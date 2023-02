Qu’est ce que Google RankBrain?

Avec notre partenaire THE RAMP, gérez les campagnes publicitaires de tous vos points de vente sur l'ensemble des leviers publicitaires

Google RankBrain est un algorithme d’apprentissage automatique de Google utilisé pour classer les pages Web dans les résultats de recherche. Il a été lancé en 2015 et est considéré comme l’un des facteurs les plus importants dans le classement des pages Web dans les résultats de recherche de Google.

RankBrain utilise l’apprentissage automatique pour comprendre la signification des requêtes de recherche et les associer aux pages Web les plus pertinents. Il peut également aider à comprendre le contexte des requêtes de recherche et à améliorer la compréhension de Google des requêtes complexes et des sujets nouveaux.

RankBrain peut également aider à améliorer la qualité des résultats de recherche en utilisant des données sur la qualité de l’expérience utilisateur pour évaluer la pertinence des pages Web pour les requêtes de recherche. Il peut également utiliser des données sur les habitudes de recherche des utilisateurs pour ajuster les résultats de recherche en fonction des tendances et des préférences des utilisateurs.

Les propriétaires de sites Web peuvent améliorer leur classement dans les résultats de recherche de RankBrain en publiant du contenu de qualité qui répond aux besoins et aux attentes des utilisateurs, en utilisant des techniques d’optimisation de moteur de recherche (SEO) pour améliorer la pertinence et la qualité de leur site, et en veillant à fournir une expérience de navigation fluide et sans problèmes pour les utilisateurs.