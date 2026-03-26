META et YOUTUBE condamnés : la Silicon Valley entre-t-elle dans son moment tabac ?

Dans la salle d’audience de Los Angeles, au terme de neuf jours de délibération, le jury aura tranché en faveur d’une plaignante de 20 ans et reconnu Meta Platforms et Google comme responsables, non pour les contenus diffusés sur leurs plateformes, mais pour la manière dont celles-ci ont été conçues.

Un raisonnement qui n’est pas anodin, car il ne porte ni sur la modération, ni sur la circulation de contenus problématiques, mais s’attache à l’architecture même des produits : notifications, défilement infini, lecture automatique, mécanismes d’interaction. Autrement dit, au cœur du design des plateformes.

Ce changement de point de vue constitue sans doute l’élément le plus structurant de cette décision très attendue car elle pourrait faire entrer les plateformes dans une nouvelle ère. Il introduit une hypothèse juridique qui, jusqu’ici, restait marginale : celle d’une responsabilité liée non à ce que les plateformes hébergent, mais à la manière dont elles captent et orientent l’attention.

Une responsabilité qui se redéfinit

Depuis plus de deux décennies, les grandes plateformes ont construit leur modèle sur la thèse qu’elles n’étaient pas responsables des contenus publiés par leurs utilisateurs. Ce cadre, consolidé notamment aux États-Unis, a permis l’émergence de services à très grande échelle tel que Facebook, Snap, TikTok, en limitant leur exposition juridique.

Le procès de Los Angeles s’inscrit dans une logique différente, où les plaignants ne contestent pas la présence de contenus spécifiques, mais interrogent les mécanismes qui structurent l’expérience utilisateur. L’argument central peut se résumer à ce que certaines fonctionnalités ne sont pas neutres. Elles seraient conçues pour maximiser l’engagement, en mobilisant des ressorts cognitifs et comportementaux connus: gratification intermittente, anticipation de récompense, répétition.

Du produit numérique au produit à risque

Dans ce contexte, les plateformes ne sont plus seulement perçues comme des intermédiaires techniques, mais comme des concepteurs d’expériences susceptibles de produire des effets délétères.

Le parallèle avec d’autres industries n’est pas formulé de manière juridique, mais il traverse les argumentaires et n’est pas sans rappeler notre édito publié l’an dernier « Et si on régulait les réseaux sociaux comme on a régulé le tabac ?« . Comme pour le tabac ou les opioïdes, la question posée n’est pas uniquement celle de l’usage, mais celle de la conception du produit.

La notion d’“addiction by design” ne suppose pas nécessairement que tous les utilisateurs développent une dépendance, mais qu’un produit puisse, dans certaines conditions, favoriser des comportements compulsifs, en particulier chez des publics vulnérables.

Le jury a retenu l’idée que les entreprises auraient dû anticiper ces effets et, à minima, en avertir les utilisateurs les plus jeunes.

Des montants limités, un signal élargi

Les dommages accordés, quelques millions de dollars, restent modestes au regard de la capitalisation des groupes concernés. Ils combinent une part compensatoire et une part punitive, destinée à sanctionner et dissuader.

D’autant que ce premier verdict intervient dans un contexte de multiplication des procédures : actions individuelles, plaintes collectives, recours d’autorités publiques, initiatives d’établissements scolaires. Plusieurs affaires dites “tests” doivent être jugées dans les mois à venir et si les décisions convergent, elles pourraient inciter les entreprises à envisager des accords globaux, comme cela a été le cas dans d’autres secteurs confrontés à des contentieux de masse.

Sans préjuger de l’issue, la perspective d’une exposition financière significative se dessine.

Une causalité difficile à établir, mais contournée

L’un des points les plus débattus lors du procès concerne la causalité. Peut-on attribuer des troubles psychologiques à l’usage d’une plateforme, alors que de multiples facteurs (familiaux, sociaux, scolaires) interviennent ?

Les mis en cause ont insisté sur cette complexité, soulignant l’absence de diagnostic formel d’addiction et l’existence d’usages positifs des services concernés.

Le jury n’a pas ignoré ces éléments, mais il ne les a pas jugés déterminants, et sa décision suggère qu’une démonstration scientifique exhaustive n’est pas indispensable. Un faisceau d’indices, associé à une interprétation cohérente des mécanismes en jeu, peut suffire à établir une responsabilité. Cette approche, si elle se confirme, abaisse le seuil de preuve requis et pourrait faciliter d’autres actions.

Vers une régulation du design

Au-delà du cas d’espèce, la question qui se dessine est celle de la régulation des interfaces.

Si certaines fonctionnalités sont considérées comme problématiques, plusieurs options émergent :

limitation ou encadrement de certaines pratiques (défilement infini, autoplay) obligations d’information renforcées différenciation des expériences pour les mineurs mise en place de standards de conception



Une telle évolution rapprocherait les plateformes d’autres industries soumises à des normes techniques strictes, où la sécurité du produit est encadrée en amont.

Elle poserait également un défi direct aux modèles économiques fondés sur l’engagement. Réduire le temps passé ou la fréquence d’interaction peut avoir un impact mesurable sur les revenus publicitaires.

Un modèle économique sous tension

L’économie de l’attention repose sur une équation simple : capter, retenir, monétiser. Les indicateurs clés (temps passé, fréquence de connexion, interactions) structurent à la fois les décisions produit et la valorisation des entreprises.

Le contentieux en cours introduit une tension nouvelle, car les mécanismes qui optimisent la croissance des plateformes sociales pourraient devenir des sources de risque juridique.

Un moment charnière, sans issue écrite

Comparer la situation actuelle à celle du tabac peut éclairer certaines dynamiques, mais les décisions futures restent incertaines. Les usages numériques sont profondément intégrés dans les pratiques sociales et professionnelles, et leur utilité ne fait guère débat. La question n’est donc pas celle d’une interdiction, mais d’un ajustement. Jusqu’où les plateformes devront-elles modifier leurs produits ? À quel rythme ? Sous quelle pression juridique ou réglementaire ?

Le verdict de Los Angeles ne constitue pas un cas isolé. Quelques jours plus tôt, un jury civil de Santa Fe, au Nouveau-Mexique, a également retenu la responsabilité de Meta Platforms pour avoir exposé des utilisateurs mineurs à des risques sur ses plateformes. Le groupe a été condamné à verser 375 millions de dollars de dommages et intérêts, un montant significatif, bien que inférieur aux près de deux milliards de dollars initialement réclamés par le procureur Raul Torrez.

Pris ensemble, ces deux décisions dessinent une inflexion progressive dans l’appréhension juridique du rôle des plateformes sociales, en particulier vis-à-vis des publics les plus jeunes. Elles suggèrent que la question de la responsabilité ne se limite plus aux contenus, mais s’étend désormais aux conditions d’usage et aux mécanismes d’engagement.

Les prochaines décisions seront scrutées de près, tant par les associations de défense que par les investisseurs, pour lesquels l’évolution du cadre juridique pourrait à terme affecter le modèle économique des plateformes et, par extension, leurs performances.