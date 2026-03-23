TERAFAB ou l’ambition d’Elon Musk de s’affranchir du silicium asiatique
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En annonçant la construction d’une usine de puces à Austin samedi soir, Elon Musk révèle l’inquiétude croissante des géants technologiques face à leur dépendance en matière de calcul. Avec ce nouveau projet, il entend construire, à Austin, une usine de semi-conducteurs capable de produire des puces avancées pour les besoins propres de Tesla, de SpaceX et de sa filiale d’intelligence artificielle, xAI.
Le projet, baptisé Terafab, est présenté comme une opération conjointe des deux groupes industriels, et comme une réponse directe à la dépendance des grandes entreprises technologiques vis à vis d’une poignée de fabricants de puces dont les capacités, malgré des investissements massifs, peinent à suivre l’envolée de la demande.
L’essor des grands modèles d’intelligence artificielle a bouleversé les équilibres des fabricants de semi conducteur, là où l’industrie gérait jadis une progression prévisible des besoins. Elle doit aujourd’hui faire face à des à-coups de demande colossaux, générés par quelques acteurs capables, du jour au lendemain, de commander des milliers de processeurs graphiques et d’en réclamer des dizaines de milliers supplémentaires dans les mois suivants.
Une logique d’intégration verticale poussée à son terme
Pour comprendre Terafab, il faut replacer le projet dans l’architecture industrielle que Musk a méthodiquement construite depuis une décennie. Tesla conçoit déjà ses propres puces pour la conduite autonome, les célèbres HW qui équipent ses véhicules depuis 2019, en rupture avec la dépendance à Nvidia qui avait prévalu jusque-là. SpaceX produit ses propres systèmes embarqués, du processeur de guidage au calculateur de rentrée atmosphérique. xAI, enfin, consomme des volumes considérables de calcul pour entraîner ses modèles Grok, avec des besoins qui ne laissent entrevoir aucun ralentissement.
Ce que Terafab propose, c’est d’internaliser la dernière étape de la chaîne à savoir la fabrication elle-même, qui est aujourd’hui entre les mains d’un oligopole géographiquement concentré, exposé aux aléas géopolitiques et aux tensions dans le détroit de Taïwan que personne ne peut ignorer.
Contrôler sa chaîne d’approvisionnement en puces, c’est contrôler sa capacité à exister dans l’économie de l’intelligence artificielle.
Des ambitions vertigineuses, des obstacles monumentaux
Comme à l’accoutumée les chiffres évoqués par Elon Musk donnent le vertige, et l’usine envisagée devrait être capable de produire des puces sur des nœuds avancés, là où TSMC maîtrise encore difficilement sa montée en rendement sur cette génération.
Produire une puce à 2 nanomètres suppose de maîtriser la lithographie par ultraviolets extrêmes (EUV), une technologie dont les machines sont fabriquées quasi-exclusivement par le néerlandais ASML, dont chaque exemplaire coûte entre 150 et 400 millions d’euros. Aujourd’hui un site de fabrication de pointe (une fab) nécessite plusieurs dizaines de milliards d’euros d’investissement initial, des milliers d’ingénieurs spécialisés et plusieurs années de montée en régime avant d’atteindre des rendements acceptables.
TSMC, qui fabrique aujourd’hui l’essentiel des puces les plus avancées de la planète, pour Apple, Nvidia, AMD ou Qualcomm, a mis quarante ans à acquérir son avance technologique. Intel, qui dispose de ressources colossales et d’une expérience centenaire dans l’industrie des semi-conducteurs, n’a toujours pas rattrapé son retard sur les nœuds les plus fins malgré des investissements de plusieurs dizaines de milliards de dollars.
Les obstacles sont à la mesure de l’ambition. La construction d’une fab de pointe est l’un des projets industriels les plus complexes et les plus capitalistiques qui soient. Elle requiert des équipements de lithographie en situation de quasi-monopole, une maîtrise fine des procédés chimiques, des milliers d’ingénieurs formés à des techniques qui ne s’acquièrent qu’au prix de décennies d’expérience, et des délais d’exécution incompressibles qui se comptent en années. Sur ce terrain, TSMC, Samsung et les rares acteurs établis disposent d’une avance qui n’est pas seulement technologique : elle est institutionnelle, humaine, culturelle.
Austin, le Texas et la recomposition géopolitique de la filière
L’implantation envisagée à Austin s’inscrit dans le mouvement de relocalisation industrielle que les autorités fédérales américaines encouragent activement depuis le CHIPS and Science Act de 2022, qui a mobilisé plus de 50 milliards de dollars pour rapatrier sur le sol américain une partie de la production de semi-conducteurs. TSMC construit déjà deux usines en Arizona. Samsung investit massivement au Texas. Intel multiplie les projets en Ohio et en Oregon.
L’écosystème texan se consolide autour d’Austin, où Tesla a déplacé son siège social en 2021, où SpaceX dispose d’infrastructures importantes et où la densité d’ingénieurs formés à l’industrie technologique ne cesse de croître. Terafab s’inscrit dans cette logique et la renforce, cette proximité entre acteurs n’est pas anecdotique dans une industrie où le savoir-faire circule autant par les individus que par les brevets.
L’hypothèse spatiale, entre vision et spéculation
Parmi les perspectives évoquées par Musk, l’une sort du cadre habituel de la planification industrielle. SpaceX explore la possibilité de mettre en orbite des satellites capables d’héberger des infrastructures de calcul, alimentés par l’énergie solaire disponible en abondance hors de l’atmosphère terrestre. Les unités initiales envisagées seraient de l’ordre de 100 kilowatts, avec une montée progressive vers des niveaux mégawatt.
Si la logique est séduisante avec une énergie solaire dans l’espace environ huit fois plus dense qu’au sol, des cycles jour-nuit inéxistant, et la chaleur dissipée par rayonnement dans le vide évite une partie des problèmes de refroidissement qui grèvent les data centers terrestres, les contraintes restent redoutables : coûts de mise en orbite, latence des transmissions, maintenance impossible en cas de défaillance.
Le symptôme d’un basculement plus profond
Au fond, ce que révèle Terafab est ne inflexion qui touche l’ensemble du secteur technologique. Après une décennie dominée par le logiciel, les plateformes et les modèles économiques fondés sur la captation d’attention, la compétition se déplace vers des actifs physiques : data centers, infrastructures énergétiques, capacités de production de semi-conducteurs. L’intelligence artificielle, en tant que technologie, ancre désormais ses enjeux dans une économie industrielle lourde, où l’accès aux ressources conditionne directement la performance et la survie stratégique.
Google, Microsoft, Amazon et Meta ont tous commencé à concevoir leurs propres puces. Apple le fait depuis des années avec un succès manifeste. La question n’est plus de savoir si les grandes entreprises technologiques vont internaliser la conception des semi-conducteurs, mais jusqu’où elles iront dans la chaîne, et si certaines oseront franchir le seuil de la fabrication elle-même, là où les barrières à l’entrée sont les plus élevées de toute l’industrie mondiale.