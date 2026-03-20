100 milliards pour transformer l’industrie : Jeff Bezos ouvre un nouveau front dans la guerre de l’IA

Dans un contexte de méga-levées où 100 milliards de dollars peuvent apparaître comme une nouvelle enchère dans la compétition technologique, ces chiffres prennent toutefois un relief particulier dès lors qu’on les replace dans une trajectoire plus longue, celle de la transformation progressive de l’économie par la technologie, et du parcours de Jeff Bezos lui-même.

Après avoir contribué à structurer une première phase d’Internet avec Amazon, en articulant infrastructure, logistique et software, l’entrepreneur multimilliardaire veut aujourd’hui jouer un rôle comparable dans une nouvelle séquence, où l’IA ne se limite plus aux usages numériques, mais s’inscrit dans les systèmes productifs, et dans leurs briques les plus critiques.

Selon le Wall Street Journal, Jeff Bezos travaillerait à la mise en place d’un véhicule d’investissement de 100 milliards de dollars, conçu pour racheter des entreprises industrielles et les reconfigurer à l’ère de l’intelligence artificielle.

Une transformation déjà engagée, mais encore fragmentée

Véritable pionnier, Bezos cherche à accélérer une dynamique déjà engagée. Une partie de la deeptech s’attaque désormais aux fondamentaux de l’industrie : simulation avancée, robotique, optimisation des procédés, nouveaux matériaux. L’enjeu n’est plus d’ajouter une couche digitale, mais de transformer les conditions mêmes de production. Une ambition qui résonne avec les échanges que nous avions avec le dirigeant de GYS, Bruno Bouygues

Semi-conducteurs : le cœur stratégique du projet

L’un des points les plus structurants du projet concerne les semi-conducteurs. Le fonds envisagé ciblerait notamment des entreprises liées à la fabrication de puces, à la défense et à l’aéronautique.

Chacun comprendra que ce choix n’est pas neutre : les semi-conducteurs constituant le socle matériel de l’IA. Sans capacité de conception et de production de processeurs, il n’y a ni modèles performants, ni infrastructure de calcul. D’autant qu’il s’inscrit dans une tension géopolitique autour de ces chaînes de valeur, entre États-Unis, Chine et Europe.

L’intégration de l’IA dans ces environnements ouvre des perspectives spécifiques : optimisation du design de puces, simulation thermique, amélioration des rendements de production, réduction des défauts. Autant de leviers où les gains marginaux peuvent avoir un impact économique considérable.

Une IA qui devient une composante de l’ingénierie.

Cette orientation industrielle est renforcée par l’émergence de nouveaux modèles d’IA capables de simuler le monde physique. Project Prometheus développe ainsi des outils visant à modéliser des phénomènes complexes (contraintes mécaniques, flux, défaillances) avec une précision exploitable dans des contextes industriels.

L’IA ne se limite plus à assister la décision et intervient dans la conception des produits, l’optimisation des procédés, la maintenance des équipements.

Le rôle que Bezos entend occuper

Son projet vise à relier trois dimensions encore disjointes, avec des technologies capables de transformer l’industrie, des actifs industriels à moderniser, et des capitaux adaptés à ces transformations.

Le schéma repose sur l’acquisition d’entreprises, l’intégration d’une couche technologique, puis l’amélioration de leur performance. Une approche qui rappelle, par sa logique d’intégration, celle mise en œuvre avec Amazon, aujourd’hui appliquée ici à des systèmes industriels complexes.

Jeff Bezos cherche à se positionner, non pas uniquement comme investisseur, mais comme acteur structurant.

Le maillon manquant : le capital

Jusqu’à présent, cette transformation restait contrainte par l’absence de véhicules d’investissement adaptés. La transformation industrielle par l’IA suppose des montants élevés, des horizons longs, où la performance ne se mesure pas seulement en croissance, mais en amélioration des systèmes. Or le capital-risque privilégie des cycles rapides, peu compatibles avec l’industrie lourde, et un private equity centré sur des logiques d’optimisation financière. Le fonds envisagé par Bezos veut être capable d’opérer à l’échelle des infrastructures industrielles.

Vers une nouvelle phase de l’IA

En se positionnant sur les semi-conducteurs, la défense ou l’aéronautique, Jeff Bezos se place au cœur des chaînes de valeur qui conditionnent le développement technologique. L’enjeu dépasse celui d’un fonds et porte sur la capacité à aligner technologie, capital et production. Avec pour objectif de capter la valeur dans une économie où l’intelligence artificielle s’inscrit désormais dans les usines autant que dans les plateformes.