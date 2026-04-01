OpenAI scénarise son IPO et conclut son tour sur un cliffhanger à 852 milliards de dollars

L’art du récit est sans doute l’un des exercices les mieux maîtrisés par Sam Altman. Le récit de l’IPO d’OpenAI, attendue pour la fin de l’année, se déploie ainsi comme une série, structurée en séquences successives, avec ses turning points, ses crossovers et, aujourd’hui, un cliffhanger particulièrement marqué.

Ce dernier épisode a été construit en deux temps, avec l’annonce initiale d’un tour de 110 milliards de dollars, qui donnait le sentiment d’une conclusion bien ficelée, malgré certaines tensions, notamment l’absence de Microsoft, et ouvrait la perspective d’une IPO. Elle n’était en réalité que la première partie d’un season finale, conçu comme un véritable cliffhanger, laissant une situation critique non résolue pour maintenir l’attention avant la révélation suivante.

Et la révélation suivante ne s’est pas contentée de prolonger l’intrigue, elle en a changé l’échelle, en portant la valorisation d’OpenAI à plus de 850 milliards de dollars. Ce second temps confirme l’ampleur du tour et précise sa structuration, que nous avions précédemment dévoilée.

En parallèle, un complément de financement d’environ 10 milliards de dollars, structuré avec des investisseurs financiers parmi lesquels Andreessen Horowitz, TPG ou encore T. Rowe Price, s’est ajouté, avec un élément notable : l’ouverture partielle à des investisseurs individuels.

Ainsi, plus de 3 milliards de dollars auraient été levés via des canaux de distribution indirects, notamment des produits d’investissement incluant ceux gérés par ARK Invest. Une exposition qui reste limitée à une clientèle fortunée, mais marque une évolution dans la composition du tour.

Au total, l’opération atteint environ 122 milliards de dollars, ce qui en fait la plus importante levée de fonds jamais réalisée pour une entreprise technologique privée. La valorisation associée, autour de 852 milliards de dollars, positionne OpenAI parmi les entreprises les plus valorisées au monde, bien qu’elle ne soit pas encore cotée.

Cette structuration du tour ne relève pas uniquement d’une logique de financement, et permet à OpenAI de confronter sa valorisation à un spectre d’investisseurs plus large qu’à l’accoutumée pour un acteur non coté.

L’introduction, même partielle, d’investisseurs individuels via des canaux indirects participe de ce mouvement et élargit les points de validation du prix. La valorisation n’est plus seulement le produit d’une négociation entre quelques acteurs dominants, mais est testée dans des conditions qui se rapprochent, sans les reproduire pleinement, d’une phase de pré-cotation.

Cette séquence éclaire également le positionnement d’OpenAI vis-à-vis de son introduction en Bourse. Celle-ci ne serait plus le moment où le prix est découvert, mais celui où il est formalisé dans un marché liquide, après avoir été testé en amont.

Reste une inconnue : celle du passage à un marché ouvert. Car une fois confrontée à la liquidité, une valorisation ne se raconte plus, elle s’échange.

Et l’IPO pourrait bien, en réalité, constituer le premier épisode de la prochaine saison.