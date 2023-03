Qu’est ce que la Firmographic?

Avec notre partenaire THE RAMP, gérez les campagnes publicitaires de tous vos points de vente sur l'ensemble des leviers publicitaires

La « Firmographic » (ou « Firmographics ») est une méthode d’analyse qui consiste à utiliser des critères spécifiques pour décrire et classer les entreprises selon leurs caractéristiques démographiques et structurelles. Elle est souvent utilisée pour segmenter le marché des entreprises et identifier des opportunités commerciales.

Les critères de Firmographic peuvent inclure des informations telles que la taille de l’entreprise, le secteur d’activité, le chiffre d’affaires, le nombre d’employés, la localisation géographique, l’âge de l’entreprise, la structure de propriété, etc. En utilisant ces critères, les entreprises peuvent mieux comprendre le marché des entreprises, identifier des tendances et des opportunités commerciales, et adapter leur stratégie de marketing et de vente en conséquence.

Par exemple, une entreprise de logiciels qui cible les petites entreprises peut utiliser la Firmographic pour identifier les entreprises qui ont besoin d’une solution de gestion de la relation client (CRM) en fonction de leur taille, leur secteur d’activité et leur emplacement géographique. Cette approche permet à l’entreprise de cibler plus efficacement les entreprises qui sont les plus susceptibles d’avoir besoin de ses produits et services.