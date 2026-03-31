Midterms 2026 : David SACKS pousse l’agenda pro-IA de Donald Trump face à une Amérique de plus en plus hostile

À huit mois des élections de mi-mandat, l’intelligence artificielle s’impose progressivement comme un sujet politique à part entière aux États-Unis. Longtemps cantonnée aux cercles technologiques et aux débats réglementaires, elle entre désormais dans l’arène électorale, portée par une coalition d’acteurs économiques et politiques déterminés à accélérer son déploiement, mais confrontée à une opinion publique dont la défiance s’accentue.

Au cœur de cette dynamique, David Sacks, conseiller en intelligence artificielle de la Maison-Blanche, soutient l’émergence d’une infrastructure politique dédiée à la promotion d’un agenda pro-innovation. Le lancement de l’Innovation Council, structure financée par des fonds non divulgués, s’inscrit dans cette logique. Dirigée par Taylor Budowich, ancien proche du président, l’organisation entend peser directement sur les élections de 2026 en soutenant des candidats alignés sur la stratégie technologique de l’administration.

Une stratégie politique assumée autour de l’IA

Depuis le début de son second mandat, Donald Trump a multiplié les initiatives en faveur d’une accélération du développement de l’intelligence artificielle. Un décret présidentiel a notamment visé à limiter la capacité des États à adopter leurs propres cadres de régulation, dans une logique de centralisation fédérale. Parallèlement, l’administration soutient activement la construction de data centers et insiste sur la nécessité pour les États-Unis de conserver un avantage stratégique face à la Chine.

Cette orientation s’inscrit dans une approche industrielle assumée, où l’IA est envisagée comme un levier de puissance économique et géopolitique. Elle trouve un écho dans les milieux d’affaires, où plusieurs figures de la tech et du capital-risque, à l’image de Marc Andreessen ou Greg Brockman, ont engagé des moyens financiers significatifs pour soutenir des candidats favorables à une régulation limitée.

Au total, plusieurs centaines de millions de dollars pourraient être mobilisées dans le cadre des midterms, témoignant d’une volonté de structurer un environnement politique propice à l’expansion rapide de l’IA.

Une opinion publique en net retournement

Cette stratégie intervient dans un contexte de dégradation rapide de la perception de l’intelligence artificielle par les Américains. Selon un sondage Quinnipiac réalisé en mars, 55 % des répondants estiment que l’IA aura davantage d’effets négatifs que positifs sur leur vie quotidienne, soit une progression de 11 points en un an.

Les inquiétudes portent en premier lieu sur l’emploi : 70 % des personnes interrogées anticipent une réduction des opportunités professionnelles liée à l’automatisation. À l’inverse, seuls 7 % envisagent un impact positif sur le marché du travail. Les préoccupations s’étendent également à l’éducation, avec près des deux tiers des répondants estimant que l’IA pourrait détériorer le système scolaire, ainsi qu’aux usages militaires, majoritairement perçus avec réserve.

Au-delà des usages, c’est désormais l’infrastructure même de l’IA qui suscite des oppositions. Près de 65 % des Américains se déclarent défavorables à la construction de data centers dans leur communauté, invoquant notamment les coûts énergétiques, la consommation d’eau et les nuisances locales. Ce point de friction, longtemps périphérique, tend à s’imposer comme un enjeu politique local susceptible d’influencer directement les scrutins.

Une dissociation entre adoption et confiance

Le contraste entre les usages et les perceptions accentue cette tension. Plus d’un Américain sur deux déclare utiliser des outils d’intelligence artificielle, tandis qu’une large majorité exprime une forme de méfiance à leur égard. Cette dissociation, déjà observée dans d’autres secteurs numériques, prend ici une dimension particulière en raison des implications économiques et sociales de la technologie.

Dans ce contexte, les mises en garde émanant de certains acteurs de l’industrie contribuent à nourrir le débat. Dario Amodei évoquait récemment un impact potentiellement « douloureux » sur le marché du travail, soulignant l’ampleur des transformations à venir.

L’IA comme nouvelle ligne de fracture électorale

À mesure que la campagne des midterms s’intensifie, l’intelligence artificielle tend à structurer une ligne de fracture inédite. D’un côté, une coalition d’acteurs politiques et économiques plaide pour une accélération rapide, au nom de la compétitivité et de la souveraineté technologique. De l’autre, une partie croissante de l’opinion publique exprime des réserves, voire une opposition, face aux conséquences anticipées de cette transformation.

Dans ce contexte, les élections de 2026 diront dans quelle mesure cet agenda pro-IA peut s’imposer politiquement, ou s’il doit composer avec une demande accrue d’encadrement et de régulation. Derrière les débats techniques, c’est bien la capacité des institutions à arbitrer entre innovation et acceptabilité sociale qui se trouve posée.