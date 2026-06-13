Washington interdit Mythos 5 : l’Amérique veut contrôler les modèles, quelle sera la réponse des acteurs de l’IA?

Le gouvernement américain a ordonné vendredi en fin de journée à Anthropic de suspendre immédiatement l’accès à Mythos 5 et Fable 5, ses modèles les plus avancés en matière de cybersécurité. La directive s’appuie sur des considérations de sécurité nationale et sur les pouvoirs de contrôle des exportations dont dispose Washington.

Anthropic a annoncé quelques heures plus tard la désactivation mondiale des deux modèles. L’entreprise affirme que la décision fait suite à l’identification d’un possible mécanisme de contournement des garde-fous de Fable 5. Le laboratoire conteste toutefois la gravité des éléments avancés par les autorités américaines et soutient que les capacités mises en avant sont déjà disponibles dans d’autres modèles accessibles publiquement.

Cette intervention est sans précédent, depuis le début du cycle de l’IA générative, Washington s’était principalement attaché à contrôler les infrastructures : semi-conducteurs, équipements de production et capacités de calcul. Avec Mythos 5, c’est directement un modèle qui fait l’objet d’une restriction. Une décision qui pourrait marquer l’ouverture d’une nouvelle phase dans la gouvernance de l’intelligence artificielle et contraindre les laboratoires à repenser leurs relations avec les États.

Mythos 5, premier rappel d’un modèle frontier

La brutalité de l’intervention a surpris tout ceux qui suivent depuis des années les débats sur la sécurité des modèles frontier. Le précédent est considérable, l’industrie a déjà connu des enquêtes parlementaires, des restrictions à l’exportation de technologies sensibles et des débats sur la responsabilité des fournisseurs de modèles. Mais jamais un gouvernement n’avait exigé le retrait immédiat d’un modèle frontier déjà déployé.

La portée de la décision dépasse d’ailleurs largement le cas d’Anthropic, ce qui compte désormais n’est plus seulement le modèle concerné mais le principe établi. Pour la première fois, un État affirme qu’il peut intervenir directement sur la diffusion d’une capacité produite par un système d’intelligence artificielle.

Washington vient-il d’imposer une licence d’exploitation aux laboratoires d’IA ?

L’un des effets les plus sous-estimés de l’affaire Mythos pourrait être l’accélération du rapprochement entre les grands laboratoires américains et l’État fédéral.

Depuis plusieurs années déjà, Anthropic, OpenAI ou Google DeepMind multiplient les exercices de red teaming avec les agences gouvernementales, les partenariats avec les organismes de sécurité nationale et les dispositifs de supervision destinés à encadrer les modèles les plus avancés. Jusqu’ici, ces mécanismes relevaient principalement de la gestion des risques. L’épisode Mythos pourrait leur donner une autre fonction et obtenir une forme de licence implicite pour opérer.

Car derrière la suspension du modèle d’Anthropic se dessine une réalité nouvelle. La question n’est plus seulement de construire les systèmes les plus performants, mais de démontrer qu’ils peuvent être déployés sans entrer en conflit avec les intérêts stratégiques américains.

Cette évolution rapproche progressivement les laboratoires d’IA d’industries déjà familières de ce type de relation avec l’État : la défense, le nucléaire ou l’aérospatial. Hors pendant des années, la Silicon Valley a cultivé l’idée qu’elle pouvait avancer plus vite que les institutions, une partie de son avenir pourrait dépendre désormais de sa capacité à avancer avec elles.

L’Europe découvre une dépendance plus profonde qui touche à ses capacités de développement

Pour l’europe le signal est également très fort. Le débat européen sur la souveraineté numérique s’est concentré sur les infrastructures, la localisation des données, les clouds sécurisés, etc. Mythos révèle une dépendance d’une autre nature car au fond, peu importe où se trouve l’utilisateur, peu importe où se trouve l’entreprise, peu importe même où se trouvent les données, lorsqu’un modèle critique est développé, hébergé et gouverné sous juridiction américaine, son accès reste soumis à la seule décision américaine.

