MISTRAL mobilise 705 millions d’euros pour son data center et avancerait désormais seul

Après deux années dominées par la course aux modèles, l’intelligence artificielle entre dans la phase des infrastructures. L’annonce par Mistral AI d’une levée de dette de 705 millions d’euros, pour financer un centre de données près de Paris en fournit une illustration, avec l’objectif précis d’acquérir 13 800 GPU de NVIDIA et internaliser une capacité de calcul jusque-là largement dépendante des hyperscalers américains.

Le projet initial autour du site de Bruyères-le-Châtel aurait toutefois connu des ajustements significatifs, marqués par le retrait de Fluidstack, initialement annoncé comme partenaire, ainsi que par l’abandon du projet de datacenter sur la commune de Bosquel, auquel Mistral AI était également associé. Ce retrait tranche avec la visibilité dont bénéficiait encore récemment Fluidstack. Lors du sommet de l’action pour l’IA, Emmanuel Macron avait mis en avant un engagement d’investissement de 10 milliards d’euros porté par l’entreprise.

Ces péripéties illustrent les contraintes concrètes auxquelles se heurte le déploiement d’infrastructures de calcul à grande échelle, à la croisée d’enjeux industriels, énergétiques et territoriaux. L’infrastructure IA n’est plus un simple sujet technologique et devient un objet d’aménagement, soumis à des arbitrages locaux autant qu’à des logiques de marché, Fluidstack se concentrant désormais sur le marché américain.

Jusqu’ici, Mistral s’était imposée comme un acteur de modèles, positionné sur une alternative européenne aux solutions développées par OpenAI ou Google. Avec cette opération, elle franchit une étape supplémentaire. En internalisant le compute, elle sécurise à la fois ses coûts, sa capacité de déploiement et la gouvernance des usages. Le mouvement est cohérent avec l’évolution du marché, à mesure que les modèles se diffusent et se standardisent, les enjeux se déplacent vers les ressources de calcul.

Pour la première fois, Mistral recourt à la dette, via un consortium bancaire incluant notamment BNP Paribas, Crédit Agricole CIB, HSBC et MUFG, afin de soutenir le déploiement d’actifs tangibles, amortissables, dont la rentabilité dépend du taux d’utilisation.

L’opération s’inscrit également dans une ambition européenne, de réduire la dépendance aux clouds américains, dominés par Microsoft, Amazon et Google, en construisant des capacités locales adaptées aux exigences des entreprises et des administrations. Arthur Mensch, directeur général de Mistral, résume cette logique : « La mise à l’échelle de notre infrastructure en Europe est essentielle pour donner à nos clients les moyens d’agir et pour garantir que l’innovation et l’autonomie en matière d’IA restent au cœur de l’Europe. »

Un autre paramètre apparaît en filigrane : l’énergie. Mistral vise 200 mégawatts de capacité en Europe d’ici 2027, avec un second site annoncé en Suède. À cette échelle, l’IA rejoint les contraintes des industries lourdes. Le dimensionnement des infrastructures dépend désormais autant de l’accès à l’électricité que de la disponibilité des puces. La question du coût, de la stabilité et de la décarbonation de cette énergie devient centrale, en particulier dans un contexte européen marqué par des arbitrages industriels croissants.

En s’engageant dans cette voie, Mistral évolue vers un modèle intégré, combinant développement de modèles, exploitation d’infrastructures et distribution de services, notamment auprès d’acteurs publics sensibles comme les forces armées françaises, avec lesquels la startup vient de signer un contrat de 3 ans.