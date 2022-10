[Série B] Tehtris lève 44 millions d’euros auprès de Jolt Capital

Tehtris lève 44 millions d’euros auprès de Jolt Capital, spécialiste du capital-investissement dans les entreprises deeptech responsables, accompagné des fonds historiques de la série A Tikehau Ace Capital, Open CNP, le fonds de Corporate Venture de CNP Assurances, et Nouvelle- Aquitaine Co-Investissement (NACO). Il s’agit d’une levée record pour une entreprise développant des technologies de détection et réponse étendues (XDR).

Lancé en 2010 par Elena Poincet et Laurent Oudot, Tehtris développe et commercialise la solution de cyberdéfense qui détecte et neutralise en temps réel et sans action humaine les cybermenaces connues et inconnues dans les entreprises et les administrations. Cette solution de cyberdéfense est interopérable pour une remédiation augmentée et hyperautomatisée.

« Les impacts liés aux cybermenaces dépassent largement le monde numérique et les frontières », commente Eléna Poincet, CEO de Tehtris. « Notre déploiement en Asie (Hong-Kong, Japon), en Amérique (Canada) et en Europe (Espagne, Allemagne) vient compléter le cœur initial en France, au service de nos clients internationaux, acteurs majeurs de l’industrie, de l’ingénierie et des services. »