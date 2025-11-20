NCODIN lève 16 millions d’euros pour imposer la photonique au cœur des superpuces IA

La deeptech parisienne NcodiN a bouclé un tour de seed de 16 millions d’euros, mené par MIG Capital via ses fonds MIF 17 et 18. Maverick Silicon, PhotonVentures, Verve Ventures, ainsi qu’Elaia, Earlybird Venture Capital et OVNI Capital participent également à l’opération. Ce financement place la jeune startup dans la course mondiale à la photonique intégrée, alors que les architectures IA atteignent aujourd’hui les limites physiques du cuivre. Elle avait précédement levé 3,5 millions d’euros en pre seed.

Le mur du cuivre dans les architectures IA avancées

Les systèmes de calcul utilisés pour l’IA générative et le HPC reposent désormais sur des grappes de dizaines de chiplets, alimentées par une mémoire HBM elle-même dépendante d’interconnexions ultra-rapides. Or, les connexions électroniques traditionnelles ne suivent plus avec des pertes d’énergie élevées, une portée limitée, une chaleur difficile à dissiper, et une bande passante qui plafonne. Le goulet d’étranglement n’est plus le GPU, mais l’interconnect, devenu le point de tension majeur des “AI factories”. C’est à ce verrou structurel que s’attaque.

Une technologie photonique intégrée directement sur silicium

Fondée en 2023 par Francesco Manegatti, Bruno Garbin et Fabrice Raineri, NcodiN développe une technologie qui remplace les liaisons électriques courtes distances par des interconnexions optiques. La société intègre des nanalasers directement sur du silicium standard, transformant les communications entre et à l’intérieur des chiplets.

L’objectif est de transmettre davantage de données, plus loin, avec une consommation énergétique réduite. Cette rupture ouvre la voie à des superpuces multi-chiplets capables de franchir les barrières thermiques et énergétiques actuelles. Dans un contexte où NVIDIA, AMD et les nouveaux acteurs spécialisés travaillent au scaling horizontal, NcodiN propose une brique devenue stratégique.

Un enjeu de souveraineté technologique pour l’Europe

La photonique intégrée reste un domaine dominé par des acteurs américains comme Ayar Labs ou Lightmatter, à proximité directe des géants du cloud. En se positionnant sur l’un des éléments les plus critiques du compute intensif qu’est l’interconnect, NcodiN se place sur un segment où l’Europe manque de champions industriels.

La startup prévoit de renforcer son équipe, d’industrialiser sa technologie nanolaser, de structurer sa chaîne d’approvisionnement, et d’ouvrir une présence dans la Silicon Valley pour engager des cycles de qualification avec des partenaires stratégiques.

La promesse : alimenter les “AI factories” de la prochaine décennie

Francesco Manegatti ambitionne de fournir “la pièce manquante pour atteindre une bande passante mémoire extrême et activer des superpuces à l’échelle wafer”. Dans des architectures où la consommation d’énergie des interconnects représente parfois plus d’un tiers du total, l’efficacité photonique devient un différenciateur majeur.

NcodiN s’inscrit ainsi dans la transition d’un computing centré sur la puissance de calcul vers un computing optimisé pour le mouvement de données. Les leaders de l’IA se heurtent tous à un même problème, scaler n’est pas seulement une question de GPU, mais d’interconnexion.