MARKET LEADERS : positionnez votre marque parmi les acteurs clés du marché

Dans chaque marché, quelques acteurs font la différence.

Les décideurs ne cherchent plus une solution, ils cherchent QUI choisir.

Face à des offres de plus en plus nombreuses, le sujet n’est plus d’identifier des outils, mais de comprendre vers quels acteurs se tourner.

Finance, marketing, cyber, HR, IA… Ces marchés entrent dans une phase de structuration. Les lignes bougent, des positions se prennent.

Dans ce contexte, la lisibilité devient un enjeu.

Le format MARKET LEADERS.

FW.MEDIA propose à son audience de décideurs des sélections par marché/segment, conçues pour identifier les solutions les plus pertinentes et structurer les positionnements.

Pas un classement. Pas un annuaire…

Une sélection. Chaque édition propose une lecture claire, avec des acteurs identifiés, des positionnements assumés et un cadre structuré.

L’objectif n’est pas d’être exhaustif, mais d’être utile.

Un intérêt fort pour votre marque !

Participer à une sélection Market Leaders c’est :

positionner votre solution sur votre marché intégrer une sélection éditoriale de référence apparaître aux côtés des acteurs clés être visible auprès des décideurs…

Éditions 2026 en cours :

💰 Finance

Comptes pro & gestion financière (en cours de finalisation)

Piloter sa finance en temps réel

Piloter sa finance en temps réel Facturation électronique (en cours)

Un marché en structuration avant réforme

📈 Acquisition & croissance

Acquisition & génération de demande B2B (en cours)

Structurer une acquisition efficace

Structurer une acquisition efficace CRM & marketing automation (en cours)

Structurer sa croissance

🔐 Cyber & infrastructure

Cybersécurité (en cours)

Protection, conformité et résilience

🧠 Data & IA

IA & business (en cours)

IA & marketing (en cours)

Là où l’IA crée réellement de la valeur

Vous ne trouvez pas votre marché ou segment ? Nous pouvons construire une édition adaptée à votre segment, contactez-nous.