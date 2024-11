PSG Equity : le fonds d’investissement qui accompagne les startups dans leur build up en Europe.

Actif en Europe depuis 2020, installé à Paris depuis décembre 2023, PSG Equity s’impose progressivement comme un fonds de private equity majeur en Europe, avec une spécialisation pointue dans les logiciels B2B. Ce fonds se distingue non seulement par son focus sur les entreprises SaaS, mais aussi par son approche d’accompagnement opérationnel et stratégique des sociétés du portefeuille. Fort d’une expertise dans les fusions-acquisitions et d’une implantation transatlantique, PSG Equity permet aux entreprises de son portefeuille de franchir des paliers significatifs de croissance. Dans son portefeuille, PSG Equity compte de très belles startups françaises qu’il accompagne dans leur développement européen: SKEEPERS, SELLSY, ZENCHEF ou encore WHOZ.

Pour en parler plus en détail nous recevons Quentin Jonas, Managing Director France dans notre émission LE CLUB FRENCHWEB.

Une stratégie d’accompagnement de sociétés mono produit et mono pays

PSG Equity cible des entreprises de logiciels B2B en Europe, généralement celles qui réalisent autour de 10 millions d’euros d’ARR. Sa stratégie repose sur l’accompagnement de sociétés souvent « mono produit » et « mono pays », en les aidant à devenir multi produits et multi pays. Le fonds soutient leur croissance par des acquisitions ciblées et une expansion géographique, visant ainsi à atteindre des tailles de marché supérieures à 100 millions d’euros d’ARR. PSG Equity s’appuie sur un processus structuré de Build Up qui permet de transformer les entreprises en suites logicielles complètes, répondant à des besoins diversifiés au sein de la même base de clients.

Un focus sur le product-market fit et l’expansion

Le fonds concentre ses investissements sur des entreprises ayant déjà validé leur product-market fit, garantissant ainsi une demande avérée pour leurs solutions. Avant d’engager des fonds, PSG analyse le marché adressable (TAM) et les possibilités d’acquisitions qui permettront de compléter l’offre produit ou de pénétrer de nouvelles géographies.

Une spécialisation SaaS B2B et un accompagnement actif dans le développement du Build Up

Dans un marché de plus en plus concurrentiel, PSG Equity se distingue par sa spécialisation dans le SaaS B2B et par son expertise en matière de fusions-acquisitions. Cet accompagnement se traduit par un soutien actif dans la recherche, la négociation et l’intégration des acquisitions, permettant aux dirigeants de rester concentrés sur la croissance de leur entreprise lors de la phase de Build Up. Grâce à son positionnement transatlantique, PSG Equity facilite également l’expansion de ses sociétés en Amérique du Nord, un atout majeur pour les entreprises souhaitant atteindre une dimension globale.

Une approche pragmatique des sorties

Contrairement à certains fonds en quête de « licornes », PSG Equity adopte une stratégie de sortie raisonnée. Le fonds cible des entreprises avec un chiffre d’affaires situé entre 75 et 130 millions d’euros, et privilégie des rachats par d’autres fonds ou des acquéreurs stratégiques plutôt que des introductions en bourse, souvent plus contraignantes pour des entreprises en forte croissance.

Encourager la durabilité, sans être un fonds à impact

Bien que PSG Equity ne soit pas un fonds spécifiquement à impact, le fonds valorise les initiatives ESG au sein de ses sociétés. Dans certains secteurs comme le transport maritime, des solutions visant à réduire les émissions de carbone illustrent cet engagement. PSG Equity favorise le partage de bonnes pratiques entre ses entreprises, qui sont souvent elles-mêmes sensibilisées aux enjeux environnementaux et sociaux.