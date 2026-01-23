SIDO 2026, la convergence technologique confrontée à l’épreuve de l’industrialisation

Les 16 et 17 septembre 2026, la Cité Internationale de Lyon accueillera la douzième édition du SIDO, rendez-vous désormais installé dans l’agenda des décideurs industriels et technologiques. En onze éditions, l’événement a progressivement déplacé son centre de gravité. D’un salon de briques technologiques, il est devenu un espace de lecture stratégique de la convergence entre IoT, intelligence artificielle, XR et robotique, à un moment où ces technologies sortent du laboratoire pour s’inscrire dans des trajectoires industrielles concrètes.

De la promesse technologique à l’exécution

Depuis sa création en 2015, SIDO accompagne les entreprises dans leurs projets de digitalisation, en couvrant l’ensemble de la chaîne de valeur. Cette continuité explique son positionnement singulier. Ici, la technologie n’est pas abordée comme une fin en soi, mais comme un levier opérationnel, soumis à des contraintes de coûts, d’intégration, de compétences et de gouvernance.

L’édition 2026 s’inscrit dans un contexte marqué par une forme de maturité technologique. L’IA industrielle se généralise, la robotique gagne en autonomie, les interfaces XR trouvent des usages ciblés dans la maintenance, la formation ou la conception. La question n’est plus tant celle du possible que celle du soutenable et de l’industrialisation à l’échelle.

Lyon, un ancrage industriel structurant

Le choix de Lyon ne relève pas du hasard. Situé au cœur de la région Auvergne-Rhône-Alpes, SIDO bénéficie d’un tissu industriel dense et diversifié. Métallurgie, chimie, électronique, industrie pharmaceutique, agroalimentaire, machines et équipements constituent un environnement propice à l’expérimentation comme au passage à l’échelle.

Cet ancrage territorial confère au salon une crédibilité particulière. Les cas d’usage présentés s’inscrivent dans des réalités industrielles éprouvées, où la convergence technologique doit composer avec des systèmes existants, des cycles longs et des exigences de fiabilité élevées.

Une édition 2026 en changement d’échelle

L’édition 2026 annonce plus de 380 exposants, couvrant l’ensemble du spectre technologique, des briques logicielles aux solutions intégrées. Startups, PME, ETI et grands groupes se côtoient dans une logique de filière, illustrant la structuration progressive de ces écosystèmes.

Deux espaces incarnent particulièrement cette montée en puissance. Innorobo by SIDO rassemble l’écosystème robotique autour d’applications industrielles, logistiques, médicales ou de mobilité. L’enjeu n’est plus la démonstration, mais l’intégration dans des chaînes de production ou de services existantes.

Impact by SIDO traduit une autre évolution du salon. La question du numérique responsable s’impose désormais comme un paramètre à part entière de la décision technologique. Sobriété, efficacité énergétique, responsabilité sociale et environnementale s’invitent dans les choix d’architecture et de déploiement, sans discours normatif, mais à travers des retours d’expérience et des pratiques opérationnelles.

Un programme orienté retours d’expérience

Avec plus de 70 conférences, l’édition 2026 renforce une ligne éditoriale déjà affirmée. Les formats privilégient les retours d’expérience, les plénières prospectives et les workshops de partage de bonnes pratiques. L’objectif est de fournir aux décideurs des éléments de méthode, des points de comparaison et des enseignements transposables.

Cette approche reflète une attente croissante des entreprises. Face à la densité de l’offre technologique, le besoin porte moins sur la découverte que sur la clarification des trajectoires, l’évaluation des risques et la compréhension des impacts organisationnels.

Un salon comme observatoire des arbitrages

À mesure que les technologies convergent, les décisions se complexifient. L’intégration de l’IA dans des environnements industriels pose des questions de gouvernance des données, de sécurité, de compétences et de dépendance technologique. La robotique et la XR interrogent l’organisation du travail et la montée en compétences des équipes. La sobriété numérique impose de nouveaux arbitrages entre performance et impact.

Le SIDO se positionne ainsi comme un observatoire avancé de ces tensions. Un lieu où la convergence technologique est abordée non sous l’angle de la rupture, mais comme un processus progressif, fait d’ajustements, de compromis et de choix structurants.

Une lecture réaliste de la transformation

En 2026, le SIDO confirme une évolution de fond. Le salon ne cherche plus à célébrer l’innovation, mais à l’inscrire dans des trajectoires industrielles crédibles. Pour les décideurs, l’enjeu n’est pas d’additionner les technologies, mais de comprendre comment elles interagissent, se complètent ou se contraignent.

Dans un paysage technologique fragmenté et sous tension, SIDO s’impose comme un rendez-vous de clarification. Un espace où la convergence IoT, IA, XR et robotique se lit à hauteur d’entreprise, de territoire et de filière, loin des promesses abstraites, au plus près des réalités de l’exécution.