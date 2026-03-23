TERAFAB ou l’ambition d’Elon Musk de s’affranchir du silicium asiatique

En annonçant la construction d’une usine de puces à Austin samedi soir, Elon Musk révèle l’inquiétude croissante des géants technologiques face à leur dépendance en matière de calcul. Avec ce nouveau projet, il entend construire, à Austin, une usine de semi-conducteurs capable de produire des puces avancées pour les besoins propres de Tesla, de SpaceX et de sa filiale d’intelligence artificielle, xAI.

Le projet, baptisé Terafab, est présenté comme une opération conjointe des deux groupes industriels, et comme une réponse directe à la dépendance des grandes entreprises technologiques vis à vis d’une poignée de fabricants de puces dont les capacités, malgré des investissements massifs, peinent à suivre l’envolée de la demande.

L’essor des grands modèles d’intelligence artificielle a bouleversé les équilibres des fabricants de semi conducteur, là où l’industrie gérait jadis une progression prévisible des besoins. Elle doit aujourd’hui faire face à des à-coups de demande colossaux, générés par quelques acteurs capables, du jour au lendemain, de commander des milliers de processeurs graphiques et d’en réclamer des dizaines de milliers supplémentaires dans les mois suivants.

Une logique d’intégration verticale poussée à son terme

Pour comprendre Terafab, il faut replacer le projet dans l’architecture industrielle que Musk a méthodiquement construite depuis une décennie. Tesla conçoit déjà ses propres puces pour la conduite autonome, les célèbres HW qui équipent ses véhicules depuis 2019, en rupture avec la dépendance à Nvidia qui avait prévalu jusque-là. SpaceX produit ses propres systèmes embarqués, du processeur de guidage au calculateur de rentrée atmosphérique. xAI, enfin, consomme des volumes considérables de calcul pour entraîner ses modèles Grok, avec des besoins qui ne laissent entrevoir aucun ralentissement.

Ce que Terafab propose, c’est d’internaliser la dernière étape de la chaîne à savoir la fabrication elle-même, qui est aujourd’hui entre les mains d’un oligopole géographiquement concentré, exposé aux aléas géopolitiques et aux tensions dans le détroit de Taïwan que personne ne peut ignorer.

Contrôler sa chaîne d’approvisionnement en puces, c’est contrôler sa capacité à exister dans l’économie de l’intelligence artificielle.

Des ambitions vertigineuses, des obstacles monumentaux

Comme à l’accoutumée les chiffres évoqués par Elon Musk donnent le vertige, et l’usine envisagée devrait être capable de produire des puces sur des nœuds avancés, là où TSMC maîtrise encore difficilement sa montée en rendement sur cette génération.