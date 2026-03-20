Dans quelles startups Arthur Mensch investit-il, et ce que cela révèle de l’IA ?

Parmi les signaux faibles que nous aimons décoder, celui du portefeuille d’investissement des entrepreneurs occupe une place particulière. Si les startups qui le composent ne sont pas toujours des succès, elles révèlent en creux des convictions, des écosystèmes et des réseaux que leurs initiateurs cherchent à structurer. Nous vous proposons d’ouvrir cette série avec l’une des figures les plus visibles de l’intelligence artificielle en Europe, Arthur Mensch.

À mesure que l’intelligence artificielle s’impose comme une infrastructure stratégique, la bataille se joue désormais dans sa mise en œuvre, sa connexion aux données et son intégration dans les opérations. C’est précisément sur ce terrain qu’Arthur Mensch, cofondateur de Mistral AI, déploie ses investissements personnels, avec un portefeuille encore limité en nombre de participations, mais qui esquisse les couches indispensables à l’industrialisation de l’IA et éclaire la manière dont une nouvelle génération d’entrepreneurs envisage déjà l’après-modèle.

Mesurer, avant d’automatiser : BRAINTRUST

Avec Braintrust (États-Unis), le sujet n’est pas la génération de contenu, mais sa fiabilité. La startup développe des outils permettant de mesurer, tester et améliorer les performances des systèmes d’IA en production.

Avec environ 103 millions d’euros levés, Braintrust se positionne sur le segment du pilotage et de l’évaluation des modèles.

Brancher l’IA au réel : LINKUP

Autre point de friction : l’accès à l’information. Les modèles, aussi performants soient-ils, restent limités sans connexion à des données actualisées.

Linkup (France) développe une infrastructure permettant aux agents et aux LLMs d’accéder au web et à des sources premium. La société a levé environ 11,2 millions d’euros, dont un tour seed en février 2026.

Automatiser des fonctions critiques : PARALLEL

Dans la santé, l’IA s’attaque désormais à l’organisation même des établissements.

Parallel (France) développe des agents capables de prendre en charge des tâches administratives (codage médical, facturation, gestion des dossiers) en s’intégrant aux systèmes existants. La startup vient de lever environ 20 millions d’euros, dont un tour de série A.

Même logique chez Biorce (Espagne), qui intervient en amont, au niveau des essais cliniques. Avec 52,3 millions d’euros levés, dont 43,8 millions d’euros en série A, l’entreprise cible un segment où les délais et les coûts restent structurellement élevés.

Standardiser la production d’agents : LEMNI

À mesure que les cas d’usage se multiplient, comment industrialiser la création d’agents ? C’est la question à laquelle répond Lemni, en simplifiant leur conception et leur déploiement. La startup, financée à hauteur d’environ 3 millions d’euros, s’adresse directement aux entreprises souhaitant intégrer l’IA sans mobiliser des ressources techniques importantes.

Spécialiser les usages génératifs : MIRELO AI

Enfin, avec Mirelo AI (France), le champ d’application s’élargit à la production de contenus audio. L’entreprise développe des outils permettant de générer automatiquement effets sonores et compositions musicales. Elle a levé près de 34,9 millions d’euros, notamment auprès de Sequoia.

Une chaîne de valeur en construction

Pris isolément, ces investissements couvrent des secteurs différents. Ensemble, ils dessinent une chaîne cohérente :