Power Shifts – LVMH, Apple, NKM, Spore.Bio : les nominations clés de la semaine

LVMH propose la nomination d’Ariane Gorin à son conseil d’administration

Le groupe LVMH a annoncé la proposition de nomination d’Ariane Gorin, CEO d’Expedia Group, à son conseil d’administration, soumise au vote de l’assemblée générale du 23 avril 2026. Elle succéderait à Marie-Laure Sauty de Chalon, qui achève douze années de mandat marquées par son action sur les enjeux numériques et de durabilité.

Nathalie Kosciusko-Morizet rejoint le conseil du CNTI

L’ancienne ministre Nathalie Kosciusko-Morizet a annoncé, le 22 janvier, son entrée au conseil du Centre pour l’Information, la Technologie et l’Innovation (CNTI), un centre de recherche international indépendant. Après avoir quitté la vie politique française à l’issue des législatives de 2017, elle a évolué dans le secteur privé, notamment chez Capgemini à New York, puis au sein d’Antin Infrastructure Partners. Au CNTI, elle entend s’investir sur les enjeux liés à l’intelligence artificielle, aux médias et à l’impact des politiques publiques sur l’écosystème de l’information.

Apple renforce son dispositif développeurs en France avec les nominations de Martin Vialle et Julia Maunier

Après dix ans passés chez Apple, Martin Vialle rejoint l’équipe Worldwide Developer Relations (WWDR) en tant que Partner Manager pour la France. Il sera chargé d’accompagner les développeurs français et de renforcer les liens avec les équipes Apple. Dans le même temps, Julia Maunier est nommée Acting App Store Business & Editorial Lead pour la France et le Benelux, un rôle clé à l’interface entre éditorial, business et écosystème développeurs. Ces nominations s’inscrivent dans la volonté d’Apple de consolider sa relation avec les développeurs locaux, dans un contexte de recomposition du modèle de l’App Store en Europe.

Spore.Bio recrute Michael J. Miller comme VP Scientific & Regulatory Affairs

La startup Spore.Bio annonce l’arrivée de Michael J. Miller au poste de vice-président Scientific & Regulatory Affairs. Chercheur reconnu en microbiologie, il cumule près de quatre décennies d’expérience au sein de grands groupes pharmaceutiques, dont Eli Lilly and Company, Johnson & Johnson et Bausch + Lomb. Il a également travaillé étroitement avec les autorités de régulation, notamment la Food and Drug Administration et la Parenteral Drug Association, sur la modernisation des méthodes microbiologiques alternatives. Cette nomination intervient alors que Spore.Bio poursuit le déploiement de ses technologies visant à transformer les pratiques historiques de la microbiologie industrielle.

Alexis Klahr est nommé CFO du groupe Kolsquare

Alexis Klahr occupe désormais les fonctions de CFO du groupe Kolsquare. Fort de plus de quinze ans d’expérience en direction financière, il est spécialisé dans le pilotage de la performance des scale-ups SaaS, la gestion de la trésorerie et les opérations de financement. Il a récemment conduit des opérations de croissance externe structurantes, dont les acquisitions d’Inflead en Italie et de Storyclash en Autriche.

KERYS Software nomme Stanislas de Truchis Chief Marketing Officer

La société KERYS Software a officialisé la nomination de Stanislas de Truchis (ex Harfanglab) au poste de Chief Marketing Officer. Cette arrivée intervient quelques mois après une levée de fonds de 6,2 millions d’euros en pre-seed, réalisée en juillet 2025, destinée à soutenir l’industrialisation de sa solution et son développement commercial.