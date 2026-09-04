L’ELYSEE, VIGINUM, SANOFI, SPORE.BIO, CAILABS : les mouvements clés de la semaine

Clara Chappaz rejoint l’Élysée comme conseillère pour l’attractivité, le numérique et l’IA

Clara Chappaz intègre le cabinet d’Emmanuel Macron comme Conseillère chargée de l’attractivité, du numérique et de l’intelligence artificielle. Ancienne directrice de la Mission French Tech puis Ministre déléguée chargée de l’IA et du Numérique, elle reprend les dossiers suivis par Victoire Vandeville et Claire Vernet-Garnier. Son périmètre réunira promotion de l’écosystème français, souveraineté numérique et protection des mineurs face aux risques des plateformes.

Marc-Antoine Brillant quitte VIGINUM pour lancer une agence de contre-ingérence avec HAVAS

Marc-Antoine Brillant quittera début octobre la direction de VIGINUM pour créer avec HAVAS une agence conseillant entreprises et dirigeants face aux menaces informationnelles. Ancien officier de l’armée de terre passé par l’ANSSI, il avait dirigé la Task Force Honfleur puis préfiguré VIGINUM en 2021, avant d’en prendre la tête en octobre 2023. HAVAS récupère ainsi une expertise construite au croisement des opérations militaires, de la cybersécurité et de la lutte contre les manipulations étrangères. Anne-Sophie Dhiver assurera l’intérim à VIGINUM, à sept mois de l’élection présidentielle

SANOFI renforce son pilotage allemand face aux tensions sur le prix des médicaments

Madeleine Roach deviendra, le 1er septembre 2026, Country President de SANOFI en Allemagne et prendra également la responsabilité de l’organisation réunissant l’Allemagne, l’Autriche et la Suisse. Cette fonction nouvellement créée centralisera les activités et la représentation du groupe dans son troisième marché mondial, derrière les États-Unis et la Chine. SANOFI inscrit cette réorganisation dans un contexte de pression croissante sur les prix et l’accès aux traitements, entre la politique américaine de la nation la plus favorisée et la réforme allemande du financement de l’assurance-maladie.

Grégoire de Tilly succède à Nicolas d’Audiffret à la tête d’ANKORSTORE

Ancien dirigeant de JUMIA et de LA RUCHE QUI DIT OUI !, Grégoire de Tilly a pris la présidence d’ANKORSTORE en remplacement de son cofondateur Nicolas d’Audiffret. Il hérite d’une marketplace qui a levé 365 millions d’euros, mais aussi connu plusieurs restructurations après des années d’hypercroissance. Sa feuille de route consiste à recentrer l’entreprise sur sa mission initiale, à savoir connecter les marques indépendantes aux commerces de proximité et développer les services financiers et opérationnels qui les différencient de SHEIN ou TEMU. Retrouvez son interview chez nos confrères de BFM BUSINESS

Adrien Facon prend la direction de l’Agence de l’innovation de défense

Par arrêté de la ministre des Armées Catherine Vautrin, Adrien Facon prend la direction de l’Agence de l’innovation de défense à compter du 1er septembre 2026, succédant à Patrick Aufort. Polytechnicien, ingénieur du Corps des Mines et docteur en physique quantique, il conseillait depuis 2024 le gouvernement sur l’industrie, l’IA, le quantique et la souveraineté numérique. Sa nomination confirme le rapprochement croissant entre innovation militaire, technologies duales et politique industrielle.

Manon Alix rejoint CAILABS pour piloter les affaires publiques

Manon Alix rejoint CAILABS au poste de Head of Public Affairs and Institutional Relations. Elle sera chargée de renforcer les relations de la deeptech rennaise avec les acteurs publics, alors que ses technologies photoniques et ses solutions de communications sécurisées prennent une importance croissante dans les politiques de défense et de souveraineté.

Thomas Grjebine devient rapporteur général du Haut-commissariat à la Stratégie et au Plan

Thomas Grjebine prend ses fonctions le 1er septembre 2026 après avoir dirigé le programme « Macroéconomie et finance internationales » du CEPII. Spécialiste des politiques industrielles et des dynamiques de désindustrialisation, il avait déjà coordonné pour le Haut-commissariat le rapport L’industrie européenne face au rouleau compresseur chinois. Sa nomination renforce l’orientation économique et industrielle de l’institution dans un contexte de réindustrialisation européenne et de concurrence accrue avec la Chine.

Guillaume Ghyselinck rejoint SPORE.BIO pour piloter les applications de machine learning

Guillaume Ghyselinck rejoint SPORE.BIO au poste de Machine Learning Applications Lead. Il arrive de DENTALMONITORING, où il a passé treize ans à développer des architectures de vision par ordinateur au sein de cette medtech devenue licorne, jusqu’à l’obtention d’une autorisation de la FDA pour l’un de ses dispositifs médicaux. Son recrutement doit aider SPORE.BIO à transformer ses modèles d’IA en applications déployées à l’échelle industrielle.

Olivier Pailhes reprend la direction d’AIRCALL

Olivier Pailhes, cofondateur d’AIRCALL, reprend ses fonctions de CEO avec l’objectif de se rapprocher du produit et des clients. L’entreprise accélère parallèlement dans les agents vocaux IA, conçus pour absorber une partie du volume d’appels et réserver aux équipes humaines les conversations à plus forte valeur. Ce retour aux commandes accompagne ainsi le passage d’AIRCALL de la téléphonie cloud à une plateforme mêlant automatisation vocale et interactions humaines.

Dominique Danaë prend la direction de JFD

Dominique Danaë prend la direction de JFD, quinze ans après la création de l’organisation par Delphine Remy-Boutang. La fondatrice demeure pleinement engagée à ses côtés, mais lui confie désormais le pilotage opérationnel et l’incarnation de ses actions. Cette nomination ouvre ainsi une nouvelle phase de gouvernance

Anil Chakravarthy succédera à Shantanu Narayen à la tête d’ADOBE

Anil Chakravarthy deviendra président-directeur général d’ADOBE le 1er décembre et rejoindra son conseil d’administration. Arrivé en 2020 après avoir dirigé INFORMATICA, il pilote actuellement les activités Customer Experience Orchestration et les opérations commerciales mondiales du groupe. Shantanu Narayen deviendra président exécutif après dix-huit ans comme CEO, au moment où ADOBE doit adapter ses franchises créatives et marketing à la montée des logiciels nativement conçus autour de l’IA.