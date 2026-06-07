ONLYOFFICE : une alternative open source à Microsoft Office pour les entreprises

Pour une DSI, un responsable digital/workplace, une équipe RH ou une organisation publique, remplacer une suite bureautique n’est jamais une décision uniquement technique.

Les équipes ont leurs habitudes, les documents circulent quotidiennement entre collaborateurs et partenaires, et les outils de travail sont déjà intégrés aux processus existants. Changer d’environnement peut rapidement créer des frictions si la compatibilité, la collaboration ou les usages ne suivent pas.

La question devient alors différente : comment faire évoluer son environnement bureautique tout en conservant les méthodes de travail déjà en place ?

C’est précisément sur ce terrain que se positionne ONLYOFFICE, une alternative open source à Microsoft Office pensée pour réunir les usages essentiels de productivité tout en offrant compatibilité, flexibilité et intégration dans les environnements collaboratifs modernes.

Une suite bureautique open source qui centralise les usages quotidiens.

Dans la plupart des organisations, les besoins restent finalement assez simples : créer, modifier, partager et collaborer autour de documents.

ONLYOFFICE réunit les principaux usages bureautiques utilisés au quotidien :

traitement de texte

feuilles de calcul

présentations

formulaires

édition PDF

L’objectif est de rassembler les fonctionnalités essentielles du travail avec différents types de documents dans une interface très connue.

Pour les utilisateurs, cela permet de retrouver un fonctionnement familier sans changer profondément leurs habitudes de travail.

Conserver les formats et les méthodes de travail existantes.

Le principal défi lors d’un changement d’outil bureautique reste souvent la compatibilité.

Les entreprises échangent chaque jour des documents avec des clients, partenaires et collaborateurs. Une solution alternative doit pouvoir prendre en charge facilement les différents formats courants, sans créer de difficultés supplémentaires ni de distorsions dans les documents.

ONLYOFFICE Editors a été conçu pour fonctionner avec les formats les plus utilisés aujourd’hui :

DOCX,

XLSX,

PPTX,

PDF,

mais aussi ODT, ODS, CSV, PPT, ODP, HTML, EPUB.

Cette compatibilité permet aux organisations d’envisager une transition progressive ou un usage complémentaire à Microsoft Office tout en conservant les processus déjà en place.

Gagner en contrôle, sécurité et interopérabilité.

Au-delà des fonctionnalités, les équipes IT accordent aujourd’hui une attention croissante à la manière dont leurs données sont traitée.

L’objectif n’est plus uniquement de disposer d’une suite bureautique performante, mais également de conserver davantage de contrôle sur les usages, les accès et les échanges de fichiers.

Avec son approche open source, ONLYOFFICE propose le déploiement sur infrastructure privée ou cloud permet aux organisations de mieux répondre à leurs exigences en matière de sécurité, de confidentialité et de conformité.

Pour les entreprises comme pour les organisations publiques, cette approche contribue également à renforcer la protection des documents grâce à des fonctionnalités telles que le chiffrement, la gestion avancée des droits d’accès, le suivi des modifications et le contrôle des permissions de partage. Elle permet ainsi de mieux sécuriser les échanges de fichiers et les processus collaboratifs tout en assurant une continuité entre les outils déjà utilisés et les nouveaux besoins de travail collaboratif.

Une intégration pensée pour les équipes hybrides.

Le développement du travail hybride a renforcé les besoins en matière de collaboration entre équipes distribuées. Aujourd’hui, une suite bureautique ne fonctionne plus seule : elle doit permettre aux collaborateurs de travailler ensemble en temps réel, quel que soit leur emplacement ou l’appareil utilisé.

ONLYOFFICE plusieurs utilisateurs peuvent coéditer simultanément des documents, commenter, suivre les modifications, gérer différentes versions et partager des fichiers de manière sécurisée. Cette approche facilite la coordination entre équipes, réduit les échanges de versions par e-mail et permet de centraliser le travail collaboratif dans un environnement unique.

Pour répondre aux besoins des entreprises et des organisations publiques, ONLYOFFICE Editors s’intègre également à différents environnements cloud et plateformes collaboratives, parmi lesquels WordPress, Odoo, Moodle, Confluence, SharePoint, Box ou encore Dropbox.

Local,cloud ou desktop : une approche flexible selon les besoins.

Toutes les organisations ne fonctionnent pas selon le même modèle. Certaines privilégient des environnements cloud pour faciliter l’accès et la collaboration, tandis que d’autres conservent des installations locales adaptées afin de garder un contrôle total sur leurs données et leur environnement informatique.

ONLYOFFICE propose aux entreprises de choisir le mode de déploiement le plus adapté à leurs besoins. Cette flexibilité permet de répondre aussi bien aux exigences de mobilité qu’aux contraintes de sécurité, de conformité ou de gestion interne.

ONLYOFFICE fournit également des applications gratuites pour ordinateur et mobile afin de travailler sur les documents depuis n’importe quel appareil. ONLYOFFICE Desktop Editors est disponible pour Windows, Linux et macOS, tandis que les applications mobiles permettent de consulter, modifier et collaborer sur des fichiers directement depuis les appareils iOS et Android.

Une évolution continue avec ONLYOFFICE Docs 9.4.

Les usages bureautiques évoluent constamment et les outils doivent suivre cette dynamique. La version 9.4 d’ONLYOFFICE Docs apporte plusieurs nouveautés, notamment :

un mode feuille sombre pour le tableur

l’ajout de lignes horizontales

de nouveaux thèmes

de nouvelles transitions pour les diapositives

Une alternative open source à Microsoft Office pensée pour les nouveaux usages.

Pour les entreprises, PME, administrations et équipes qui recherchent une alternative open source à Microsoft Office, l’enjeu consiste souvent à trouver un équilibre entre compatibilité, collaboration et flexibilité.

En réunissant traitement de texte, tableur, présentations, formulaires et PDF dans une interface unique, ONLYOFFICE propose une approche qui permet de préserver les habitudes de travail existantes tout en répondant aux besoins actuels des organisations.