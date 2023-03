Qu’est ce que l’Account tiering en ABM?

Avec notre partenaire THE RAMP, gérez les campagnes publicitaires de tous vos points de vente sur l'ensemble des leviers publicitaires

L’Account Tiering (ou classification de comptes) est une méthode de segmentation des clients d’une entreprise en fonction de leur valeur ou de leur potentiel de revenus. Cette technique est souvent utilisée par les entreprises de services financiers, telles que les banques et les courtiers en valeurs mobilières, pour différencier les clients et leur offrir des services adaptés à leurs besoins.

Dans le cadre de la classification de comptes, les clients sont regroupés en différents niveaux ou « tiers », chacun correspondant à un ensemble spécifique de services et de privilèges. Par exemple, les clients les plus importants peuvent avoir accès à des gestionnaires de compte personnels, des taux d’intérêt préférentiels, des services de conciergerie, etc.

La classification de comptes permet aux entreprises de mieux comprendre les besoins de leurs clients, de leur offrir des services personnalisés et de maximiser la rentabilité de chaque relation client.