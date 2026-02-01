QONTO, UBISOFT, MEOWTEL, les signaux faibles auxquels préter l’oreille.

Qonto s’installe à Bonne Nouvelle dans un immeuble des années 1950 restructuré par PCA-STREAM

Qonto s’installera à partir de septembre 2026 dans un immeuble entièrement restructuré du quartier Bonne Nouvelle, à Paris 10, au 18, boulevard Bonne-Nouvelle, avec un rooftop et un auditorium de 400 places. Le bâtiment, ancien site des PTT des années 1950, a fait l’objet d’une requalification menée par PCA-STREAM, agence d’architecture, d’urbanisme et pôle de recherche reconnu pour ses projets de transformation du bâti existant. Qonto proposera à la sous-location un plateau indépendant de 1 200 m², pouvant accueillir jusqu’à 168 postes, avec services premium opérés par ses équipes.

Ubisoft engage une rupture conventionnelle collective dans le cadre de son plan d’économies

Ubisoft a annoncé un projet de rupture conventionnelle collective en France, susceptible de concerner jusqu’à 200 départs volontaires. Le dispositif viserait les salariés du siège mondial de Saint-Mandé, qui emploie environ 1 100 personnes, et exclurait les studios de production.

Présenté comme soumis à négociation avec les syndicats et limité aux CDI de droit français, le projet s’inscrit dans un plan d’économies de 200 millions d’euros dévoilé fin janvier. Il intervient dans un contexte déjà tendu, marqué par un retour au 100 % présentiel et la poursuite, en 2026, des restructurations engagées en 2025.

Rover Group acquiert Meowtel, spécialiste américain du cat sitting

La plateforme généraliste de services pour animaux met la main sur un acteur vertical revendiquant plus de 4 000 cat sitters, 125 000 chats pris en charge et une présence dans 8 000 villes aux États-Unis.

Si l’opération mérite l’attention, c’est aussi pour son casting frenchy, même s’il vit depuis de nombreuses années aux États-Unis : Bruno Leveque, cofondateur de PrestaShop, en est également le « late » cofondateur, aux côtés de Sonya Petcavich, à l’origine de Meowtel.

Infogreffe impose des applications d’authentification tierces pour l’accès au Kbis

Le service Infogreffe prévoit d’imposer l’usage de Microsoft Authenticator ou Google Authenticator aux dirigeants souhaitant accéder au service de récupération de leur extrait Kbis.

Cette évolution, présentée comme un renforcement de la sécurité, soulève des interrogations sur le recours exclusif à des solutions extra-européennes pour un service administratif stratégique.

La mesure intervient dans un contexte de débats renforcés sur la souveraineté numérique française et européenne, notamment sur l’authentification et la gestion des identités.

Pinterest réduit ses effectifs de 15 % pour accélérer sur l’IA

Pinterest prévoit de supprimer jusqu’à 15 % de ses effectifs, soit plusieurs centaines de postes, afin de prioriser le développement de produits et capacités fondés sur l’IA. Le groupe, qui compte plus de 4 500 salariés dans le monde, va également réduire ses surfaces de bureaux, selon un dépôt auprès des autorités boursières.

La direction indique vouloir réallouer ses ressources vers des équipes « AI-first », avec un plan de licenciements finalisé d’ici la fin du troisième trimestre, le 30 septembre. Pinterest rejoint ainsi Amazon et Microsoft, qui invoquent également l’IA pour justifier des réductions d’effectifs.

Y Combinator exclut le Canada et impose un « flip » juridique aux startups

27/01/26 – 9h : Y Combinator ne finance plus les startups incorporées au Canada. Désormais, seules les sociétés enregistrées aux États-Unis, aux îles Caïmans ou à Singapour sont éligibles, contraignant les jeunes pousses canadiennes à restructurer leur capital via une société mère étrangère.

Cette évolution, discrètement intégrée aux conditions standard du programme à l’automne 2025, rompt avec près de vingt ans d’ouverture à l’écosystème canadien. Aucun commentaire officiel n’a été formulé par l’accélérateur. La mesure relance les inquiétudes autour du brain drain, alors qu’aucune startup basée au Canada ne figure dans la promotion hiver 2026.

La Commission européenne classe les Channels de WhatsApp parmi les très grandes plateformes du DSA

26/01/26 – 17h : La Commission européenne estime que la fonctionnalité Channels de WhatsApp relève désormais du régime des Very Large Online Platforms du Digital Services Act.

À ce titre, WhatsApp rejoint Instagram et Facebook parmi les services soumis aux obligations renforcées du DSA. La plateforme devra notamment identifier, évaluer et atténuer les risques systémiques, renforcer la transparence de ses systèmes et se conformer aux exigences accrues de modération et de gouvernance prévues par le règlement.

La Commission européenne ouvre une nouvelle enquête contre X

26/01/26 – 15h : La Commission européenne ouvre une nouvelle enquête formelle contre X au titre du Digital Services Act, ciblant l’intégration de Grok et l’évolution vers un système de recommandation fondé sur l’IA.

Ces évolutions sont soupçonnées de ne pas avoir correctement évalué ni atténué des risques systémiques graves, notamment en matière de diffusion de contenus illégaux.