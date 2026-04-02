SpaceX vise la bourse en juin, objectif : ouvrir le capital sans ouvrir le pouvoir

Selon des sources recueillies par Bloomberg, SpaceX aurait déposé confidentiellement son projet d’introduction en bourse auprès de la U.S. Securities and Exchange Commission pour une IPO qui pourrait avoir lieu dès juin. L’opération pourrait atteindre 75 milliards de dollars (environ 64 milliards d’euros), pour une valorisation cible supérieure à 1 750 milliards de dollars, (près de 1 487 milliards d’euros).

À cette échelle, SpaceX ne se contente pas de viser la plus grande IPO de l’histoire, devant Saudi Aramco en 2019. Elle impose une nouvelle grammaire, qu’il convient de regarder plus en perspective.

Depuis une dizaine d’années, les introductions en bourse des grandes entreprises technologiques ont progressivement déplacé l’équilibre entre capital et pouvoir. Alphabet, et Meta ont installé un précédent, celui d’un capital ouvert, mais d’une gouvernance verrouillée via des structures à droits de vote différenciés.Les petits actionnaires n’ont guère voix au chapitre. Mais ces entreprises restaient, fondamentalement, des plateformes.

Un second basculement est intervenu avec des IPO comme celle d’Airbnb ou de Uber, où l’enjeu n’était plus seulement la croissance, mais la domination d’infrastructures d’usage à l’échelle globale, que ce soit dans la mobilité, le tourisme, ou le travail. Là encore, les capitaux levés ont servi à consolider des positions déjà acquises, plus qu’à redistribuer le pouvoir.

Avec SpaceX, le mouvement franchit un seuil supplémentaire, on ne parle plus d’intermédiation ou de plateformes, mais d’infrastructures physiques et stratégiques : accès à l’espace, réseau de communication global, demain capacité de calcul et d’intelligence embarquée. Là où Saudi Aramco incarnait la mise en marché d’une ressource souveraine étatique, SpaceX représente l’introduction en bourse d’une infrastructure souveraine… aux mains du privé, et dans le cas d’espèce d’Elon Musk.

Ce changement d’echelle traduit une évolution du rôle même des marchés financiers, qui est non plus arbitrer la valeur d’entreprises en concurrence, mais de financer des actifs devenus quasi systémiques, sans pour autant en modifier la gouvernance.

Dans cette perspective, les IPO à venir de OpenAI ou d’Anthropic pourraient s’inscrire dans la même logique. Non pas comme des événements isolés, mais comme les différentes expressions d’un même modèle : capter des capitaux levés sur les marchés, pour financer des infrastructures critiques (compute, modèles, réseaux) tout en maintenant un contrôle étroit entre les mains de quelques acteurs.

Ce que SpaceX formalise aujourd’hui, ce n’est donc pas seulement une opération financière hors norme, cest l’aboutissement d’un capitalisme où l’accès au marché ne signifie plus partage du pouvoir, mais amplification d’un contrôle déjà établi.

SpaceX envisagerait de réserver jusqu’à 30 % de l’offre aux investisseurs particuliers, leur promettant de participer à une aventure industrielle hors norme. Avec près de 20 milliards de dollars de revenus attendus en 2026, l’entreprise repose sur une base industrielle solide, structurée autour de ses lanceurs et de Starlink.

La structuration du syndicat bancaire s’articulerait pour sa part autour de Goldman Sachs, JPMorgan Chase, Morgan Stanley ou Citigroup, auquel s’agrègerait des acteurs européens et asiatiques, de Deutsche Bank à UBS, en passant par Mizuho Financial Group. Ce déploiement global n’est pas celui d’une simple opération de marché. Il correspond à la mise en circulation d’un actif perçu comme structurant à l’échelle mondiale.

C’est précisément là que se situe le basculement. SpaceX concentre aujourd’hui des fonctions qui relevaient historiquement des États : l’accès à l’espace, la capacité de déployer des infrastructures de communication, et des usages à forte dimension stratégique. Avec Starlink, elle opère un réseau indépendant des souverainetés nationales. Avec ses lanceurs, elle contrôle l’accès à l’orbite. Et avec xAI, elle s’inscrit dans la bataille pour la maîtrise des systèmes intelligents.

Derrière l’opération financière se joue une question plus structurante : celle de l’allocation du capital vers des acteurs qui se dotent d’infrastructures quasi souveraines tout en en verrouillant la gouvernance. SpaceX en est une illustration avancée : trop stratégique pour échouer, mais structurée pour ne pas être contrôlée. Son entrée en bourse ne se contente pas de révéler cette tension, elle pose un enjeu plus large : celui de financer, via les marchés, des capacités critiques sans en partager la maîtrise. Le sujet n’est plus seulement économique, il devient politique.