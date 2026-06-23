Récolter aujourd’hui, déchiffrer demain : pourquoi Washington accélère sa transition post-quantique

Donald Trump a signé hier deux Executive Orders qui marquent une nouvelle étape dans la stratégie technologique américaine. Le premier fixe un objectif industriel ambitieux : accélérer le développement d’un ordinateur quantique capable de mener des recherches scientifiques utiles d’ici 2028, en mobilisant les agences fédérales, les laboratoires nationaux et l’industrie privée.

Le second vise à préparer les États-Unis à l’arrivée de capacités de déchiffrement quantique susceptibles de rendre obsolètes les mécanismes de cryptographie actuels. Il avance notamment de 2035 à 2031 l’échéance de transition vers des infrastructures résistantes aux attaques quantiques et demande aux administrations de renforcer en priorité la protection des infrastructures critiques.

Derrière ces annonces se dessine une double ambition : conserver l’avance américaine dans une technologie jugée stratégique pour la prochaine décennie et anticiper les conséquences sécuritaires d’un bouleversement qui pourrait remettre en cause les fondements mêmes de la cybersécurité moderne.

Bien entendu l’objectif de disposer d’ici 2028 d’un ordinateur quantique capable de produire des résultats scientifiques concrets est la priorité la plus lisible, l’annonce s’inscrit dans un contexte de compétition technologique intense. Les investissements privés se comptent désormais en milliards de dollars. Les laboratoires d’IBM, Google, Microsoft, Quantinuum ou PsiQuantum multiplient les avancées. La France n’est pas en reste, comme nous le rappelait Sabine Mehr du Genci sur notre plateau. Les marchés financiers spéculent sur l’émergence d’une nouvelle plateforme de calcul susceptible de succéder, à terme, aux architectures traditionnelles.

Pourtant, le signal faible se trouve dans un second décret beaucoup moins commenté, par lequel la Maison-Blanche avance de quatre ans le calendrier de transition vers la cryptographie post-quantique. Les administrations fédérales devront désormais être protégées contre les menaces quantiques d’ici 2031, contre 2035 auparavant.

Cette accélération traduit une évolution majeure du raisonnement stratégique américain. Pour Washington, la menace quantique n’appartient plus au futur. Elle agit déjà dans le présent, et son nom est désormais bien connu des agences de renseignement : « Harvest Now, Decrypt Later ».

Le jour où le temps est devenu l’allié de l’attaquant

Depuis des décennies, la cybersécurité repose sur une hypothèse relativement simple : un système cryptographique est considéré comme sûr tant qu’aucune machine ne dispose de la puissance nécessaire pour le casser, et c’est là que le bas blesse, le quantique bouleverse cette logique.

Le scénario « Harvest Now, Decrypt Later » repose sur une idée d’une simplicité déconcertante. Un attaquant n’a pas besoin de pouvoir déchiffrer une information aujourd’hui pour qu’elle lui soit utile demain. Il lui suffit donc de la voler.

Des communications diplomatiques, des données industrielles, des plans militaires, des résultats de recherche, des archives gouvernementales ou des informations médicales peuvent être interceptés dès maintenant, stockés pendant plusieurs années puis déchiffrés lorsque les capacités quantiques le permettront.

L’attaque devient alors un investissement de long terme.

Après s’être concentrée sur la protection des données en transit ou sur la prévention des intrusions. Le quantique introduit une nouvelle variable en matière de cybersécurité: la durée de vie stratégique de l’information. Une donnée n’est plus seulement sensible aujourd’hui, elle peut rester sensible pendant quinze ou vingt ans.

Une menace invisible mais déjà active

Cette perspective modifie profondément l’analyse du risque. Les discussions publiques autour du quantique se focalisent souvent sur une question : quand apparaîtra le premier ordinateur capable de casser RSA ou les systèmes de chiffrement à courbe elliptique qui protègent aujourd’hui une grande partie d’Internet ?

Les agences américaines se posent désormais une autre question : combien de données sont déjà en train d’être collectées en prévision de cet événement ? Aujourd’hui la réponse est inconnue, mais les capacités de stockage n’ont jamais été aussi abondantes. Les infrastructures cloud permettent de conserver des volumes gigantesques de données à des coûts décroissants. Les États disposent de ressources considérables pour mener des opérations de collecte à grande échelle.

Dans ce contexte, l’incertitude technologique cesse d’être rassurante car même si l’ordinateur quantique capable de casser les systèmes cryptographiques actuels n’arrive que dans dix ans, les données dérobées aujourd’hui pourront toujours être exploitées.

Le danger n’est donc plus corrélé à la date d’arrivée de la machine, mais à la valeur future des informations que l’on protège actuellement.

