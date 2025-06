Alexandr Wang, à la croisée de l’IA, des données et de la souveraineté technologique

Né en 1997 à Los Alamos (Nouveau-Mexique), Alexandr Wang est le cofondateur et directeur général de Scale AI, une entreprise spécialisée dans la structuration, l’annotation et l’évaluation de données pour les modèles d’intelligence artificielle. En moins d’une décennie, il a transformé une activité initialement centrée sur la labellisation de données en un outil stratégique au service des géants de la tech, mais aussi des institutions gouvernementales américaines.

Un parcours précoce, tourné vers l’infrastructure

Formé très jeune à la programmation et aux concours scientifiques (Math Olympiad, USACO, US Physics Team), Wang rejoint rapidement l’écosystème de la Silicon Valley. Il travaille dès son adolescence chez Quora, puis chez Addepar et Hudson River Trading. Il quitte le MIT avant la fin de sa première année pour co-fonder Scale AI en 2016.

L’entreprise connaît une hypercroissance, en 2021, elle est valorisée à 7,3 milliards de dollars. En 2024, ses revenus atteignent 870 millions de dollars, avec une projection à 2 milliards pour 2025. Scale AI devient un partenaire de référence pour OpenAI, Microsoft, Meta, mais aussi pour le Département américain de la Défense. La société est notamment chargée de tester la robustesse des grands modèles de langage dans des scénarios critiques, civils et militaires.

Un positionnement croissant dans les enjeux de gouvernance technologique

Depuis 2023, Alexandr Wang intervient de plus en plus dans le débat public sur la régulation et l’usage stratégique de l’IA. Il est auditionné par le Congrès, participe au Forum économique mondial, et s’entretient avec plusieurs dirigeants internationaux (Royaume-Uni, Inde, France, États-Unis) pour évoquer les enjeux de coopération autour des systèmes d’IA avancés.

Il défend une ligne reposant sur la performance et la souveraineté, comme en témoigne l’introduction en 2024 d’une politique de recrutement fondée sur les critères de mérite, excellence et intelligence (MEI), présentée comme une alternative au cadre traditionnel de diversité et inclusion (DEI).

Une entreprise au carrefour du civil et du stratégique

Avec des contrats étendus dans les domaines privé et public, Scale AI occupe aujourd’hui une position intermédiaire entre la tech commerciale et l’infrastructure critique. Cette double exposition place Wang dans un rôle de plus en plus stratégique, à mesure que les technologies d’IA deviennent un sujet de sécurité nationale et de compétitivité internationale.

En avril 2025, Forbes estime sa fortune à 3,6 milliards de dollars. Il siège également au conseil d’administration du groupe Expedia depuis 2023.