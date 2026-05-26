VIVATECH 2026 : rooftops, breakfasts, cocktails… les side events qui vont faire vibrer la semaine tech parisienne

Pendant quatre jours, VivaTech 2026 transformera une nouvelle fois Paris en capitale européenne de l’innovation. Intelligence artificielle, souveraineté technologique, robotique, cybersécurité, compute, défense ou climate tech : les grands récits industriels et technologiques européens se joueront officiellement Porte de Versailles.

Mais comme à South by Southwest, Web Summit ou Slush, une part croissante de la valeur relationnelle de l’événement se déplace désormais hors des halls d’exposition.

Rooftops privés, breakfasts communautaires, cocktails investisseurs, poker nights, dîners confidentiels, meetups sectoriels ou formats hybrides mêlant contenu et networking : les side events sont progressivement devenus des rendez vous où il faut être .C’est souvent là que se jouent les premières introductions, les discussions de tours de table, les recrutements stratégiques, des rencontres internationales ou les futures alliances industrielles.

Pendant une semaine, Paris bascule ainsi dans une logique proche des grandes “tech weeks” internationales : une succession continue d’événements ultra-curatés, de rendez-vous affinitaires et de formats plus ouverts destinés à faire circuler talents, capital et communautés.

La montée des événements privés et ultra-curatés

Une partie des événements les plus recherchés de la semaine repose désormais sur une logique assumée de sélection relationnelle.

Parmi eux, “Where Europe Scales”, organisé par XAnge et PSG Equity dans un hôtel haut de gamme parisien, illustre cette montée des formats premium réunissant scaleups, investisseurs internationaux et grands décideurs européens autour de discussions beaucoup plus informelles que sur le salon lui-même.

La verticalisation sectorielle gagne également les side events. “Climate Tech Drinks @ VivaTech”, organisé chez we are_ Paris par Lightrock, SE Ventures, Mirova et World Fund, illustre cette spécialisation croissante des communautés investisseurs. Le rendez-vous réunit fonds climat, startups de la transition énergétique et acteurs industriels autour des nouveaux modèles de financement de la climate tech européenne.

Même logique pour la “VC Poker Night”, portée notamment par Daphni, devenue au fil des éditions l’un des rendez-vous les plus identifiés du microcosme VC parisien. La sixième édition affichait déjà complet plusieurs semaines avant l’ouverture du salon.

À mi-chemin entre événement privé et networking plus accessible, les “Casual VC Drinks”, organisés par Fund F, Breega et Racine², cherchent de leur côté à créer un espace moins institutionnel entre investisseurs, opérateurs et fondateurs early-stage.

Cette évolution reflète une transformation plus profonde de l’écosystème européen : à mesure que le marché gagne en maturité, l’accès aux bons réseaux devient lui-même une ressource stratégique.

Les formats ouverts cherchent encore à élargir l’écosystème

Face à cette multiplication de rendez-vous fermés ou semi-fermés, une autre catégorie de side events tente de conserver une logique plus ouverte et communautaire.

L’événement organisé par WeRoad revendique ainsi un networking beaucoup plus horizontal. Fondateurs, investisseurs, profils tech, freelances, visiteurs internationaux ou simples curieux de l’écosystème y cohabitent dans un format volontairement accessible.

Même approche chez “No Boring Tech Talks”, organisé par Over Ventures. Derrière son ton décontracté, l’événement aborde frontalement plusieurs sujets sensibles pour la tech européenne : fragmentation des marchés, difficulté d’accès au capital growth, concurrence américaine et dépendance persistante aux infrastructures technologiques non européennes.

Parmi les rendez-vous attendus cette année figure la “Belgium Beer Night”, organisée le 16 juin à Paris par The Harbour avec le soutien de Flanders Investment & Trade, de la ville de Gand et de Lombard Odier. L’événement réunira 45 scale-ups belges et une sélection d’investisseurs français dans les locaux de Lombard Odier.

Le “Hong Kong Tech Pavilion”, porté par Hong Kong Trade Development Council, poursuit quant à lui une logique plus géopolitique et économique. L’objectif consiste à créer des passerelles directes entre startups asiatiques, investisseurs européens et grands groupes internationaux présents pendant VivaTech.

L’“Underdog Breakfast”, organisé par identity.vc avec plusieurs communautés européennes, ajoute une autre lecture de cette semaine parisienne : celle de l’inégalité persistante d’accès aux réseaux dans l’écosystème tech. Le breakfast cherche précisément à reconnecter investisseurs et fondateurs historiquement sous-représentés dans les circuits traditionnels du capital-risque.

Paris devient une plateforme relationnelle à ciel ouvert

À mesure que VivaTech grandit, l’écosystème européen gagne en densité internationale, en sophistication et en spécialisation sectorielle. Mais il devient aussi plus segmenté, plus communautaire et parfois plus difficile à pénétrer pour les nouveaux entrants.

Pendant quelques jours, Paris fonctionne ainsi comme une immense plateforme relationnelle distribuée. Le salon officiel produit de la visibilité, des annonces et de la démonstration technologique. Les side events offrent de la confiance, des réseaux, des recrutements et parfois les premières briques des futurs deals européens.

Dans un marché où le capital s’est raréfié, où les cycles de financement se sont durcis et où la compétition mondiale autour de l’intelligence artificielle s’intensifie, ces espaces parallèles vont sans aucun doute prendre une importance significative.

Derrière les cocktails, les breakfasts et les rooftops, c’est une autre cartographie de la tech européenne qui se dessine dans Paris.

Vous organisez un side event pendant VivaTech ?

Cocktail VC, dîner privé, meetup, breakfast fondateurs, soirée communauté, demo day ou événement corporate, nous préparons actuellement une cartographie éditoriale des side events les plus structurants de la semaine VivaTech 2026.

Pour référencer votre événement, merci de nous envoyer à redaction@fw.media (avec en subject « Vivatech Side event / votre société)