Les secteurs les plus exposés ne sont pas ceux que l’on croit

Toutes les données ne présentent pas le même niveau de risque. Une transaction commerciale ponctuelle ou une campagne marketing perdent rapidement leur valeur. En revanche, certaines catégories d’informations conservent une importance stratégique exceptionnelle sur de longues périodes.

La défense constitue le premier exemple évident, les plans d’infrastructures militaires, les capacités opérationnelles, les systèmes de commandement ou les programmes de recherche sensibles peuvent rester pertinents pendant plusieurs décennies.

Le secteur pharmaceutique est confronté à une problématique similaire, les données cliniques, les procédés de fabrication ou les résultats de recherche représentent des années d’investissements et peuvent conserver une valeur économique considérable longtemps après leur création.

Les infrastructures énergétiques constituent un autre cas critique. Les réseaux électriques, les systèmes de contrôle industriels ou les architectures de distribution d’énergie sont conçus pour fonctionner sur des horizons de plusieurs décennies.

Le secteur financier n’est pas plus épargné. Les grandes institutions bancaires conservent des volumes considérables de données réglementaires, contractuelles et transactionnelles dont certaines devront rester confidentielles bien au-delà de 2035.

Même les données de santé prennent une dimension particulière dans un monde post-quantique, car contrairement à un mot de passe, une information génétique ou biométrique ne peut pas être modifiée lorsqu’elle est compromise.

Pourquoi Washington accélère brutalement

L’accéleration du calendrier américain constitue probablement la partie la plus révélatrice des annonces de la Maison-Blanche. L’administration Biden avait fixé à 2035 l’objectif de migration vers des infrastructures résistantes aux attaques quantiques. Donald Trump ramène désormais cette échéance à 2031.

Ce changement ne traduit pas nécessairement une percée technologique imminente, mais révèle surtout une évolution de la gestion du risque.

Les responsables de la sécurité nationale ne savent pas précisément quand apparaîtra un ordinateur quantique capable de casser les principaux standards cryptographiques mondiaux. Ils savent en revanche que les programmes de recherche progressent plus vite qu’il y a cinq ans. Ils savent également qu’une migration cryptographique à l’échelle d’un État prend souvent une décennie.

Attendre une certitude technologique reviendrait donc à agir trop tard.

Le raisonnement est comparable à celui qui a conduit les États-Unis à sécuriser leurs chaînes d’approvisionnement en semi-conducteurs avant qu’une crise majeure ne survienne. L’objectif n’est pas de répondre à une menace avérée mais de réduire une vulnérabilité stratégique avant qu’elle ne devienne critique.

Le quantique rejoint l’IA dans la hiérarchie des technologies souveraines

Cette séquence marque également un changement politique, depuis trois ans, l’intelligence artificielle monopolise l’attention des gouvernements, des investisseurs et des industriels. Les débats portent sur les modèles, les centres de données, l’énergie ou les puces.

Le quantique rejoint désormais ce cercle restreint des technologies considérées comme déterminantes pour la puissance nationale. Les États-Unis investissent simultanément dans les semi-conducteurs, l’IA, le cloud souverain, les infrastructures énergétiques et le quantique. Ces technologies sont désormais perçues comme les différentes couches d’une même architecture stratégique.

L’objectif n’est pas seulement de conserver un leadership scientifique, mais de contrôler les infrastructures de calcul qui détermineront la compétitivité économique, la supériorité militaire et la sécurité nationale au cours des prochaines décennies.

Cette logique explique également l’attention croissante portée aux capteurs quantiques, également mentionnés dans les décrets présidentiels. Bien avant les ordinateurs quantiques universels, ces technologies pourraient transformer la navigation, la détection ou les opérations militaires dans des environnements où le GPS est brouillé ou indisponible.

Une nouvelle course aux armements fondée sur les données

La guerre froide reposait sur l’accumulation de missiles, de sous-marins nucléaires et de satellites. La compétition technologique du XXIe siècle repose de plus en plus sur l’accumulation de données, de puissance de calcul et de capacités algorithmiques.

Le scénario « Harvest Now, Decrypt Later » ajoute une dimension supplémentaire à cette logique.

Dans ce nouveau contexte, une base de données devient un actif stratégique comparable à une réserve énergétique ou à une infrastructure critique, où la valeur ne réside plus uniquement dans l’information elle-même, mais dans la capacité future à l’exploiter.

Cette évolution transforme profondément la notion de souveraineté numérique. La question n’est plus seulement de savoir où sont stockées les données, mais qui sera capable de les lire dans dix ou quinze ans ?

Le véritable message envoyé par Washington

Les Executive Orders signés par Donald Trump ne constituent pas uniquement un soutien supplémentaire à une industrie émergente. Pour la Maison-Blanche, le quantique devient un sujet d’infrastructure, de sécurité nationale et de souveraineté.

Pendant des décennies, la cybersécurité a consisté à protéger le présent, l’ère post-quantique oblige désormais les organisations à protéger l’avenir.