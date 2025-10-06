SIMPLE LIFE lève 33 millions d’euros pour développer son coach santé basé sur l’IA

Le recours à l’intelligence artificielle dans la santé ne se limite plus aux diagnostics ou aux hôpitaux, une nouvelle génération d’applications grand public ambitionne de transformer la prévention et le bien-être quotidien. Simple Life, fondée à Londres, s’inscrit dans cette dynamique avec une application de coaching nutritionnel et comportemental dopée à l’IA.

Le marché européen du coaching santé numérique connaît une croissance soutenue, portée par la convergence entre IA, data santé et prévention personnalisée. Selon plusieurs études de marché, ce segment pourrait dépasser 6 milliards d’euros d’ici 2030, avec un taux de croissance annuel moyen proche de 13 %. En France, les applications de nutrition et de bien-être représentent un marché estimé à 50 millions d’euros en 2024, en forte progression grâce à la demande d’accompagnement préventif. Ce développement reflète un glissement culturel : la santé connectée ne se limite plus à la performance sportive, elle s’étend désormais à la gestion du poids, au sommeil et à la santé mentale. L’enjeu pour les acteurs européens reste de concilier crédibilité scientifique, engagement utilisateur et conformité aux réglementations de protection des données.

Au cœur de la solution de Simple Life, l’assistant virtuel « Avo » qui analyse en temps réel les choix alimentaires des utilisateurs et propose des plans personnalisés. L’objectif n’est pas seulement d’accompagner la perte de poids mais de rendre le processus durable et évolutif. « La plupart des solutions de perte de poids se concentrent sur l’objectif final. Nous nous attachons au parcours, en le rendant adaptatif, gratifiant et soutenable », explique Mike Prytkov, fondateur et CEO de Simple Life.

L’IA joue un rôle central dans ce modèle. Avo, déjà utilisé pour 19 millions de messages de coaching envoyés en janvier 2025, doit être enrichi de nouvelles fonctionnalités. Les développements portent sur l’hyper-personnalisation, la combinaison de différents modes de coaching, la création de contenus assistés par IA et la gamification. Une application compagnon testée auprès d’un échantillon restreint a déjà permis d’améliorer la rétention et les résultats de perte de poids.

Face à Simple Life, le marché européen compte déjà plusieurs acteurs bien établis. L’américain Noom conserve une forte visibilité, combinant approche comportementale et suivi nutritionnel, tandis que MyFitnessPal reste une référence du comptage calorique. En France, des applications comme Foodvisor ou Yazio misent sur la reconnaissance visuelle des aliments et le suivi automatisé. D’autres, à l’instar de Umanlife ou CareOS, explorent la convergence entre santé, bien-être et objets connectés. Cette densité concurrentielle s’accompagne d’une évolution des attentes : les utilisateurs privilégient désormais des solutions validées scientifiquement, capables de s’adapter à leur profil et à leurs habitudes culturelles. Dans ce contexte, l’approche IA de Simple Life, centrée sur la personnalisation et la durabilité du changement, constitue un positionnement distinct face à des offres encore majoritairement fondées sur le comptage et la contrainte.

La startup a connu une forte accélération en 2024, générant 100 millions d’euros de chiffre d’affaires, en hausse de 64 % sur un an, et atteignant la rentabilité opérationnelle. Simple Life compte aujourd’hui plus de 800 000 abonnés actifs. Son approche scientifique alliée à l’IA lui vaut d’être considérée comme un acteur de premier plan de la santé digitale.

Simple Life annonce avoir levé 33 millions d’euros en série B lors d’un tour mené par HartBeat Ventures, avec la participation de Liquidity.