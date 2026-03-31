Après ANDURIL, qui contrôle désormais l’innovation militaire américaine ?

En quelques années, Anduril Industries, startup fondée par Palmer Luckey, a contribué à déplacer les lignes de l’innovation militaire américaine. D’un modèle structuré autour de grands programmes industriels, le secteur évolue vers des architectures logicielles, plus rapides à concevoir, plus agiles dans leur déploiement.

Longtemps perçue comme une exception, Anduril voit de nouveaux acteurs s’inscrire dans sa voie, à commencer par Shield AI, qui vient d’annoncer une levée de fonds de 2 milliards de dollars avec une valorisation de 12,7 milliards.

Ce tour de table, mené notamment par Advent International avec le soutien de JPMorgan, signale également un élargissement du capital engagé dans la défense, désormais au croisement du capital-risque, du private equity et de la finance systémique.

La question n’est plus seulement celle de l’émergence de nouveaux acteurs, mais de savoir où se situe désormais l’innovation militaire : dans les plateformes physiques ou dans les architectures logicielles qui les pilotent ?

Chez Shield AI, la réponse s’articule autour de Hivemind, un système d’autonomie conçu pour opérer sans GPS ni communications. Les drones V-BAT ou le projet X-BAT en constituent les vecteurs visibles, mais la valeur se concentre dans le logiciel, conçu pour être déployé sur des systèmes tiers. Ce ne sont plus seulement les équipements qui structurent les opérations, mais les systèmes qui les orchestrent.

L’acquisition d’Aechelon Technology prolonge cette logique, en internalisant des capacités avancées de simulation, Shield AI renforce son contrôle sur l’entraînement de ses systèmes.

Dans un environnement où les données réelles sont limitées, la simulation devient un levier central, et ne sert plus uniquement à tester, mais à produire les conditions mêmes de l’apprentissage.

Autour de ces acteurs, un écosystème plus large se dessine, avec Palantir Technologies qui occupe une position clé sur les couches de données et de commandement, tandis que d’autres entreprises interviennent sur la préparation des données ou les infrastructures associées. Progressivement, une chaîne de valeur cohérente se met en place, du capteur à la décision.

Cette recomposition ne se limite pas à l’émergence de nouveaux entrants, elle redéfinit également le rôle des industriels historiques. Des groupes comme Lockheed Martin, Northrop Grumman ou RTX Corporation conservent une position centrale sur les systèmes complexes, la production et l’intégration, mais leur contrôle sur l’ensemble de la chaîne tend à s’éroder.

Face à des architectures plus modulaires, certaines briques critiques (logiciels, autonomie, simulation) leur échappent partiellement. Les industriels s’adaptent, en développant leurs propres capacités, en nouant des partenariats ou en procédant à des acquisitions, mais cette évolution reste contrainte par des organisations conçues pour des cycles longs, peu alignées avec les logiques du software.

Il en résulte une configuration hybride, où les industriels historiques conservent la maîtrise des plateformes physiques, tandis que les nouveaux acteurs prennent position sur les couches logicielles et décisionnelles.

La production demeure essentielle, mais le pilotage des systèmes, et donc une part du contrôle stratégique, tend à changer de camp.

Dans ce contexte, la perspective d’une nouvelle levée du côté d’Anduril est suivie avec attention, la startup ayant déjà reçu plus de 6,4 milliards de dollars de financement. Elle pourrait confirmer la tendance déjà perceptible où l’innovation militaire américaine ne se structure plus uniquement autour des capacités industrielles, mais à l’intersection du logiciel, du capital et de la stratégie. Reste à savoir si cette évolution conduira à une concentration autour de quelques plateformes dominantes, ou à une coexistence durable entre anciens et nouveaux acteurs.

Ce que le cas américain suggère à l’Europe

Premier enseignement : la valeur se déplace vers les architectures logicielles.

Les systèmes physiques restent déterminants, mais la valeur, et une partie du contrôle, se concentrent désormais dans les architectures qui les pilotent, les entraînent et les interconnectent.

Deuxième enseignement : l’innovation s’organise à l’intersection du public et du privé.

Les États conservent la maîtrise des usages, mais délèguent une part croissante de la conception à des acteurs technologiques, financés par des capitaux hybrides. Cette articulation redéfinit les circuits traditionnels de décision.

Troisième enseignement : la vitesse devient un facteur stratégique.

Cycles de développement raccourcis, architectures modulaires, itérations rapides : autant d’éléments qui contrastent avec les logiques de programmes longs historiquement dominantes.

Quatrième enseignement : la logique de plateforme s’impose progressivement.

Au-delà des produits, ce sont des environnements complets (logiciels, données, simulation) qui structurent l’écosystème, avec des effets potentiels de standardisation.

Pour l’Europe, ces éléments posent moins la question d’un rattrapage que celle d’un arbitrage.

Intégrer ces évolutions suppose d’adapter les modes de financement, de faciliter les passerelles entre industriels et acteurs technologiques, et de reconnaître le rôle structurant du logiciel dans la chaîne de valeur.