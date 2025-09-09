MISTRAL AI double sa valorisation et franchit les 12 milliards d’euros avec une levée de 1,7 milliard

La société française Mistral AI a finalement annoncé ce matin une levée de fonds de 1,7 milliard d’euros, valorisant l’entreprise à 11,7 milliards d’euros. Cette Série C est menée par le groupe néerlandais ASML, fabricant d’équipements pour la production de semi-conducteurs, qui prend une participation de 11 % en investissant 1,3 milliard d’euros.

Au-delà de l’opération financière, les deux sociétés officialisent un partenariat stratégique visant à intégrer les modèles d’intelligence artificielle de Mistral dans l’ensemble du portefeuille d’ASML, depuis la recherche et développement jusqu’aux opérations industrielles. Christophe Fouquet, directeur général d’ASML, déclare dans un communiqué: « Le partenariat entre Mistral AI et ASML vise à générer des bénéfices clairs pour les clients d’ASML grâce à des produits et solutions innovants rendus possibles par l’IA, et offrira un potentiel de recherche conjointe pour répondre aux opportunités futures. »

Arthur Mensch, cofondateur et directeur général de Mistral AI, donne quelques précisions: « Cet investissement réunit deux leaders technologiques opérant dans la même chaîne de valeur. Nous avons l’ambition d’aider ASML et ses nombreux partenaires à résoudre les défis actuels et futurs de l’ingénierie grâce à l’IA et, en fin de compte, de faire progresser l’ensemble de la chaîne de valeur des semi-conducteurs et de l’IA. »

Mistral emploie désormais plus de 350 personnes et affirme avoir signé des contrats d’une valeur annuelle de plus de 300 millions d’euros, pour un montant cumulé de 1,4 milliard depuis son lancement en 2023. Ses clients incluent Stellantis, Belfius, BNP PARIBAS, CMA CGM ainsi que plusieurs administrations françaises dont le ministère de la défense.

Fondée en 2023 à Paris par ARTHUR MENSCH, TIMOTHÉE LACROIX et GUILLAUME LAMPLE, Mistral AI développe des modèles d’intelligence artificielle générative en open source destinés aux entreprises. Cette Série C de 1,7 milliard d’euros, menée par ASML, a également réuni DST GLOBAL, ANDREESSEN HOROWITZ, BPIFRANCE, GENERAL CATALYST, INDEX VENTURES, LIGHTSPEED et NVIDIA.