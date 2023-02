Qu’est ce que les Untapped Keywords?

Avec notre partenaire PLEO, ne perdez plus de temps avec les notes de frais!

Les mots-clés non exploités en SEO désignent les mots-clés pertinents pour un site Web qui n’ont pas encore été utilisés ou qui sont peu utilisés pour optimiser le site pour les moteurs de recherche. Ils peuvent fournir une opportunité pour les propriétaires de sites Web de se classer pour des requêtes de recherche pertinents qui ont peu de concurrence.

Les mots-clés non exploités peuvent être découverts à l’aide d’outils de recherche de mots-clés tels que Google Keyword Planner ou Ahrefs. Les propriétaires de sites peuvent également les trouver en effectuant une recherche manuelle de mots-clés pertinents pour leur site en utilisant des requêtes de recherche connexes et en examinant les résultats de recherche pour trouver des mots-clés pertinents qui n’ont pas encore été utilisés pour optimiser le site.

En utilisant des mots-clés non exploités pour optimiser leur site, les propriétaires de sites peuvent améliorer leur classement dans les résultats de recherche pour des requêtes de recherche pertinents, attirer plus de trafic qualifié sur leur site et améliorer l’expérience utilisateur pour les visiteurs de leur site. Cependant, il est important de veiller à publier du contenu de qualité qui répond aux besoins et aux attentes des utilisateurs pour éviter de nuire à la réputation du site.