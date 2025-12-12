PRESTASHOP passe sous pavillon polonais, une recomposition du commerce numérique mondial en vue

PrestaShop change à nouveau de main, quatre ans après son rachat par le groupe italien MBE Worldwide, la plateforme française de création de boutiques en ligne passe sous le contrôle du groupe polonais cyber_Folks, aux côtés de Sylius. L’opération dépasse un simple changement d’actionnariat et doit être considéré comme une recomposition stratégique du commerce numérique européen, qui change les équilibres mondiaux, où domine Shopify.

PrestaShop, un champion open source arrivé à maturité

Fondé en 2007 à Paris par Bruno Lévêque et Igor Schlumberger, PrestaShop s’est imposé comme l’un des pionniers français de l’e-commerce open source. Sa promesse initiale a été de permettre aux commerçants, en particulier les TPE et PME, de créer et d’exploiter une boutique en ligne sans dépendre d’un modèle SaaS fermé.

Ce positionnement a favorisé une adoption massive, rien qu’en France, PrestaShop revendique historiquement près de 17 % de part de marché. À l’échelle mondiale, la plateforme compte aujourd’hui environ 230 000 boutiques actives, qui ont généré 22 milliards d’euros de volume d’affaires (GMV) en 2024. L’écosystème s’est structuré autour de milliers de modules, d’agences partenaires et de prestataires techniques, faisant de PrestaShop bien plus qu’un simple CMS.

Fait notable dans le paysage tech européen, ce parcours s’est construit avec des moyens financiers limités avec environ 14,7 millions de dollars levés depuis l’origine, notamment auprès de XAnge, Serena, Seventure Partners et de business angels.

De MBE Worldwide à cyber_Folks : un changement de logique

En 2021, PrestaShop est acquis par MBE Worldwide, un groupe italien spécialisé dans les services d’expédition, de logistique, d’impression et de marketing. L’opération vise alors à enrichir l’offre de MBE à destination des TPE et PME, dans un contexte d’accélération du commerce en ligne post-pandémie. Alexandre Eruimy reste d’ailleurs à la tête de l’entreprise, avec pour mission d’étendre la présence de PrestaShop en Europe et en Amérique latine.

Le passage sous le contrôle de cyber_Folks marque une rupture plus profonde. Là où MBE abordait PrestaShop comme un levier de services opérationnels, cyber_Folks l’intègre dans une stratégie de plateformes et d’infrastructure applicative.

Cyber_Folks, de l’hébergement à l’orchestration du commerce numérique

Anciennement connu sous le nom de R22, cyber_Folks est un groupe technologique polonais coté à la Bourse de Varsovie. Historiquement positionné sur l’hébergement web, les domaines et les services cloud, le groupe a progressivement élargi son périmètre vers des solutions SaaS et des outils dédiés à l’e-commerce.

Ces dernières années, cyber_Folks a multiplié les acquisitions ciblées pour bâtir un ensemble cohérent : Shoper pour le e-commerce SaaS, Apilo et Sellintegro pour les intégrations marketplaces, ERP et logistiques, Vercom pour la communication transactionnelle et le marketing automation. Avec PrestaShop, le groupe ajoute une plateforme open source de dimension mondiale à son portefeuille.

Cette stratégie est soutenue par une capacité financière renforcée, notamment une augmentation de capital de plus de 47 millions d’euros complétée par des financements bancaires.

Sylius, la brique Enterprise et composable

Aux côtés de PrestaShop, Sylius joue un rôle clé dans le projet. Également d’origine polonaise, Sylius est un framework e-commerce open source, headless et API-first, construit sur Symfony. Contrairement aux solutions packagées, il s’adresse principalement à des projets complexes, fortement personnalisés et intégrés aux systèmes d’information existants.

Les projets réalisés avec Sylius représenteraient environ 7 milliards d’euros de GMV annuel, avec un positionnement résolument orienté Enterprise et composable commerce. Son intégration permet à cyber_Folks de couvrir un segment jusqu’ici difficilement accessible avec PrestaShop seul : celui des grandes architectures e-commerce sur mesure.

Un ensemble à 35 milliards d’euros de GMV

Avec PrestaShop, Sylius et les solutions SaaS du groupe, cyber_Folks revendique désormais environ 35 milliards d’euros de GMV cumulé, un seuil symbolique, qui permet à la direction de comparer son empreinte européenne à celle de Shopify, tout en revendiquant une approche alternative.

Là où Shopify repose sur un modèle SaaS homogène et fermé, cyber_Folks assemble trois modèles complémentaires :

– le SaaS pour la simplicité et la rapidité de déploiement,

– l’open source pour l’autonomie et la flexibilité des PME,

– le composable pour les projets Enterprise.

Cette diversité constitue l’un des axes structurants du projet industriel.

Synergies et monétisation : au-delà du CMS

Les synergies attendues dépassent le périmètre strict de la création de boutiques en ligne, cyber_Folks mise sur le cross-sell et l’up-sell entre les bases clients des différentes plateformes, ainsi que sur la montée en valeur des services associés.

Les outils d’intégration Apilo et Sellintegro doivent répondre à la demande croissante de connexions avec les marketplaces, les ERP, les opérateurs logistiques et les outils marketing. Vercom renforce la brique communication, de la messagerie transactionnelle au marketing automation. Le groupe prévoit également de structurer un marketplace mondial de modules et de solutions, donnant accès à plus de 200 000 marchands.

Dans cette logique, PrestaShop n’est pas considéré par son futur propriétaire comme une simple solution e-commerce, mais devient un point d’entrée vers son écosystème de services.