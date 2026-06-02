Sundar Pichai, CEO d'Alphabet
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Pourquoi ALPHABET lève 80 milliards de dollars alors qu’elle génère déjà 174 milliards de cash-flow ?

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02/06/2026
1 minute de lecture

Avec 174 milliards de dollars de cash-flow opérationnel générés sur les douze derniers mois, Alphabet figure parmi les entreprises les plus rentables de la planète. Malgré cette manne, le groupe a également levé plus de 85 milliards de dollars de dette au cours de l’année écoulée, tout en conservant une croissance soutenue de ses principales activités.

Dans ce contexte, l’annonce d’une levée de 80 milliards de dollars peut surprendre. L’opération n’intervient ni dans le cadre d’une acquisition majeure, ni pour compenser une dégradation de la situation financière du groupe, mais accompagne au contraire une période de forte croissance. Au premier trimestre 2026, le chiffre d’affaires d’Alphabet a progressé de 22 %, tandis que Google Cloud affichait une croissance de 63 %.

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Le véritable chiffre de cette annonce n’est toutefois pas 80 milliards de dollars. Il est compris entre … Pour lire gratuitement la suite de cet article sur FW MEDIA pro, cliquez ici

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