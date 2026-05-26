CERTO lève 4 millions de dollars pour automatiser l’un des principaux goulets d’étranglement de la beautytech

La conformité réglementaire est rarement considérée comme un sujet technologique stratégique. Dans les groupes de beauté et de biens de consommation, elle constitue pourtant l’un des principaux points de friction de la chaîne de lancement produit. Chaque nouvelle formule, packaging ou allégation marketing doit désormais traverser un labyrinthe réglementaire mondial devenu de plus en plus instable. C’est sur ce segment encore largement piloté via des tableurs, des PDF et des vérifications manuelles que Certo entend construire sa trajectoire.

La startup française annonce une levée seed de 4 millions de dollars menée par Daphni, avec la participation d’Entrepreneurs First, Motier Ventures et Transpose Platform.

Fondée par Bastien Deliège-Coste et Jean Duquenne, la société développe une plateforme de conformité réglementaire propulsée par l’intelligence artificielle à destination des industries de la beauté et des biens de consommation. L’objectif consiste à automatiser les vérifications réglementaires liées aux ingrédients, aux formulations, aux allégations marketing, aux packagings et à l’accès aux marchés internationaux.

Les groupes internationaux doivent désormais gérer une inflation réglementaire continue, notamment les nouvelles réglementations européennes sur les microplastiques, les déchets d’emballage ou encore les allergènes ajoutent de nouvelles couches de complexité à des chaînes de conformité. Certaines entreprises opèrent simultanément sur plus de 150 marchés, chacun disposant de ses propres règles concernant les ingrédients autorisés, les formulations ou les mentions marketing.

Dans ce contexte, les départements réglementaires deviennent progressivement un goulot d’étranglement opérationnel majeur. Chaque retard de validation peut ralentir un lancement produit, générer des coûts de reformulation ou bloquer l’accès à certains marchés. Pourtant, les outils utilisés restent souvent hérités d’une logique documentaire ancienne.

« Les revues réglementaires sont le chemin critique de chaque lancement produit, mais le processus n’a pas changé depuis des décennies », explique Bastien Deliège-Coste, CEO et cofondateur de Certo.

La société affirme avoir construit une infrastructure réglementaire propriétaire mise à jour en continu couvrant notamment l’Union européenne, les États-Unis, la Chine, le Japon, la Corée du Sud et plusieurs marchés d’Amérique latine. Sur cette couche de données viennent s’appuyer plusieurs agents IA spécialisés capables d’analyser un produit selon les réglementations applicables, les standards internes de l’entreprise et les contraintes imposées par les distributeurs.

Après les copilotes généralistes, une nouvelle génération de startups IA tente désormais de s’imposer sur des métiers verticaux fortement contraints où la traçabilité et l’auditabilité des réponses deviennent essentielles. Dans ces environnements réglementés, la valeur ne réside pas uniquement dans le modèle IA lui-même, mais dans la qualité des bases de données propriétaires, la structuration documentaire et la capacité à produire un raisonnement vérifiable.

La startup revendique déjà des déploiements auprès de groupes internationaux de beauté, de distributeurs et d’entreprises réglementées en Europe et aux États-Unis. « Nous n’avons pas commencé par construire un produit pour ensuite chercher des clients », explique Jean Duquenne, CTO et cofondateur. « Nous avons commencé par les workflows des équipes réglementaires. »

Les fonds levés doivent permettre à Certo de renforcer ses équipes d’ingénierie et réglementaires, d’étendre sa couverture multi-marchés et d’accélérer son développement commercial en Europe et aux États-Unis.