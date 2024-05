[SERIE A] 3,5 millions d’euros pour NCODIN et sa technologie d’interconnexion optique pour les semi conducteurs

Avec notre partenaire SEISMIC, ne cessez jamais d'améliorer vos interactions clients

NcodiN (https://ncodin.com), startup spécialisée dans la technologie d’interconnexion optique, annonce une levée de fonds de 3,5 millions d’euros auprès d’investisseurs européens de premier plan dans le domaine de la Deeptech, incluant Elaia, Earlybird et OVNI Capital. Cette injection de capital vise à accélérer le développement de leur prototype de lien optique intégré (MVP) et à soutenir la croissance rapide de l’entreprise pour répondre aux besoins des clients industriels.

NcodiN se distingue par son approche destinée à répondre aux exigences croissantes de l’industrie des semi-conducteurs, notamment pour les processeurs dédiés au Calcul Haute Performance (HPC) et à l’Intelligence Artificielle (IA). Les acteurs majeurs tels que Nvidia, Intel et Qualcomm ont manifesté un vif intérêt pour le MVP de NcodiN, pressentant que l’adoption des interconnexions optiques pourrait marquer une avancée significative dans la prochaine génération de processeurs.

L’essor de l’IA et l’augmentation des performances des processeurs ont conduit les grands groupes de semi-conducteurs à adopter des architectures désagrégées, composées de multiples « chiplets » interconnectés par une puce interposeur. Cependant, les interconnexions électriques traditionnelles en cuivre, ayant atteint leurs limites, constituent désormais le principal obstacle au développement de ces systèmes avancés. Les interconnexions optiques sont donc perçues comme essentielles pour dépasser ce « mur du cuivre ».

NcodiN exploite une technologie propriétaire unique offrant des performances et une efficacité énergétique sans précédent, permettant un trafic de données atteignant le Petabit/seconde pour une consommation énergétique inférieure à 100 fJ/bit. Cette innovation repose sur l’intégration de nanolasers et de nanodétecteurs miniaturisés sur puce, permettant une densité d’intégration de plus de 10 000 composants par cm². Cette technologie assure une transmission de données à haute vitesse, fiable et peu énergivore, ouvrant la voie à des architectures de processeurs ultra-performantes capables de traiter des calculs extrêmement lourds.

NcodiN bénéficie du soutien de conseillers tels que Léo Apotheker (ancien PDG de HP et SAP) et Éric Meurice (ancien PDG d’ASML), apportant une expertise et une expérience précieuses pour guider l’entreprise vers ses objectifs ambitieux.