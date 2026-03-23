ORANGE confie sa présidence à un industriel : le pari Frédéric SANCHEZ

La nomination de Frédéric Sanchez à la présidence du conseil d’administration d’Orange, annoncée vendredi pour une prise de fonction à l’issue de l’assemblée générale du 19 mai, intervient au terme d’un processus de sélection ouvert, marqué par plusieurs hypothèses stratégiques, et dans un moment où le groupe cherche moins à se réinventer qu’à sécuriser sa trajectoire.

Selon nos confrères du Figaro, Le Cabinet de recrutement NB Lemercier & Associés, mandaté par Orange aurait exploré une demi-douzaine de profils. Les noms évoqués, de Stéphane Richard à Pierre Louette, en passant par Gilles Grapinet, Catherine Guillouard ou Christel Bories, dessinaient autant de scénarios possibles : retour à un ADN télécom, bascule vers un profil numérique, ou ouverture à des dirigeants issus de l’industrie ou des infrastructures.

Le choix final tranche, Orange n’a retenu ni une figure du passé, ni un profil de rupture externe, mais a choisi un administrateur déjà en place, familier des équilibres internes et de la feuille de route du groupe.

Arrivé au conseil en 2020, Frédéric Sanchez y préside le comité stratégie et technologie. À ce titre, il a suivi l’exécution du plan “Lead The Future” et contribué à la préparation du plan “Trust The Future”, présenté mi-février. Dans une gouvernance dissociée où Christel Heydemann conserve la direction générale, le conseil privilégie l’alignement et la capacité d’exécution plutôt qu’un point de rupture.

Si le choix peut sembler contre-intuitif pour un groupe télécom, il ne l’est pas tant que cela. Car les contraintes auxquelles Orange est aujourd’hui confronté (investissements massifs dans les réseaux, dépendance à des infrastructures critiques, montée des enjeux de souveraineté, pression constante sur les marges) rapprochent désormais l’opérateur d’un modèle plus industriel que commercial. C’est dans cette perspective que le profil de Frédéric Sanchez prend tout son sens, avec un dirigeant formé à la transformation industrielle

Chez Fives, il a appris à transformer un outil productif, à arbitrer entre ce qu’il faut conserver et ce qu’il faut abandonner, et à investir dans les briques qui structureront l’avenir plutôt que défendre des positions acquises. C’est précisément ce qu’Orange semble vouloir injecter dans sa gouvernance.

Né en 1960, Frédéric Sanchez est diplômé de HEC, de Sciences Po Paris et titulaire d’un DEA d’économie de Paris-Dauphine, il commence sa carrière chez Renault au Mexique et aux États-Unis, passe ensuite par Ernst & Young, avant de rejoindre Fives en 1990.

Il y mène la majeure partie de sa carrière, y exercant différentes fonctions, directeur administratif et financier en 1994, directeur général en 1997, président du directoire en 2002, jusqu’à aujourd’hui

L’histoire récente de Fives, groupe industriel dont les origines remontent au XIXe siècle, est révélatrice du parcours de Frédéric Sanchez. Dans les années 1990, le groupe, encore très ancré dans son héritage industriel français, entame une première phase de transformation sous l’impulsion de Jean-Pierre Capron, en se diversifiant vers l’automatisation et les systèmes industriels, notamment dans l’automobile. Mais le tournant décisif intervient au début des années 2000.

Sorti de la Bourse en 2001 et repris par des fonds d’investissement, Fives engage une transformation profonde sous la direction de Frédéric Sanchez, nommé directeur général en 1997 puis président en 2002. Le groupe abandonne progressivement son modèle historique centré sur la fabrication pour se repositionner comme un acteur global de l’ingénierie et des technologies industrielles. Cette mutation passe par une stratégie d’acquisitions ciblées, dans les machines de haute précision, les systèmes automatisés, la logistique ou encore les procédés industriels, ainsi que par une montée en gamme technologique.

En une décennie, Fives a changé de nature, et d’un groupe industriel principalement français, il devient une plateforme internationale, structurée autour de filiales spécialisées, présente dans plus de 30 pays et réalisant l’essentiel de son activité hors d’Europe.

Cette transformation s’est appuyée sur la logique constante d’investir dans les technologies critiques plutôt que maintenir des activités déclinantes. Le groupe renforce ses positions dans les procédés industriels (ciment, acier, énergie), les machines de précision et l’automatisation, tout en s’ouvrant à des segments émergents.

Aujourd’hui, Fives s’organise autour de trois grands piliers : les machines de haute précision, les technologies de procédés industriels et les solutions d’automatisation intelligente, auxquels s’ajoutent des activités transverses en maintenance et en solutions numériques.

Les interventions publiques de Frédéric Sanchez dessinent clairement le socle de ses convictions. Et en l’écoutant, on constate qu’il n’est pas un conservateur de l’existant, lorsqu’il évoque Fives, il ne sacralise pas l’héritage industriel et se voit plutôt en refondateur.

Son autre conviction forte concerne l’investissement productif. Dans ses prises de parole, il revient sans cesse à l’outil industriel : robotisation, automatisation, digitalisation des ateliers, montée en gamme des machines, exploitation de la donnée. À ses yeux, une industrie compétitive dans un pays comme la France ne survit pas grâce à la protection, mais grâce à la modernisation. Et cette modernisation change nécessairement la nature de l’emploi.

Si Frédéric Sanchez n’est pas un homme des télécoms, c’est précisément ce qui rend son profil intéressant pour Orange. Dans un groupe longtemps piloté à travers des logiques de marché (conquête commerciale, pression tarifaire, arbitrages réglementaires) son arrivée introduit un autre prisme, celui de l’infrastructure, du temps long et des systèmes complexes à optimiser.

Un choix qui n’est pas sans risque, car Orange n’est pas seulement un système technique à optimiser. C’est aussi un groupe soumis à des arbitrages politiques, à une régulation lourde, à une concurrence permanente, et à des marchés où la perception compte autant que l’infrastructure.

Reste qu’il semble parfaitement aligné avec Christel Heydemann, ce qui conforte l’idée d’une gouvernance tournée vers la continuité et la bonne exécution du plan engagé, Frédéric Sanchez remplacera Jacques Aschenbroich, l’ex-PDG de Valeo, qui occupait ce poste depuis 2022, et devrait rester au sein du conseil en tant qu’administrateur.