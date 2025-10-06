Quand l’IA s’invite chez le vétérinaire: LUPA lève 17 millions d’euros

Lupa, startup britannique fondée en 2023, veut alléger la charge administrative des vétérinaires, au moyen de sa plateforme dopée à l’IA afin de remplacer les logiciels historiques par un système d’exploitation complet, capable de réduire le temps passé devant l’écran et d’améliorer le suivi des patients.

Lupa promet des résultats mesurables dès la première semaine de déploiement. Selon l’entreprise, les praticiens gagnent en moyenne une heure de travail par jour et le retour sur investissement est doublé par rapport aux solutions existantes. L’onboarding ne prend pas plus de vingt-quatre heures, contre une moyenne de deux semaines pour les logiciels traditionnels.

La société s’appuie sur une approche intégrée : un seul environnement logiciel remplace jusqu’à sept outils différents, du système de gestion de clinique à la messagerie entre praticiens et propriétaires d’animaux. Lupa propose aussi une application mobile destinée aux clients finaux, permettant de réserver un rendez-vous, régler une consultation, ou accéder au carnet de santé numérique de leur animal.

En parallèle, Lupa a créé le Veterinary AI Lab, un centre de recherche dédié à l’intelligence artificielle appliquée à la santé animale. Ce laboratoire réunit chercheurs et ingénieurs issus de DeepMind, Meta AI, Doctolib ou Palantir, aux côtés de vétérinaires de terrain. Sa mission : concevoir des agents d’IA capables de couvrir l’ensemble du parcours de soin, tout en collaborant avec les régulateurs pour établir des standards internationaux d’éthique en matière de petcare.

Fondée par Nicolo Frisiani, Raul Lozano Martin et Matei Bjola, Lupa a levé 17 millions d’euros en série A auprès de Singular et firstminute capital, avec la participation de l’investisseur Michael Callahan. Cette levée porte le financement total à 25 millions d’euros et vise à accélérer le déploiement européen de la plateforme ainsi que le développement du Veterinary AI Lab. Lupa revendique une croissance de son chiffre d’affaires multipliée par cinquante en cinq mois.