C’est probablement la leçon la plus importante de cet épisode pour les décideurs européens. L’Europe découvre ainsi que sa dépendance ne porte plus seulement sur des infrastructures numériques mais sur des capacités cognitives. Et à mesure que ces capacités deviennent des composants stratégiques de la compétitivité économique, la question de leur contrôle prend une importance comparable à celle qu’ont pu avoir l’énergie, les télécommunications ou les semi-conducteurs.

L’argument en faveur de modèles européens ne repose plus uniquement sur la souveraineté politique. Il devient progressivement un sujet de continuité opérationnelle.

En voulant contrôler les modèles fermés, Washington pourrait renforcer l’open source

Le paradoxe de cette affaire est qu’elle pourrait produire exactement l’effet inverse de celui recherché, car plus les gouvernements cherchent à encadrer les modèles propriétaires, plus les modèles ouverts deviennent attractifs.

Si un modèle hébergé par un acteur centralisé peut être suspendu, un modèle Open-weight est beaucoup plus difficile à retirer de la circulation une fois distribué. Cette réalité était déjà au cœur du débat entre modèles fermés et open source, et la restriction de Mythos lui donne une dimension géopolitique.

Si pour les partisans de l’ouverture, elle constitue une démonstration supplémentaire qu’une infrastructure cognitive critique ne peut pas dépendre exclusivement de quelques entreprises soumises aux décisions d’un seul État, pour les gouvernements, au contraire, elle renforce la crainte d’une prolifération incontrôlée de capacités sensibles.

Derrière le débat technique se profile ainsi une question plus large : l’avenir de l’IA sera-t-il organisé autour de modèles sous licence et sous supervision, ou autour de capacités largement distribuées et difficilement contrôlables ?

Le véritable sujet : les futurs marchés de l’IA

L’erreur serait de considérer Mythos comme un cas isolé lié à la cybersécurité.

La cybersécurité n’est probablement que le premier domaine dans lequel les capacités produites par les modèles atteignent un niveau de valeur stratégique suffisant pour attirer l’attention des États. Demain, les mêmes débats émergeront autour de la découverte de médicaments, de la recherche sur les matériaux, de la conception énergétique, de l’aérospatial, de la défense ou encore du renseignement.

L’enjeu n’est donc pas uniquement technologique, mais économique. Jusqu’à présent la valeur d’un modèle s’est mesurée à travers ses performances générales et une autre logique apparaît progressivement, à savoir que la valeur d’un modèle pourrait bientôt être déterminée par sa capacité à accélérer une activité économique ou stratégique spécifique.

L’industrie entre ainsi dans l’ère des « capability models », des systèmes dont la principale ressource n’est plus l’intelligence générale mais l’avantage opérationnel qu’ils produisent dans un domaine donné.

Les investisseurs doivent-ils commencer à valoriser le risque souverain ?

Cette évolution pourrait également modifier la manière dont les marchés évaluent les grands laboratoires.

Après les débats sur les revenus, les marges futures, l’accès au compute, les talents ou les parts de marché. L’affaire Mythos introduit une variable nouvelle avec le risque souverain. Plus les modèles deviennent stratégiques, plus leur valeur dépend de leur capacité à rester autorisés.

C’est un changement majeur de perspective, les laboratoires frontier étaient jusqu’ici analysés comme les futurs géants du logiciel. Ils pourraient progressivement être perçus comme des entreprises opérant dans des secteurs régulés où la relation avec l’État constitue un actif économique à part entière.

Pour conclure, la véritable question n’est désormais plus de savoir si Mythos 5 sera réactivé, mais comment l’ensemble de l’écosystème va réagir à ce précédent. Car lorsqu’un gouvernement démontre qu’il peut suspendre un modèle frontier, ce sont les stratégies industrielles, les flux d’investissement et les choix technologiques de toute une industrie qui sont appelés à évoluer. Les premières réponses ou tout du mois réactions ne devraient pas se faire attendre.