus d’une décennie, les marchés financiers ont observé la révolution technologique depuis les tribunes. Les entreprises les plus prometteuses restaient privées toujours plus longtemps, financées par des fonds de capital-risque géants, des fonds souverains et quelques investisseurs institutionnels capables d’injecter des dizaines de milliards de dollars sans passer par la Bourse. Cette période touche peut-être à sa fin.

L’introduction en Bourse confidentiellement préparée par Anthropic intervient quelques jours seulement après une levée de fonds record valorisant l’entreprise près de 900 milliards de dollars. Dans le même temps, OpenAI poursuit sa trajectoire vers une valorisation supérieure à 850 milliards de dollars tandis que SpaceX prépare l’une des introductions les plus attendues de l’histoire des marchés.

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Pris séparément, ces dossiers racontent trois histoires différentes. Ensemble, ils révèlent un phénomène beaucoup plus profond : le retour des marchés financiers au cœur du financement de l’innovation technologique mondiale.

La dernière fois qu’un tel mouvement s’est produit remonte à l’émergence d’Internet. Pour lire la suite de cet article sur FW MEDIA pro, cliquez ici